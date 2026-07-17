El Ejército de Rusia bombardeó la ciudad portuaria de Odesa en Ucrania: al menos dos muertos y nenes heridos

Rusia lanzó un ataque con misiles sobre la ciudad de Odesa, desde la noche del jueves y hasta la mañana de este viernes, que dejó dos personas muertas y al menos ocho heridas, incluidos niños, según confirmaron autoridades locales. El subdirector de la Administración Militar de Odesa, Serhii Krasylenko, informó que el ataque provocó daños en edificios residenciales, una institución religiosa, una guardería, automóviles y otras infraestructuras civiles en distintos puntos de la ciudad.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania detalló que un edificio residencial de tres plantas fue afectado en uno de los distritos de Odesa, junto a varios vehículos.

PUBLICIDAD

El gobernador regional, Oleh Kiper, comunicó que equipos de emergencia, personal municipal y un cuartel de operaciones fueron desplegados en la zona para atender la situación y coordinar las labores de rescate y recuperación. Los heridos permanecen bajo atención médica, mientras las autoridades continúan con la evaluación de los daños.

El incidente ocurrió un día después de que otro ataque con misiles rusos impactara en un edificio de apartamentos de varias plantas en Odesa, durante la noche del 15 de julio, hecho que causó tres muertes y al menos seis heridos. Las autoridades mantienen operativos de emergencia y monitorean la evolución de la situación en la ciudad costera.

PUBLICIDAD

Bomberos apagaron el incendio en Odesa tras el ataque ruso (Servicio de Emergencias de Ucrania/Archivo)

La Fuerza Aérea de Ucrania declaró además una alerta en Kiev y algunas regiones aledañas por la amenaza de misiles balísticos. “¡Atención! Se ha declarado una alerta aérea en Kiev debido a la amenaza del enemigo mediante el uso de armas balísticas”, informó la rama castrense del Ejército, la cual también instó a la población a velar por su seguridad y acudir inmediatamente a los refugios.

El jefe de la Administración Militar Regional (OVA), Oleg Grigorov, informó en redes sociales sobre nuevos ataques en las afueras de Sumy. Según sus declaraciones, en las últimas horas se han registrado cinco ataques con bombas KAB y “han transcurrido menos de seis horas desde la última huelga de KAB en las afueras de Sumy”.

PUBLICIDAD

Grigorov detalló que la infraestructura civil resultó afectada en distintas zonas de la ciudad, incluidos dos ataques en el área central. “Un edificio de varias plantas no residencial resultó dañado en uno de los epicentros del impacto. Cientos de ventanas de los edificios aledaños se rompieron. Continúa el examen de la zona afectada. Todos los servicios necesarios están operativos sobre el terreno”, precisó el funcionario.

Ucrania entierra a sus soldados desconocidos mientras las familias esperan su identificación

La identificación de los muertos en la invasión de Rusia en Ucrania plantea un desafío que podría extenderse durante años, con el riesgo de que algunas tumbas permanezcan sin nombre de manera indefinida mientras las familias esperan respuestas. Durante gran parte del conflicto, los cuerpos no identificados permanecieron en cámaras frigoríficas, ya que el cementerio militar nacional continuaba en construcción.

PUBLICIDAD

Investigadores e integrantes de la unidad de "Crímenes de Guerra" reconocieron muchos nombres de los soldados muertos (EFE/Archivo)

El primer grupo de soldados desconocidos fue sepultado en agosto, incluso antes de la finalización del cementerio en enero. Actualmente, más de 300 tumbas numeradas albergan restos no identificados y continúan excavándose nuevas sepulturas. “Siempre fui la hija de papá y me costó mucho aceptar la pérdida”, expresó Oleksandra Yalynych, de 21 años. “Durante estos cuatro años, lo único que quería era venir, sentarme con él, hablarle. Ahora me alegra que lo hayamos encontrado. Ahora tengo un lugar al que ir”.

En los funerales militares ucranianos, la bandera nacional que cubre el ataúd se pliega y se entrega a la familia del caído. Si no hay familiares presentes para recibirla, el Estado la resguarda hasta que se logre la identificación, explicó la ministra de Asuntos de Veteranos, Natalia Kalmykova. “Rendir honor a quien da la vida por su país es, sobre todo, una necesidad para quienes quedan”, afirmó Kalmykova. “Así entendemos el precio que se está pagando por la independencia, en nuestro caso, de nuestro país, por nuestro derecho a elegir nuestro propio camino y la democracia en este país”.

PUBLICIDAD

La labor de identificación y el homenaje a los soldados desconocidos se ha convertido en una de las marcas más profundas y duraderas de la invasión, mientras en el cementerio nacional continúan los entierros bajo cruces numeradas.

(Con información de Associated Press)