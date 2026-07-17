Cayó otro miembro de la banda “El Encargado”, la organización acusada de realizar entraderas en Mar del Plata

Las imágenes documentan el operativo que, según contexto externo, corresponde a la aprehensión de un presunto implicado en una banda dedicada a realizar entraderas. La secuencia muestra la acción policial y el traslado del detenido

Finalizadas las diligencias en el marco de la investigación, la Policía logró vincular con certeza a un nuevo integrante de la banda delictiva “El Encargado”, acusada de al menos cuatro entraderas a jubilados y que operaba en Mar del Plata. Se trata de Esteban Herrera, para quien se obtuvo una orden de detención tras la aparición de nuevos elementos de prueba, según se informó.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, la detención se realizó en la vía pública, específicamente en Avenida J. P. Ramos al 400 de Mar del Plata, cuando Herrera circulaba a bordo de un vehículo Peugeot 207, que fue secuestrado en el procedimiento.

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La orden de detención fue dictada tras los recientes avances en la causa, que permitieron identificar la participación de Herrera en los hechos investigados. El procedimiento se desarrolló sin incidentes y se concretó en el mismo momento en que el sospechoso se desplazaba por la ciudad en el automóvil mencionado.

Efectivos de la DDI Mar del Plata detienen a un hombre, acusado de integrar una banda dedicada a robos con entradera a jubilados

Con este arresto, las autoridades avanzan en el desmantelamiento del grupo y continúan las tareas para esclarecer la totalidad de los hechos atribuidos a la banda.

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Horas antes, la DDI Mar del Plata realizó un operativo que derivó en la detención de tres integrantes de la banda, uno quedó aprehendido y el presunto líder, Eliseo Andrés Ibarguengoitia, permanece prófugo.

La investigación, coordinada por la UFI N° 13, a cargo del fiscal Mariano Moyano, se inició tras un robo ocurrido el 14 de mayo en una vivienda de la calle República del Líbano al 1400. En ese hecho, varias personas armadas y encapuchadas redujeron a un hombre de 83 años y a su esposa, y sustrajeron 2.200.000 pesos, 200 dólares, celulares, joyas, herramientas, un revólver calibre .38 y las llaves de un Ford Fiesta. Días después, las víctimas denunciaron que el vehículo también había sido robado.

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El 22 de mayo se registró un nuevo asalto con el mismo método. En esa ocasión, las víctimas fueron una mujer de 72 años y su esposo, a quienes les sustrajeron 560.000 pesos, dos celulares y un Ford Fiesta gris. El automóvil fue recuperado en la vía pública y se aprehendió a un sospechoso identificado como “Scott”, a quien se le incautó un celular.

Efectivos de la DDI Mar del Plata exhiben un Peugeot 207 que fue secuestrado en el procedimiento policial de detención del sospechoso en la ciudad

Los investigadores de la DDI analizaron el teléfono secuestrado, registros de antenas telefónicas y cámaras de seguridad, lo que permitió confirmar la participación del detenido en al menos otros dos hechos y su integración a la banda. Entre los episodios atribuidos al grupo figura un asalto el 10 de junio, en el que una pareja de jubilados de 86 y 87 años fue reducida en su vivienda por tres hombres que se llevaron 300.000 pesos y un celular. Los asaltantes escaparon en un Volkswagen Gol Trend que luego fue interceptado y secuestrado junto con herramientas, una picana y un gotero antiséptico.

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Siete días después, un hombre de 40 años y una mujer de 80 fueron asaltados por cuatro encapuchados que les robaron dinero en efectivo y objetos. El trabajo de campo incluyó información de empresas prestatarias, lo que permitió identificar a más integrantes y domicilios vinculados al grupo.

Con estos datos, la Justicia autorizó nueve allanamientos, cuatro órdenes de detención y registros de vehículos. Durante los procedimientos fueron arrestados Cristian Armando Boni (42), Alejandro Demetrio Rosales (30) e Ignacio Magallanes (27), estos dos últimos alojados en la Unidad Penal 44 de Batán, y quedó aprehendido Teo Palena (20). Se secuestraron dos autos (Fiat Cronos y Volkswagen Gol Trend), 12 teléfonos celulares, nueve relojes, siete precintos, pasamontañas, guantes, mochilas, billeteras, joyas, valijas, herramientas, prendas de vestir, documentación, pendrives, tarjetas de cambio de divisas y patentes.

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La policía recuperó los vehículos robados y continúa la investigación para dar con “El Encargado”, señalado como el cabecilla de la organización.

Las recientes detenciones y el secuestro de bienes robados permitieron desarticular casi por completo la estructura de la banda dedicada a atacar viviendas de adultos mayores en Mar del Plata, aunque la búsqueda del líder permanece activa, según las fuentes policiales consultadas.

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