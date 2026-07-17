Mundo

El Partido Laborista confirmará a Andy Burnham como su nuevo líder y el lunes asumirá como primer ministro del Reino Unido

A sus 56 años, Burnham se convertirá en el séptimo premier británico en una década, una nueva muestra de la inestabilidad en el liderazgo político del país pese a que el Partido Laborista conserva una cómoda mayoría en el Parlamento

Guardar
Google icon
El Partido Laborista confirmará a Andy Burnham como su nuevo líder y el lunes asumirá como primer ministro del Reino Unido (REUTERS)
El Partido Laborista confirmará a Andy Burnham como su nuevo líder y el lunes asumirá como primer ministro del Reino Unido (REUTERS)

El Partido Laborista confirmará este viernes a Andy Burnham como su nuevo líder en una conferencia extraordinaria, un paso que lo dejará en condiciones de convertirse el lunes en el próximo primer ministro del Reino Unido en reemplazo de Keir Starmer. Con una amplia mayoría parlamentaria, la fuerza oficialista garantiza su llegada al 10 de Downing Street, apenas cuatro semanas después de que Burnham regresó a la Cámara de los Comunes tras nueve años de ausencia.

A sus 56 años, Burnham se convertirá en el séptimo primer ministro británico en una década, una nueva muestra de la inestabilidad en el liderazgo político del país pese a que el Partido Laborista conserva una cómoda mayoría en el Parlamento.

PUBLICIDAD

El dirigente, conocido como el “Rey del Norte” por sus tres victorias consecutivas como alcalde del Gran Manchester, no enfrentó rivales en la contienda por la conducción laborista. El respaldo interno resultó contundente: 379 de los 403 diputados laboristas apoyaron su candidatura y ningún legislador consiguió las 81 nominaciones necesarias para presentar una alternativa.

Burnham alcanzó la conducción del partido en su tercer intento, luego de las derrotas sufridas en 2010 frente a Ed Miliband y en 2015 ante Jeremy Corbyn.

PUBLICIDAD

El nuevo líder laborista ocupó una banca parlamentaria entre 2001 y 2017 y también integró el gobierno británico como ministro. Durante los últimos años consolidó su perfil político desde la alcaldía de Manchester, con un estilo cercano al electorado y una fuerte presencia en redes sociales.

Burnham alcanzó la conducción del partido en su tercer intento, luego de las derrotas sufridas en 2010 frente a Ed Miliband y en 2015 ante Jeremy Corbyn (REUTERS)
Burnham alcanzó la conducción del partido en su tercer intento, luego de las derrotas sufridas en 2010 frente a Ed Miliband y en 2015 ante Jeremy Corbyn (REUTERS)

Los diputados laboristas consideran que Burnham tiene una mayor capacidad para conectar con la opinión pública que Starmer y esperan que impulse reformas más profundas para los servicios públicos y la economía.

En una entrevista publicada el miércoles en un podcast del ex futbolista Gary Lineker, Burnham planteó cuáles serán sus prioridades al frente del Gobierno. “Tenemos que dar a la gente un impulso, ¿no? Tenemos que dar a la gente un sentido más fuerte de esperanza y la sensación de que el país está de vuelta en el camino correcto”, expresó.

El Partido Laborista apuesta además a que Burnham pueda contener el crecimiento de Reform UK, el partido antiinmigración liderado por Nigel Farage, que encabeza varias encuestas de intención de voto de cara a las próximas elecciones generales previstas para 2029.

La llegada de Burnham al liderazgo se produjo tras la salida de Keir Starmer, quien llevó al laborismo de regreso al poder en julio de 2024 después de 14 años en la oposición, con una amplia victoria sobre el Partido Conservador.

Sin embargo, la gestión de Starmer atravesó una serie de dificultades políticas y controversias internas. Entre ellas figuró el nombramiento de Peter Mandelson, antiguo asociado de Jeffrey Epstein, como embajador británico en Washington.

Peter Mandelson, el exembajador del Reino Unido en EEUU, pasa frente al Ministerio de Salud en Londres (AP)
Peter Mandelson, el exembajador del Reino Unido en EEUU, pasa frente al Ministerio de Salud en Londres (AP)

La presión sobre Starmer aumentó después de los malos resultados obtenidos por el Partido Laborista en las elecciones locales y regionales de mayo. La situación se agravó cuando Burnham ganó una elección legislativa parcial el 18 de junio, lo que le permitió regresar al Parlamento y competir por el liderazgo del partido.

Pocos días después, la mayoría de los diputados laboristas retiró su respaldo a Starmer y el 22 de junio el entonces primer ministro anunció su renuncia. Ese mismo día, Burnham recibió el apoyo público de decenas de legisladores durante su juramento como diputado, una señal de que el bloque parlamentario buscaba su llegada al Gobierno.

Tras asegurar la conducción del partido, Burnham agradeció el respaldo de sus colegas y presentó las principales líneas de su proyecto político. “Estoy profundamente agradecido por el apoyo y la confianza de los diputados laboristas de todo el partido”, afirmó.

También resumió su propuesta de gobierno con una definición sobre la distribución del poder y el desarrollo económico. “Ese es el cambio de rumbo que ofrezco: sacar el poder de Westminster, una economía rediseñada para la gente común y un buen crecimiento en cada código postal”, sostuvo.

Su principal iniciativa consiste en ampliar la descentralización del poder hacia las ciudades y crear un “No. 10 North” con sede en Manchester, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las regiones fuera de Londres.

“Estoy profundamente agradecido por el apoyo y la confianza de los diputados laboristas de todo el partido”, afirmó Burnham (REUTERS)
“Estoy profundamente agradecido por el apoyo y la confianza de los diputados laboristas de todo el partido”, afirmó Burnham (REUTERS)

Burnham asumirá el cargo después de reunirse con el rey Carlos III, jefe de Estado del Reino Unido. Además, prometió respetar el programa electoral con el que el Partido Laborista ganó los comicios de 2024 y descartó aumentos en los principales impuestos.

El nuevo primer ministro también afrontará importantes desafíos económicos. Entre ellos figuran un crecimiento moderado, elevados costos del endeudamiento público, la necesidad de cubrir un déficit de 4.700 millones de libras en el plan de inversiones en defensa para los próximos cuatro años y el debate sobre la reforma del sistema de bienestar.

A esos desafíos se suman la llegada de migrantes irregulares a través del Canal de la Mancha, el impacto de la volatilidad de los precios de la energía vinculada a la guerra entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre generada por la política exterior del presidente estadounidense Donald Trump.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Reform UKKeir StarmerAndy BurnhamReino UnidoGran BretañaInglaterraÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quiénes son los estadounidenses que continúan detenidos en Irán tras la liberación de una ciudadana con doble nacionalidad

Entre los detenidos se encuentran un ex colaborador de Radio Farda, un hombre condenado tras un viaje a Israel para asistir a un evento familiar y una mujer cuya identidad no fue revelada

Quiénes son los estadounidenses que continúan detenidos en Irán tras la liberación de una ciudadana con doble nacionalidad

Ucrania entierra a sus soldados desconocidos mientras las familias esperan su identificación

Actualmente hay más de 300 cuerpos sepultados bajo cruces con números, y continúan abriendo nuevas tumbas para los caídos no identificados

Ucrania entierra a sus soldados desconocidos mientras las familias esperan su identificación

La Casa Blanca aseguró que Irán sigue interesado en alcanzar un acuerdo con Estados Unidos pese a la escalada militar

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aseguró que las conversaciones con Teherán continúan, aunque reiteró que Washington responderá militarmente a cualquier ataque contra embarcaciones que transiten por el estrecho de Ormuz

La Casa Blanca aseguró que Irán sigue interesado en alcanzar un acuerdo con Estados Unidos pese a la escalada militar

48 grados, trabajos de madrugada y refugios para pájaros: así se vive en la ciudad más calurosa del mundo

Banda se ubica en el norte de India y fue identificada como la urbe más calurosa del planeta en 2026 por un experto. Cómo familias, empleados y personal sanitario enfrentan esta realidad que el cambio climático intensifica durante estas temporadas

48 grados, trabajos de madrugada y refugios para pájaros: así se vive en la ciudad más calurosa del mundo

Alerta en Estados Unidos por el humo de los incendios en Canadá: varias ciudades registran niveles peligrosos de contaminación

Las autoridades sanitarias advirtieron que la exposición al humo puede afectar incluso a personas sin enfermedades preexistentes y pidieron extremar las precauciones

Alerta en Estados Unidos por el humo de los incendios en Canadá: varias ciudades registran niveles peligrosos de contaminación
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gil Mora asiste al Estadio Caliente para apoyar a Tijuana en su debut frente a Tigres

Gil Mora asiste al Estadio Caliente para apoyar a Tijuana en su debut frente a Tigres

Resultados del Chispazo de hoy 16 de julio: todos los números ganadores del último sorteo

Omar Chávez reaparece junto a Canelo Álvarez tras polémica por su detención en Culiacán

Alcalde de Tuluá pide al gobierno de De la Espriella reforzar seguridad en zona rural

SNTE ya perfila desaparición de la “nefasta” USICAMM para el próximo periodo ordinario en el Congreso de la Unión

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala anticipa alzas en los combustibles por la tensión en Medio Oriente

Guatemala anticipa alzas en los combustibles por la tensión en Medio Oriente

Aerolíneas norteamericanas expanden su apuesta por Costa Rica: anuncian dos nuevas rutas directas desde Estados Unidos

La vicepresidenta Raquel Peña confirma la participación dominicana en la XXX Cumbre Iberoamericana

Hospital General de Bugaba en Panamá: una obra abandonada vuelve a la vida, y ya se entregó en su totalidad al servicio público

Procuraduría dominicana ejecuta 20 allanamientos por una causa de trata y lavado coordinada con Bélgica

ENTRETENIMIENTO

El creador de ‘Star Wars’ defiende el uso de la IA en Hollywood: “Es el futuro”

El creador de ‘Star Wars’ defiende el uso de la IA en Hollywood: “Es el futuro”

Cuál fue la tierna frase de su hija que emocionó a Matt Damon tras su papel en “La Odisea”

“Sabes que siempre te quise, ¿verdad?”: cuando Simon Pegg se confesó con Carrie Fisher en Star Wars

Jessica Alba se suma al elenco de la nueva adaptación de ’13 Going on 30′ de Netflix

“La fama implicaba vivir observada, deseada y juzgada”: el día que Marilyn Monroe habló sobre la exposición mediática