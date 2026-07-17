El Partido Laborista confirmará a Andy Burnham como su nuevo líder y el lunes asumirá como primer ministro del Reino Unido (REUTERS)

El Partido Laborista confirmará este viernes a Andy Burnham como su nuevo líder en una conferencia extraordinaria, un paso que lo dejará en condiciones de convertirse el lunes en el próximo primer ministro del Reino Unido en reemplazo de Keir Starmer. Con una amplia mayoría parlamentaria, la fuerza oficialista garantiza su llegada al 10 de Downing Street, apenas cuatro semanas después de que Burnham regresó a la Cámara de los Comunes tras nueve años de ausencia.

A sus 56 años, Burnham se convertirá en el séptimo primer ministro británico en una década, una nueva muestra de la inestabilidad en el liderazgo político del país pese a que el Partido Laborista conserva una cómoda mayoría en el Parlamento.

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El dirigente, conocido como el “Rey del Norte” por sus tres victorias consecutivas como alcalde del Gran Manchester, no enfrentó rivales en la contienda por la conducción laborista. El respaldo interno resultó contundente: 379 de los 403 diputados laboristas apoyaron su candidatura y ningún legislador consiguió las 81 nominaciones necesarias para presentar una alternativa.

Burnham alcanzó la conducción del partido en su tercer intento, luego de las derrotas sufridas en 2010 frente a Ed Miliband y en 2015 ante Jeremy Corbyn.

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El nuevo líder laborista ocupó una banca parlamentaria entre 2001 y 2017 y también integró el gobierno británico como ministro. Durante los últimos años consolidó su perfil político desde la alcaldía de Manchester, con un estilo cercano al electorado y una fuerte presencia en redes sociales.

Burnham alcanzó la conducción del partido en su tercer intento, luego de las derrotas sufridas en 2010 frente a Ed Miliband y en 2015 ante Jeremy Corbyn (REUTERS)

Los diputados laboristas consideran que Burnham tiene una mayor capacidad para conectar con la opinión pública que Starmer y esperan que impulse reformas más profundas para los servicios públicos y la economía.

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En una entrevista publicada el miércoles en un podcast del ex futbolista Gary Lineker, Burnham planteó cuáles serán sus prioridades al frente del Gobierno. “Tenemos que dar a la gente un impulso, ¿no? Tenemos que dar a la gente un sentido más fuerte de esperanza y la sensación de que el país está de vuelta en el camino correcto”, expresó.

El Partido Laborista apuesta además a que Burnham pueda contener el crecimiento de Reform UK, el partido antiinmigración liderado por Nigel Farage, que encabeza varias encuestas de intención de voto de cara a las próximas elecciones generales previstas para 2029.

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La llegada de Burnham al liderazgo se produjo tras la salida de Keir Starmer, quien llevó al laborismo de regreso al poder en julio de 2024 después de 14 años en la oposición, con una amplia victoria sobre el Partido Conservador.

Sin embargo, la gestión de Starmer atravesó una serie de dificultades políticas y controversias internas. Entre ellas figuró el nombramiento de Peter Mandelson, antiguo asociado de Jeffrey Epstein, como embajador británico en Washington.

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Peter Mandelson, el exembajador del Reino Unido en EEUU, pasa frente al Ministerio de Salud en Londres (AP)

La presión sobre Starmer aumentó después de los malos resultados obtenidos por el Partido Laborista en las elecciones locales y regionales de mayo. La situación se agravó cuando Burnham ganó una elección legislativa parcial el 18 de junio, lo que le permitió regresar al Parlamento y competir por el liderazgo del partido.

Pocos días después, la mayoría de los diputados laboristas retiró su respaldo a Starmer y el 22 de junio el entonces primer ministro anunció su renuncia. Ese mismo día, Burnham recibió el apoyo público de decenas de legisladores durante su juramento como diputado, una señal de que el bloque parlamentario buscaba su llegada al Gobierno.

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Tras asegurar la conducción del partido, Burnham agradeció el respaldo de sus colegas y presentó las principales líneas de su proyecto político. “Estoy profundamente agradecido por el apoyo y la confianza de los diputados laboristas de todo el partido”, afirmó.

También resumió su propuesta de gobierno con una definición sobre la distribución del poder y el desarrollo económico. “Ese es el cambio de rumbo que ofrezco: sacar el poder de Westminster, una economía rediseñada para la gente común y un buen crecimiento en cada código postal”, sostuvo.

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Su principal iniciativa consiste en ampliar la descentralización del poder hacia las ciudades y crear un “No. 10 North” con sede en Manchester, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las regiones fuera de Londres.

“Estoy profundamente agradecido por el apoyo y la confianza de los diputados laboristas de todo el partido”, afirmó Burnham (REUTERS)

Burnham asumirá el cargo después de reunirse con el rey Carlos III, jefe de Estado del Reino Unido. Además, prometió respetar el programa electoral con el que el Partido Laborista ganó los comicios de 2024 y descartó aumentos en los principales impuestos.

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El nuevo primer ministro también afrontará importantes desafíos económicos. Entre ellos figuran un crecimiento moderado, elevados costos del endeudamiento público, la necesidad de cubrir un déficit de 4.700 millones de libras en el plan de inversiones en defensa para los próximos cuatro años y el debate sobre la reforma del sistema de bienestar.

A esos desafíos se suman la llegada de migrantes irregulares a través del Canal de la Mancha, el impacto de la volatilidad de los precios de la energía vinculada a la guerra entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre generada por la política exterior del presidente estadounidense Donald Trump.

(Con información de AFP)