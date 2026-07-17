Temporal en Chile: al menos tres muertos y más de medio millón de personas sin luz por las inundaciones

Un vecino observa el agua de la riada junto a su casa, después de que las fuertes lluvias provocadas por un frente meteorológico causaran inundaciones y llevaran a las autoridades chilenas a declarar el estado de emergencia preventivo a principios de semana, en Arauco (Chile), el 16 de julio de 2026 (REUTERS/Juan González)

El fuerte temporal de lluvias y viento que afecta a 10 de las 16 regiones de Chile dejó el jueves tres muertos y más de 500.000 personas sin energía eléctrica en la zona centro-sur, lo que obligó al Gobierno a desplegar casas de emergencia.

Entre las víctimas figuran un trabajador que recibió el impacto de un árbol mientras despejaba una carretera en la región sureña del Biobío, un hombre que cayó desde el techo de su vivienda al limpiar canaletas en La Araucanía y otro que sufrió una descarga eléctrica en Santiago de Chile.

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El ministro del Interior, Claudio Alvarado, instó a la población a reforzar las precauciones. “Hoy una de las principales herramientas que tenemos para enfrentar esta emergencia es el autocuidado y el cumplimiento de las instrucciones que entreguen las autoridades”, expresó el funcionario y advirtió: “Todavía no enfrentamos el momento de mayor intensidad de este sistema central y, precisamente, por eso debemos actuar con anticipación”.

La mayoría de los hogares afectados por los cortes de energía se concentra en las regiones de Biobío y La Araucanía, a 700 kilómetros al sur de Santiago, donde intensas precipitaciones y ráfagas persistentes golpearon desde la tarde del miércoles. Alvarado informó que parte del stock de viviendas de emergencia almacenado en centros de producción fue enviado a las zonas más afectadas, aunque se prevé su distribución también en otras regiones que puedan verse impactadas en las próximas horas.

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Un pescador achica el agua de su barco, después de que las lluvias provocadas por un frente meteorológico causaran inundaciones y llevaran a las autoridades chilenas a declarar el estado de emergencia preventivo a principios de semana, en Arauco (Chile), el 16 de julio de 2026 (REUTERS/Juan González)

De acuerdo con información del Ministerio de Energía de Chile, las condiciones meteorológicas provocaron restricciones preventivas en decenas de puertos a lo largo del país, mientras más de 590.000 usuarios permanecen sin suministro eléctrico, cifra que representa el 7,3% de los clientes nacionales. “La afectación a nivel nacional es de 590.824 clientes sin suministro eléctrico, lo cual representa un 7,3% del país”, informó la cartera en su cuenta oficial de X, según recogió la AFP.

Las autoridades chilenas mantienen medidas de precaución en las zonas afectadas, mientras continúan las labores para restablecer el servicio eléctrico y monitorear el impacto de las condiciones climáticas sobre la infraestructura portuaria y residencial.

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Las autoridades monitorean con especial atención los cauces de los ríos en la región del Biobío ante el riesgo de desbordes e instaron a la población a no acercarse a las riberas del Curanilahue y del Pichilo por la inminente crecida de los caudales.

Marcela Cáceres observa el exterior de su casa inundada, el 16 de julio de 2026 (REUTERS/Juan González)

Hasta el momento, el fenómeno afectó más de 100 viviendas y dificultó el tránsito en rutas clave de la zona, además de obligar a un vuelo comercial a regresar a Santiago tras un intento fallido de aterrizaje en Concepción, donde se registraron ráfagas de 107 km/h.

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La Dirección Meteorológica de Chile mantiene la alerta roja en las regiones de Valparaíso, Coquimbo y Metropolitana por riesgo de saturación de suelos y lluvias intensas previstas durante el fin de semana.

A raíz del fenómeno, el Gobierno decretó la suspensión de clases para este viernes en toda la zona central, incluidas las regiones de Metropolitana, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule y Atacama en el norte.

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“Es imposible detener un fenómeno climático, pero podemos estar preparados para reaccionar lo mejor posible”, señaló el presidente José Antonio Kast durante una visita a los equipos de la Fuerza Aérea desplegados para atender la emergencia.

Imagen tomada desde un dron de una zona inundada a causa de las lluvias registradas durante un frente meteorológico que llevó a las autoridades chilenas a declarar el estado de emergencia preventivo a principios de semana, en Arauco (Chile), el 16 de julio de 2026 (REUTERS/Juan González)

Y agregó: “Hay miles de funcionarios públicos que hoy están entregando toda su capacidad para ir en ayuda de las personas que lo necesitan, pero lo principal es la anticipación”.

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Kast visitó este jueves la Escuela de Infantería del Ejército durante la preparación de efectivos militares para un eventual despliegue a las zonas afectadas por un fuerte temporal de lluvias y viento, este jueves en Santiago.

El temporal está asociado al fenómeno de El Niño, caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, lo que genera sistemas frontales intensos, vientos fuertes y lluvias continuas en plazos cortos. El último gran temporal de este tipo en Chile se registró en agosto de 2024, con un saldo de al menos tres fallecidos y más de 1,2 millones de hogares sin suministro eléctrico, el mayor corte desde el terremoto de 2010.

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Marcela Cáceres posa para una fotografía frente a su casa (REUTERS/Juan Gonzalez)

Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, explicó que el país no enfrentaba un temporal tan extenso y con lluvias tan intensas desde hace dos décadas. “Hace bastantes años que no teníamos una condición similar”, afirmó Zúñiga en diálogo con la AFP.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos emitió una advertencia la semana pasada sobre la magnitud del fenómeno climático El Niño previsto para este año, al indicar que podría ser “uno de los más fuertes” de la historia.

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(Con información de EFE)