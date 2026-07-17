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Por qué la derrota ante Argentina fue “la más dolorosa en 60 años de sufrimiento”, según un prestigioso medio inglés

El equipo de Thomas Tuchel acarició el pase con el 1-0 de Anthony Gordon, pero el cierre cambió el guión y transformó la eliminación en una herida difícil de asimilar para la prensa local

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¿Por qué la derrota de Inglaterra ante Argentina se sintió como la más dolorosa en 60 años de sufrimiento?
El medio inglés BBC Sport sostuvo el contexto doloroso que significó la derrota de Inglaterra

La eliminación de Inglaterra a manos de Argentina en la semifinal del Mundial dejó una huella difícil de borrar en la memoria colectiva del fútbol británico. El equipo europeo, que soñaba con romper una sequía de seis décadas sin alcanzar la gloria máxima, vio cómo esa oportunidad se desvanecía en los últimos minutos de un partido cargado de emociones y decisiones polémicas.

La selección dirigida por Thomas Tuchel había logrado adelantarse en el marcador gracias a un gol de Anthony Gordon a los 55 minutos, lo que encendió la esperanza entre los aficionados ingleses. Sin embargo, el desenlace resultó devastador cuando Argentina, con una determinación implacable, dio vuelta el resultado con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los minutos finales, y aseguró así su pase a la final.

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La pregunta que se debatió el medio BBC Sport tras el pitido final fue sencilla pero profunda: “¿Por qué la derrota de Inglaterra ante Argentina se sintió como la más dolorosa en 60 años de sufrimiento?”. En el análisis publicado por Phil McNulty, redactor jefe de fútbol americano en Atlanta, se abordó de frente esta cuestión. Según su perspectiva, “Inglaterra ha sufrido mucho a lo largo de los años, pero como observador que cubrió su séptimo Mundial, así como aquellas derrotas en las finales de la Eurocopa, esta se sintió como la peor”. La afirmación no es menor: la sensación de haber estado tan cerca y, aun así, volver a tropezar, caló hondo en el ánimo de jugadores y simpatizantes.

La semifinal dejó a Inglaterra en el peor vacío en seis décadas, según un artículo publicado por BBC Sport (REUTERS/Paul Childs)
La semifinal dejó a Inglaterra en el peor vacío en seis décadas, según un artículo publicado por BBC Sport (REUTERS/Paul Childs)

El trasfondo del encuentro estuvo marcado por la presión que rodeaba a Tuchel, quien asumió el mando tras el criticado ciclo de Gareth Southgate. El técnico británico había sido duramente cuestionado por perder las últimas finales de la Eurocopa frente a Italia y España, además de una semifinal mundialista ante Croacia en 2018. La llegada de Tuchel generó expectativas renovadas, pero también una exigencia inmediata de resultados.

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Phil McNulty fue contundente al señalar uno de los factores clave en la derrota: “Quedó claro casi de inmediato que Tuchel había tomado una mala decisión. Eso solo propició la presión argentina y los goles tardíos. La culpa fue casi enteramente de Tuchel”, escribió, en referencia al cambio de delanteros por defensores cuando Inglaterra aún ganaba 1-0. Tal decisión, dejó la sensación de haber cedido la iniciativa según el análisis publicado por el medio inglés.

La derrota no se explicó únicamente por la histórica rivalidad con el conjunto sudamericano. El propio análisis de BBC Sport aclaró: “Esto no se debió a que fuera contra el viejo adversario Argentina, con toda la historia y las imágenes icónicas que evoca, que crearon una desesperación tan evidente entre los jugadores y los aficionados ingleses”. El golpe, según McNulty, fue más profundo porque “esta semifinal del Mundial quedará para siempre como una incógnita, una semifinal de ‘qué hubiera pasado si…’ contra una selección argentina que ha parecido vulnerable durante todo el torneo, pero que simplemente se niega a perder”.

El seleccionado europeo sufrió una derrota 2-1 ante Argentina en la lucha por un lugar en la final del Mundial (REUTERS/Dylan Martinez)
El seleccionado europeo sufrió una derrota 2-1 ante Argentina en la lucha por un lugar en la final del Mundial (REUTERS/Dylan Martinez)

El resumen de lo ocurrido se puede encapsular en una frase: Inglaterra estuvo a minutos de superar el muro que lo separaba del éxito durante seis décadas, pero se quedó una vez más en la puerta. El gol de Gordon había dado la impresión de que el equipo podía controlar el partido, aunque la realidad fue otra cuando Argentina apretó en el tramo final y logró la remontada.

En el centro de la polémica quedó también la gestión del plantel y las decisiones tácticas. McNulty puso el foco en la situación de Jordan Henderson, quien quedó marginado del torneo tras una lesión insólita sufrida en las celebraciones posteriores a la victoria sobre México. Henderson era valorado por su influencia en el vestuario, aunque no se esperaba que fuera determinante en el campo de juego, de acuerdo con el artículo. McNulty se preguntó: “Si Tuchel valoraba tanto su profesionalismo y personalidad en este aspecto, ¿por qué no incorporar a Henderson a su cuerpo técnico y abrir un hueco para un jugador más joven y creativo?

Inglaterra conquistó su única Copa del Mundo en 1966 como país anfitrión (REUTERS/Paul Childs)
Inglaterra conquistó su única Copa del Mundo en 1966 como país anfitrión (REUTERS/Paul Childs)

El partido ante Argentina fue descrito por BBC Sport como “la última gran oportunidad para luchar por el mayor premio de este deporte en Nueva Jersey el domingo”. Esa ocasión única se esfumó en cuestión de minutos, lo que dejó a Inglaterra en una situación de análisis, autocrítica y dolor difícil de procesar.

El contexto de la derrota se agrava porque, más allá de la caída frente a un rival histórico, lo que más pesó fue la certeza de que la semifinal representaba una oportunidad inmejorable. “Dadas las circunstancias, esta es una derrota que se analizará con más detenimiento, que generará más pesar, que cualquier otra”, concluyó McNulty.

La selección inglesa deberá ahora conformarse con pelear por el tercer puesto ante Francia, mientras que Argentina disputará la final contra España. Para el conjunto británico, la herida tardará en cicatrizar, y la frustración de haber estado tan cerca de romper el maleficio mundialista seguirá siendo tema de debate durante mucho tiempo.

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