7 frases de Arruabarrena tras el triunfo ante Sarmiento: elogios para Aranda y Flores, el mercado de pases y el gesto de Paredes

Rodolfo Arruabarrena tuvo su debut oficial como entrenador de Boca Juniors, en el triunfo 2-0 ante Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina. El equipo mostró un gran rendimiento y se llevó la clasificación a octavos con goles de Alan Velasco y Leonel Flores, el juvenil que anotó un tanto en su debut oficial como profesional.

Pese a la ausencia de Leandro Paredes, quien se encuentra con la selección argentina que disputará este domingo la final del Mundial ante España en Nueva York, el Vasco destacó al capitán quien tuvo un gran gesto finalizado el partido que se disputó en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.

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Según reveló el entrenador, Paredes le mandó un mensaje al plantel de Boca Juniors apenas terminó el partido. “Salí contento del vestuario y ya había un mensaje felicitando a todo el grupo”, contó Arruabarrena, que también se ocupó de hablar sobre el mercado de pases y dedicó elogios puntuales a dos juveniles del club.

Sin embargo, el gesto de Lea, no pasó desapercibido para Arruabarrena. “Recién recibí un mensaje de Leandro. Esperemos que el domingo nos dé una alegría. Ya bastante nos han dado, falta el último paso”, dijo el técnico, y aclaró que evita contactar a los jugadores cuando atraviesan etapas decisivas: “No soy de romperles las pelotas cuando están jugando instancias así; el que me rompe las pelotas siempre es él”.

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En materia de refuerzos, el panorama es acotado. Arruabarrena fue claro: el único incorporado hasta ahora es Leandro Lozano, a quien elogió con detalle. “Tiene una manera impresionante de pasar, tira diagonales, físicamente lo vieron, y defensivamente también. Es un chico al que llevamos tiempo mirando; en un momento lo quisimos llevar a Arabia y hoy tenemos la suerte de tenerlo con nosotros”, señaló. Sobre el resto del mercado de pases, reconoció que la situación es compleja: “El mercado está complicado, alguna lista le pasé al presidente”, y advirtió que la llegada de más nombres no está garantizada, pese a que está al caer el arquero Álvaro Montero y Sebastián Villa. “El que no esté trabajando con el grupo no lo doy por hecho. A Boca siempre se les pueden complicar las negociaciones”, agregó.

También hay incertidumbre en torno a Adam Bareiro, quien pese a superar el doble desgarro en el aductor y recto anterior del abdomen izquierdo, sufrió otra lesión y tiene dolor es en la zona lumbar. Desde el cuerpo médico no descartan una operación y esta situación mantiene al entrenador expectante por la salud del delantero paraguayo.

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El tramo más emotivo de la conferencia llegó cuando Arruabarrena habló de Tomás Aranda y Leandro Flores, dos juveniles formados en el club que tuvieron actuaciones destacadas. Al primero, a quien le asignó la camiseta número 10, lo describió como “un jugador diferente, un pibe inteligente” que atravesó situaciones atípicas en sus primeros cuatro meses y las resolvió “con una entereza espectacular”. Y afirmó: “Ojalá el representante lo rodee bien y tenga cuidado, porque se le van a acercar todos. Estoy tranquilo en ese sentido: es un producto de la casa y espero tenerlo mucho tiempo”.

El DT cerró esa parte de la charla con una lectura general del partido: “Hicimos un partido bastante bueno, con errores y virtudes, pero podemos seguir mejorando. Hay que acostumbrarse a ganar, a tener un ritmo que hoy hemos alternado”. Sobre la Copa Argentina, fue contundente respecto a lo que representa el torneo: “Es mata-mata, no hay diferencia entre grandes y equipos chicos. Te da un plus que en 4 ó 5 partidos te puede dar un título y chances internacionales”.

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El próximo encuentro de Boca Juniors será el jueves 24 de julio ante Club Deportivo O’Higgins en La Bombonera por el primer delo de play off de la Copa Sudamericana.