Gary Neville redobló la apuesta y le respondió al Cuti Romero: “Debería ir y abrazar a Messi cada minuto del día”

El exdefensor de Manchester United volvió a arremeter contra la zaga central argentina y dejó en claro que si no fuera por Messi, el equipo de Scaloni estaría eliminado de la Copa del Mundo.

Gary Neville ratificó sus críticas a Cristian Romero y Lisandro Martínez ante las cámaras de televisión inglesa, tras la eliminación de Inglaterra a manos de Argentina en las semifinales del Mundial 2026, y fue directo, “sin Lionel Messi, los dos zagueros argentinos no podrían jugar la final".

La semana no había sido tranquila para el exlateral del Manchester United. Días antes del partido en Atlanta, el exdefensor había disparado en Sky Bet contra la dupla de centrales de La Scaloneta: “Romero y Martínez regalan un gol por partido, pero después los ves haciendo goles, dando pases y literalmente están en todas partes. Los llamo la mejor y peor pareja de centrales del mundo”. El resultado final, 2-1 a favor de los argentinos, no lo movió de su postura. Al contrario.

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Frente a una presentadora de televisión inglesa que le recordó que Romero ya le había respondido en público, Neville no dio marcha atrás. “Solo para añadir las palabras exactas que dije: ellos regalan goles”, arrancó el exfutbolista de 51 años. Y fue más lejos: “Si no tuvieran a Lionel Messi al frente... esos dos deberían ir y abrazarlo cada minuto de cada día”, argumentó, en referencia a los seis goles que la defensa argentina recibió en cuatro partidos de la fase de eliminación directa del torneo: dos ante Egipto, dos ante Cabo Verde, uno ante Suiza y uno ante Inglaterra.

Pero Neville no se quedó solo en la crítica. En el mismo tramo de la entrevista reconoció que los dos defensores son “una fuerza de la naturaleza”, con “personalidades increíbles” y una presencia física que los lleva a ganar cabezazos tanto en el área propia como en la rival. “Van de lo sublime a lo ridículo”, sintetizó, una frase que condensa la contradicción que, según él, define a la pareja. Para el exlateral, no existe en el fútbol actual otra dupla defensiva con esa dualidad tan marcada.

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El exlateral del Manchester United sostuvo que la dupla argentina recibió seis goles en cuatro partidos de la fase de eliminación directa

El caso de Romero tuvo un peso particular en el análisis de Neville. El central del Tottenham jugó la temporada pasada en un equipo que, según el exfutbolista, “casi descendió y bajó de categoría en la Premier League y recibió 65 goles". “Creo saber de lo que hablo cuando veo a un jugador”, sostuvo, antes de añadir que el defensor argentino es “relativamente joven” y que, a su criterio, aún no reúne las condiciones de un defensor con experiencia consolidada, pese a tener una Copa del Mundo y logros de primer nivel en su palmarés.

Desde Argentina, las respuestas no tardaron. Pipo Gorosito, director técnico de San Lorenzo y campeón de América con La Scaloneta, fue el primero en cruzarlo sin rodeos: “Díganle a este Gary Neville que lo único que sabía hacer era lateral, pedazo de tronco”, disparó. Romero, por su parte, esperó el pitazo final para hablar ante los micrófonos de DSports: “Lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido. Que el día de mañana no me salga criticar a un jugador, criticar a nadie, porque uno sale a la cancha a dar lo mejor para su selección, para su equipo”, afirmó el defensor, que todo indica que dejará el Tottenham en este mercado de pases.

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Lisandro Martínez, más escueto, también respondió: “Estamos acostumbrados a que siempre hablen de nosotros. Se ve que les gusta hablar de nosotros y nosotros respondemos en la cancha, nada más”.

Ante la presentadora, Neville escuchó los dichos de Romero y no retrocedió. Reconoció que el talento de ambos defensores es real, que Martínez tiene la misma condición, pero insistió en que los errores y los goles recibidos son datos que no admiten discusión. Lo que sí dejó en claro es que el debate, para él, tiene un protagonista que lo supera todo: “Lo que vimos anoche fue un auténtico genio”, dijo sobre Messi, antes de que la conversación derivara hacia la pregunta que él mismo lanzó en su podcast junto a Roy Keane: si el capitán argentino, a sus 39 años y con dos asistencias en la semifinal ante Inglaterra, ya merece estar por encima de Pelé y Maradona en la historia del fútbol. Argentina llega así a otra final del Mundial 2026, con Messi como hilo conductor de una campaña que, partido a partido, profundiza ese debate.

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