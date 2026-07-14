Crimen y Justicia

Escrachó a una pediatra, la profesional renunció y la Justicia obligó a la atacante a retractarse en redes

La madre de una beba de 18 meses tuvo que disculparse públicamente ante una médica de la ciudad de Verónica, cerca de La Plata. Fue luego de una serie de intimidaciones ocurridas en el Hospital Guillermo Hernández

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María Florencia Rodas
Florencia Rodas, la médica pediatra que fue escrachada en redes por la mamá de una bebé: la mujer debió retractarse en redes del ataque

La Justicia bonaerense obligó a pedir disculpas públicas a la madre de una paciente que había amenazado y expuesto en redes sociales a la pediatra María Florencia Rodas tras una consulta en el Hospital Guillermo Hernández de la ciudad de Verónica, a unos 90 kilómetros de La Plata. La médica denunció que esas publicaciones afectaron su trabajo y la llevaron a dejar su puesto.

La mujer debió publicar el pedido de disculpas dentro de 24 horas y acreditar su cumplimiento con capturas de pantalla remitidas a la mediadora. Cumplida esa condición, quedaron cerrados el expediente por amenazas e injurias y la posibilidad de un reclamo civil.

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Cómo se originó el caso

El conflicto se originó en octubre de 2025, cuando C.M., cuyo nombre se preserva para no identificar a la menor, llevó a su bebé de 18 meses al área de Pediatría del hospital de Verónica, localidad del partido de Punta Indio, una ciudad de menos de 10 mil habitantes.

Rodas, de 38 años, revisó a la niña y concluyó que el cuadro no presentaba signos graves. Le indicó control, sin recetarle medicación. Tres horas después, cerca del anochecer de ese domingo, la madre volvió al centro asistencial con la nena aún con fiebre y, según el relato de la profesional, con un nivel de alteración mayor.

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Hospital Guillermo Hernández Verónica La Plata
El Hospital Guillermo Hernández en la ciudad de Verónica, a 90 kilómetros de La Plata, lugar en donde se desencadenaron los hechos

Según la denuncia judicial citada por la prensa local, después de esa segunda consulta la mujer publicó en Facebook mensajes con nombre, apellido y fotos de la médica, en los que cuestionaba su desempeño y lanzaba expresiones intimidatorias. Entre ellas aparecían amenazas de esperarla a la salida o de ir al hospital para agredirla físicamente.

La situación no quedó limitada a una discusión en la guardia, incluso intervinieron otros trabajadores del hospital para evitar que el episodio escalara a violencia física y que un familiar que acompañaba a la madre también se sumó al ataque verbal.

El impacto en la vida laboral de la pediatra

Rodas sostuvo que las publicaciones tuvieron consecuencias directas sobre su vida laboral. “Me hizo mucho daño en su momento y la pasé muy mal. No quiero que esto vuelva a suceder. En las guardias y los lugares de atención los médicos estamos siendo maltratados de manera indebida. A veces los padres buscan alguna solución que la medicina no puede ofrecer, y cargan contra nosotros”, sostuvo la pediatra.

María Florencia Rodas
Rodas sufrió las repercusiones del escrache público y tuvo que renunciar, presionada por la condena social, a su trabajo en el nosocomio de la localidad de Punta Indio

La profesional contó además que, en un pueblo pequeño, la difusión del episodio fue inmediata. Según su relato, otras madres le decían que dejarían de llevar a sus hijos por lo que había circulado en redes. “Me complicó también desde lo económico porque tuve que dejar un trabajo. Avancé con la causa porque no quiero que vuelva a pasar. Entiendo la situación de padres que se preocupan y se ponen nerviosos por sus hijos. Pero del otro lado hay personas que también estamos trabajando y necesitamos entendernos. Debemos saber que los actos tienen consecuencias”, agregó Rodas.

Por su parte, la abogada Stefanía Alba Nájera asesoró a la médica y permitió evitar que el caso quedara sin respuesta gracias una salida de justicia restaurativa para reparar el daño ocasionado. “Es un mecanismo que permite resguardar recursos humanos y materiales de los Tribunales. Es una manera de evitar que estos casos queden en nada”, señaló a 0221.

Stefanía Alba Nájera
Stefanía Alba Nájera, la abogada que asesoró a Rodas y aplicó una medida de justicia restaurativa sobre su cliente

La causa había sido archivada en un primer momento y luego fue reactivada. A partir de esa revisión se promovió que la reparación debía producirse en el mismo ámbito en el que se había generado el daño: las redes sociales.

El contenido de la retractación

La salida no fue una condena ni una indemnización. El acuerdo se alcanzó en la Secretaría de Mediación y Conciliación Penal del Ministerio Público bonaerense, un mecanismo previsto para resolver causas por injurias o amenazas sin llevar el caso a una instancia penal plena.

Disculpas públicas por escrache a médica pediatra en Verónica
El contenido de la retractación en redes que hizo la denunciada (Instagram)

El texto que la imputada debió difundir en sus redes incluyó una frase central: “Lamento profundamente que mis expresiones hayan afectado su honor, su imagen personal y profesional, causando un perjuicio profesional y un gran malestar personal. Haber puesto en duda su labor diligente fue errado, ya que actuó de manera protocolar, correcta y sin omitir acción alguna respecto la atención de mi hija”.

También tuvo que publicar otra disculpa en la que expresó: “Manifiesto mi respeto hacia su persona y hacia el ejercicio de su profesión, comprometiéndome a no reiterar conductas que puedan generar situaciones similares”.

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