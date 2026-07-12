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La intimidad de los festejos de Argentina tras clasificar a la semifinal del Mundial: todos los hits que sonaron en el vestuario

Después de un partido extenuante frente a Suiza, los campeones del mundo celebraron su pase al duelo ante Inglaterra. Luego, varios se reencontraron con sus seres queridos en el campo de juego

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Los festejos de la selección argentina en el vestuario tras la victoria ante Suiza

“Soy hincha de la Selección, aliento con el corazón, ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez. Y 32 años después, la Scaloneta va a vengar, la copa que le robaron al Diez, la que no nos dejaron levantar. Quiero ver la cuarta estrella, brillar en la camiseta, soy argentino de la cuna hasta el cajón. Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo. Argentina, quiero verte bicampeón”.

Al ritmo de la nueva canción que para este Mundial 2026 se viralizó en redes sociales bajo el nombre de “La cuarta estrella” -una obra de Pablo Quintana, conocido en redes sociales como Palmito Música-, los jugadores de la selección argentina celebraron el ajustado triunfo ante Suiza que los clasificó a las semifinales del torneo y mantiene viva la ilusión de repetir la coronación.

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Nicolás Otamendi filmó la celebración en la intimidad

El desahogo en Kansas City se correspondió con el desgaste de un partido de máxima tensión, en el que el campeón defensor debió trabajar cada pelota para asegurar el pase. La noche estadounidense dejó postales de sufrimiento y emoción, algo ya habitual en esta edición del torneo. Argentina abrió el marcador a los nueve minutos con un cabezazo de Alexis Mac Allister, tras un córner de Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo asistidor del certamen.

La reacción de Suiza llegó en el complemento, cuando Dan Ndoye igualó el partido y puso en aprietos al conjunto sudamericano. La expulsión de Breel Embolo por doble amonestación, tras la intervención del VAR, permitió a la Albiceleste jugar con superioridad numérica, aunque la clasificación se definió recién en el tiempo suplementario. A los 111 minutos, Julián Álvarez marcó un gran gol con un remate al ángulo desde media distancia, y sobre el cierre, Lautaro Martínez selló el resultado luego de un rebote de Gregor Kobel.

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Festejos jugadores Argentina Suiza
La foto que compartió Thiago Almada junto a Exequiel Palacios y Otamendi

El pitazo final desató la euforia habitual de este grupo, que ya antes de ingresar al vestuario había comenzado a entonar los himnos de este ciclo. Se escucharon clásicos recientes como “La que tiene a Messi y a Maradona” y “Vamos Argentina, sabés que yo te quiero. Hoy hay que ganar y ser primero”.

También se sumó otra de las infaltables: “Señores dejo todo, me voy a ver a Argentina, porque los jugadores me van a demostrar... Que salen a ganar, quieren salir campeón, que lo llevan adentro, como lo llevo yo”.

En la intimidad del vestuario, los futbolistas compartieron el momento a través de sus redes sociales. Nicolás Otamendi, como suele hacer, tomó su teléfono y grabó la escena de todos saltando y cantando.

Thiago Almada, por su parte, se fotografió con Exequiel Palacios y el propio Otamendi, acompañando la selfie con un “Semiii” y el emoji de brazo en alto. Gerónimo Rulli publicó una imagen junto a Dibu Martínez, mostrando la alegría del grupo por el objetivo cumplido.

Festejos jugadores Argentina Suiza
Gerónimo Rulli se sumó al festejo junto a Dibu Martínez

Tras los festejos, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y varios jugadores más regresaron al campo de juego para reencontrarse con sus familiares, quienes permanecieron en las tribunas cuando el estadio ya se había vaciado.

El equipo ahora se prepara para enfrentar a Inglaterra en Atlanta, donde buscará el pase a una nueva final mundialista. Será el próximo miércoles a las 16 horas.

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