Lionel Messi estaría a un paso de sumar a David Beckham como socio de su red global de clubes privados

Messi y Beckham se asociarían para crear un club ultraexclusivo para deportistas (AP Photo)

Mientras que la selección argentina avanzó hacia las semifinales del Mundial 2026, Lionel Messi tendría un nuevo negocio entre manos: una red internacional de clubes privados dirigidos a la élite deportiva. Según trascendió en las últimas horas, el futbolista estaría cerca de convencer a David Beckham para que se una como socio del proyecto.

La iniciativa contemplaría la creación de espacios exclusivos en ciudades clave para los grandes eventos deportivos. Uno de los países que estarían en la mira sería Singapur, que actualmente es reconocido por ser una de las sedes adheridas al calendario de la Fórmula 1.

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De acuerdo con la fuente consultada por Daily Mail, los clubes estarían equipados con gimnasios de última generación y ofrecerían una estética futurista, posmoderna y escultórica. Esto mostraría una amplia diferencia con el estilo tradicional asociado a los negocios anteriores de Beckham.

Aunque los detalles del negocio se mantendrían bajo reserva, indicaron que el modelo de estos clubes se inspiraría en la cadena Soho House, que brinda espacios de descanso exclusivos para profesionales del arte, moda y medios de comunicación. Además de ser famosa por su enfoque selecto y su ambiente sofisticado, Beckham sería uno de sus visitantes habituales.

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Una de las sedes del club podría ser instalada en Singapur (AP Foto)

“Becks apoyará firmemente los clubes ultraexclusivos”, aseguró la fuente reservada en referencia al rol activo que tendría el dueño del Inter Miami en la nueva sociedad que emprendería junto al astro argentino. El proyecto se concibe como una plataforma de encuentro para personalidades del deporte y la cultura global, por lo que también aprovecharían la visibilidad de los grandes eventos internacionales.

La nueva aventura empresarial se suma al historial de inversiones del ex jugador británico y su esposa, la diseñadora Victoria Beckham, quienes están acostumbrados a incursionar en sectores diversos como la moda y el entretenimiento.

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De acuerdo con la lista de los más ricos del Sunday Times de este año, los Beckham cuentan con un patrimonio conjunto de 1.580 millones de dólares, mientras que la fortuna estimada de Messi rondaría los 1.072 millones de dólares.

De esta manera, la participación del capitán de la selección argentina en la red de clubes privados podría representar una extensión natural de su incursión en el mercado estadounidense, lo que contribuiría a capitalizar su imagen global y su vínculo con Inter Miami. Sobre todo, porque la iniciativa apuntaría a captar a una clientela internacional habituada a experiencias exclusivas y entornos de alta gama.

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El nuevo negocio de Messi representaría una extensión de su incursión en el mercado estadounidense (REUTERS)

Así, el lanzamiento de la red de clubes, que se ubicará en destinos estratégicos del deporte mundial, marcaría una nueva etapa en la relación entre ambas figuras y consolidaría su posición como referentes no solo en el fútbol, sino también en el ámbito empresarial.

Cabe recordar que la relación profesional entre ambos se consolidó en 2023, cuando Beckham fichó a Messi para que se convirtiera en la máxima estrella del Inter Miami de la Major League Soccer. “Poder decir que hemos fichado al mejor jugador del mundo que jamás haya jugado al fútbol... Es un sueño, honestamente”, había declarado el británico a los medios, luego de que se confirmara el fichaje del diez.

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Incluso, el empresario británico llegó a confesar que siempre estuvo en su mente contratar a la ex estrella del Barcelona y el París Saint-Germain (PSG), pese a que lo creía casi imposible. Todo habría surgido durante una cena con Jorge Más, uno de los copropietarios de Inter Miami, en donde le reveló su deseo.

“Nos sentamos a cenar y dijimos: ‘Está bien, si pudiéramos traer a Leo para nuestro mercado, para nuestros fanáticos, para esta parte del mundo, no hay nadie mejor’”, recordó Beckham al indicar que uno de los primeros acercamientos que tuvieron al padre y representante del diez, Jorge Messi, ocurrió en septiembre de 2019. Para ese entonces, el rosarino todavía seguía en el Barça.

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Messi durante su presentación en Inter Miami junto a los propietarios del club (REUTERS)

El adelanto de lo que se transformaría en una propuesta años más tarde se dio durante una reunión privada en Londres. “Nos encantaría que su hijo jugara para nuestro equipo algún día. Sabemos que todavía no puede venir, pero algún día nos encantaría tener a Leo en Miami”, recordó la frase que Más le habría dicho a la mano derecha del goleador.

En esa oportunidad, Más había confirmado que el salario que percibiría el jugador argentino rondaría entre los 50 y 60 millones de dólares anuales, sumado a la posibilidad de cerrar “acuerdos individuales de repartos de ingresos con Apple y Adidas”. Sin embargo, el detalle más llamativo fue el ofrecimiento de adquirir una participación en el club sin costo una vez que se retire, lo que abriría la puerta a una colaboración empresarial a largo plazo.

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Por el momento, Messi se encuentra en plena carrera de lo que podría ser su última participación en la historia de los Mundiales de Fútbol. No obstante, el rosarino mantiene activo su compromiso con Inter Miami, tras haber renovado su contrato a finales de octubre de 2025. A raíz de esto, está pactado que el vínculo se extienda hasta 2028.