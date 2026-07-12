Ecuador incautó más de una tonelada y media de cocaína escondida en un contenedor de fruta destinado a Dinamarca

Policías de Ecuador inspeccionan un área durante un allanamiento en Guayaquil (Ecuador) (EFE/ Mauricio Torres)

La Policía de Ecuador incautó 1,7 toneladas de cocaína ocultas en un contenedor de fruta destinado a Dinamarca y detuvo a cuatro personas durante un operativo en el municipio de Pasaje, provincia de El Oro, al sur del país. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó el hallazgo el sábado y detalló que la droga fue localizada cuando los agentes interceptaron un camión que transportaba un contenedor contaminado desde Guayaquil hacia Puerto Bolívar, en Machala, punto de embarque hacia Europa.

Tras trasladar el vehículo al puerto para una revisión, los policías encontraron 1.800 bloques de cocaína, con un peso total de 1,7 toneladas. Según la policía, este cargamento representa alrededor de 17,9 millones de dosis y tendría un valor aproximado de 54 millones de dólares en el mercado nacional.

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Durante el operativo resultaron detenidos Luis Andrés Villacís Espinoza, José Manuel Arias Briones, José Gustavo Lemos Castillo y Dilson Ángelo Sosa Ortega, presuntamente vinculados al transporte de la droga. También se incautaron tres vehículos y seis teléfonos celulares.

En una operación distinta, la Policía de Ecuador decomisó el viernes 119,76 kilos de cocaína ocultos en otro contenedor de fruta de exportación que iba a salir hacia Alemania desde el puerto de Machala. Los agentes seleccionaron el contenedor para inspección y, con apoyo de perros entrenados, detectaron 120 bloques rectangulares con cocaína ocultos en el piso del depósito. La droga fue valorada en aproximadamente USD 5,59 millones en el mercado europeo y una persona, Ángel Geovanny Jacinto Calderón, quedó detenida.

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Además, la Policía Nacional de Ecuador incautó más de media tonelada de marihuana en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, y arrestó a una persona vinculada al delito. El Ministerio del Interior informó que el operativo ‘Cero Impunidad-22374’ permitió decomisar 502,29 kilogramos de marihuana, así como un vehículo y un teléfono celular.

Ecuador incautó más de una tonelada y media de cocaína escondida en un contenedor de fruta destinado a Dinamarca (Europa Press)

Ecuador y Alemania firmaron el jueves una declaración de intenciones para fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, basada en el intercambio de información y el desarrollo de estrategias conjuntas. El documento fue suscrito por el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, y el embajador de Alemania en el país andino, Jens Peter Lütkenherm.

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Durante el acto, Lütkenherm subrayó la relevancia del acuerdo frente a la amenaza creciente de la delincuencia organizada, y afirmó: “El objetivo de esta declaración es profundizar la cooperación entre Alemania y Ecuador en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y los delitos conexos, en particular mediante la colaboración entre las autoridades policiales y los ministerios del Interior de nuestros respectivos países”.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, junto al comandante de la Policía Nacional, Pablo Dávila, habla durante una conferencia de prensa tras la recaptura de José Adolfo Macías, alias "Fito", líder del grupo criminal Los Choneros, en Quito, Ecuador, el 26 de junio de 2025 (REUTERS/Karen Toro)

Por su parte, Reimberg destacó que la firma del instrumento “marca un nuevo capítulo en la relación” bilateral y refleja una “voluntad compartida para enfrentar amenazas comunes mediante acciones coordinadas, intercambio de información, desarrollo de capacidades y cooperación permanente”.

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En un mensaje posterior en la red social X, John Reimberg expresó: “Agradecemos el respaldo permanente del Gobierno alemán para fortalecer la seguridad, proteger a nuestra niñez y consolidar un Estado más fuerte frente a las amenazas criminales. Juntos demostramos que la democracia, la libertad y la fuerza de la ley siempre serán más poderosas que el crimen organizado”.

Ecuador se consolidó como el tercer país con mayor cantidad de drogas decomisadas en el mundo, después de Colombia y Estados Unidos, con registros de 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord cercano a 300 toneladas en 2024. El país, situado entre los dos mayores productores mundiales de cocaína y con varios puertos clave en sus costas, cumple un rol central como punto de tránsito para el tráfico de drogas hacia Europa y Norteamérica. Hasta finales de mayo, las autoridades ecuatorianas habían decomisado más de 70 toneladas de droga, según cifras oficiales.

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(Con información de EFE)