El mensaje de Lionel Messi tras la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial: “Otra vez tocó sufrir”

Lionel Messi aportó una asistencia ante Suiza

La selección argentina se impuso 3-1 a Suiza en un dramático partido disputado en Kansas City y se quedó con el último boleto a las semifinales del Mundial 2026, instancia en la que se medirá este miércoles a Inglaterra por un lugar en la definición del próximo domingo ante el vencedor de España o Francia.

Tras la victoria, el capitán del campeón del mundo, Lionel Messi, escribió una publicación para sus más de 512 millones de seguidores en Instagram con un mensaje de celebración por la victoria, sumado al hecho de que la Albiceleste volvió a asegurarse llegar a la última semana de la competencia. “Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer. Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo!!! Vamos carajo!!!!”, escribió el futbolista de 39 años. El símbolo y emblema adjuntó nueve fotografías en su posteo con diferentes postales de los festejos con los hinchas al término del duelo.

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El 10 tuvo un encuentro particular en los Estados Unidos porque se transformó en el máximo asistidor histórico de la Copa del Mundo por su centro a la cabeza de Alexis Mac Allister, quien convirtió el 1-0 a los nueve minutos del primer tiempo. Pero también tuvo un tenso cruce con el árbitro João Pinheiro. Las contestaciones del juez portugués provocaron el enojo del rosarino durante esa etapa. Según citó TyC Sports, Messi le dijo: “Hablá bien, no faltés el respeto. A mí, hablame bien. Yo te hablé bien”.

Mundial 2026 - Agentina 3 - Suiza 1

Por otro lado, Leo estuvo cerca de anotarse en la lista de goleadores durante la noche de este sábado, pero las voladas de Gregor Kobel y la ineficacia se lo impidieron. Sin él como carta de finalización, tuvieron que salir al rescate sus compañeros. A los 111 minutos, Julián Álvarez recibió un pase del Flaco López y marcó un tremendo golazo que encaminó la clasificación. En los instantes finales, Lautaro Martínez selló el 3-1 final para garantizar la victoria de Argentina.

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El equipo de Lionel Scaloni llegó al suplementario porque no logró sostener la ventaja inicial. Emiliano Martínez se destacó a lo largo del cruce con varias atajadas, pero no pudo hacer nada para evitar el empate parcial de Dan Ndoye promediando la parte final. La increíble expulsión de Breel Embolo por doble amonestación a los 71 minutos tampoco ayudó a la Selección para esquivar el desgaste del alargue.

El bicampeón de América volverá a jugar este miércoles a partir de las 16:00 (hora argentina) ante Inglaterra en el Estadio Atlanta y una victoria lo meterá de cabeza a la final del domingo 19 de julio en el MetLife de Nueva Jersey. España y Francia resolverán la otra semifinal este martes a disputarse en Dallas en idéntico horario.

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EL CUADRO DEL MUNDIAL 2026