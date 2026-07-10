Disfrazados como recolectores de residuos: así fue el robo comando al salón de eventos en Mar del Plata

El acceso principal al salón de eventos que sufrió un golpe comando esta semana (Google Maps)

Una serie de detalles surgieron en las últimas horas de la investigación por el golpe comando perpetrado este miércoles en un salón de eventos, situado sobre la ruta 88 en la ciudad de Mar del Plata.

El episodio, que tuvo lugar cerca de las 18.50, mantiene en vilo a la comunidad local y a los responsables de la investigación por la precisión y el conocimiento demostrado por los asaltantes.

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El asalto ocurrió mientras el establecimiento, ubicado en el kilómetro 3,3 de la ruta, era acondicionado para una fiesta. Esa actividad previa provocó que la puerta principal permaneciera abierta, facilitando el ingreso de los tres delincuentes sin que debieran forzar ninguna entrada. El grupo logró reducir a la encargada, de 23 años, junto a cuatro empleadas y un hombre, llevándolos hacia la oficina administrativa.

Todos los delincuentes estaban vestidos con pantalones y camperas, pertenencientes a una empresa de recolección de residuos, los asaltantes. Llevaban los rostros cubiertos. Al menos uno portaba un arma de fuego, con la que intimidaron al personal para lograr su objetivo.

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De acuerdo a lo informado por el portal del diario La Capital de Mar del Plata, el accionar de los delincuentes fue rápido. Una vez dentro de la oficina administrativa, obligaron a la responsable del lugar a abrir la caja fuerte, de donde sustrajeron entre 5 y 7 millones de pesos.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que, si bien había más dinero en efectivo fuera de la caja fuerte, los ladrones decidieron no llevárselo. De igual forma, descartaron apoderarse de teléfonos celulares, computadoras u otras pertenencias de los empleados, lo que refuerza la hipótesis de que tenían información precisa sobre el objetivo de su golpe.

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Las víctimas no fueron ni golpeadas, ni atadas, ni encerradas, y ninguna de ellas sufrió lesiones físicas durante el episodio. Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon rápidamente en dos motocicletas de 110 centímetros cúbicos, desapareciendo antes de la llegada de la policía.

Hasta el momento no se registraron detenidos por el hecho

La investigación está a cargo del fiscal Fernando Berlingeri junto con personal de la comisaría decimoprimera, que tiene jurisdicción en la zona. En las próximas horas, será clave el análisis de las imágenes captadas tanto por las cámaras de seguridad del salón como por las ubicadas en los alrededores. Estas grabaciones podrían aportar datos relevantes sobre el ingreso, la permanencia y la fuga de los delincuentes, así como detalles de las motocicletas utilizadas en la huida.

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La investigación también apunta a determinar si existió una filtración de información interna, dado que los asaltantes parecían estar al tanto de la ubicación de la caja fuerte y de la rutina del personal. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, aunque la precisión del golpe sugiere un conocimiento detallado del funcionamiento del salón de eventos.

Se informó que hasta el momento no se registraron detenciones. La modalidad empleada y la rapidez en la ejecución refuerzan la hipótesis de una banda con experiencia en este tipo de delitos y que realizó inteligencia previa.

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