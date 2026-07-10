Revocaron la prisión domiciliaria a una mujer acusada de trata de personas entre Argentina y Chile

Carolina Neumann, señalada como organizadora de la red, fue capturada por segunda vez tras nuevas pruebas

En el marco de una investigación sobre tráfico ilegal de personas entre Chile y Argentina, una mujer identificada como C. N. fue detenida en una comisaría de la provincia de Mendoza. La acusada, de 45 años, enfrenta cargos por facilitar el paso clandestino de personas a través de fronteras no habilitadas, integrando una estructura que habría operado durante varios meses.

La secuencia comenzó semanas atrás, cuando efectivos de seguridad detectaron a un hombre armado en la Ruta Nacional 7, lo que derivó en una pesquisa más amplia sobre una organización dedicada a violar la Ley de Migraciones. Las indagaciones revelaron que la banda facilitaba el ingreso clandestino de ciudadanos, muchos con antecedentes penales, desde Chile hacia Mendoza por pasos fronterizos no habilitados.

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En mayo, la Policía Federal Argentina realizó seis allanamientos, entre ellos en un hostel de Guaymallén cerca de la terminal de ómnibus, que funcionaba como refugio temporal para las personas traficadas. Durante estos operativos, C. N. fue arrestada por primera vez junto a otros presuntos miembros del grupo, de acuerdo con la información a la que accedió el medio local Los Andes.

En el lugar, además, se halló una infraestructura para el cultivo y procesamiento de marihuana: más de 9 kilos de cogollos y picadura, 67 plantas de cannabis, municiones, dinero en efectivo en diferentes monedas, documentación extranjera, trece teléfonos celulares y equipamiento tecnológico para cultivo intensivo.

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La mujer tenía un centro de cultivo en el hostel que adminsitraba

La mujer cumplía con una prisión domiciliaria, pero al constatarse que no se encontraba en su vivienda, la Justicia revocó este beneficio. De esta manera, volvió a ser detenida.

Actualmente, la investigación permanece bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Mendoza y el Juzgado Federal de Garantías N° 1. Siete presuntos integrantes de la organización siguen supeditados a la causa, mientras la justicia busca determinar la magnitud de la red, la cantidad de personas involucradas y el alcance de las actividades ilegales.

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Durante la investigación, las autoridades confirmaron que sobre C. N. pesaba un pedido de captura previo por una causa de tráfico de armas. Según determinaron los investigadores, la acusada habría facilitado el traslado ilegal de armamento desde Chile hacia Argentina utilizando el Paso Internacional Los Libertadores, corredor clave en la frontera andina. Este paso fronterizo, que conecta la provincia de Mendoza con la región chilena de Valparaíso, es uno de los principales corredores terrestres entre ambos países y ha sido señalado en investigaciones anteriores como zona de tránsito para delitos transnacionales.

Este antecedente complicó a la mujer, ya que la suma de los cargos consolidó el perfil de una organización delictiva que operaba en múltiples rubros ilegales.

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