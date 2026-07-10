Detuvieron a uno de los condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski tras el robo a un kiosco en Chaco

Una cámara de seguridad registró el momento en el que los sospechosos se robaron los productos

En las últimas horas, Gustavo Melgarejo (32), casero del campo de la familia Sena y uno de los condenados en la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, fue detenido por su presunta participación en un robo a un kiosco de la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco. Al momento del hecho, Melgarejo se encontraba en libertad bajo el cumplimiento de pautas de conducta impuestas por la Justicia.

Fuentes policiales informaron que el episodio se produjo este jueves, cerca de las 12.45, en un comercio ubicado sobre la avenida Lavalle al 700. El registro de las cámaras de seguridad del local permitió observar cómo Melgarejo ingresó al kiosco acompañado de tres mujeres. Una vez dentro, los cuatro se dispersaron y comenzaron a tomar productos de las estanterías, coordinando sus movimientos para evitar ser detectados por la empleada.

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En las imágenes se advierte que dos de las mujeres ocultaban la mercadería entre sus prendas, mientras Melgarejo y la tercera sospechosa distraían a la trabajadora del lugar. Minutos después, agentes del Cuerpo de Operaciones Motorizadas, del departamento Operaciones Estratégicas Lince, desplegaron un operativo en la zona y lograron detener a los cuatro sospechosos.

Según informó Diario Norte, junto a Melgarejo fueron aprehendidas tres mujeres de 43, 24 y 20 años. En el procedimiento, personal policial secuestró una tarjeta de débito a nombre de otra persona, además de diversa mercadería que había sido denunciada como robada.

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Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría Segunda Metropolitana

Entre los elementos incautados se encuentran cuatro frascos de café, un pote de dulce de leche, un limpiador en crema, una botella de fernet, helado, dos botellas de aceite, un vaso térmico, detergentes, manteca y dos shampoos. Actualmente, los cuatro sospechosos permanecen a disposición de la Justicia y fueron trasladados a la Comisaría Segunda Metropolitana.

Los efectivos incautaron los productos que habían sido sustraídos y una tarjeta de débito

El 10 de febrero de este año, Melgarejo había sido condenado a dos años y diez meses de prisión en suspenso por el delito de encubrimiento simple en el marco de la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Tras recibir la sentencia, recuperó la libertad bajo estrictas pautas de conducta, entre ellas fijar residencia, no ausentarse sin autorización judicial, abstenerse del consumo de estupefacientes y no incurrir en nuevos delitos. Ahora, tras el episodio de este jueves, la Justicia deberá evaluar si corresponde revocar dicho beneficio.

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En la etapa de investigación del caso Strzyzowski, Melgarejo declaró ante los fiscales que vio a Cecilia Strzyzowski “amordazada” y con vida en el asiento trasero de una camioneta dos días después del último registro que se tenía de la joven.

Según su declaración, César Sena y Gustavo Obregón llegaron al campo de Tres Horquetas acompañados de Cecilia. Además, mencionó que el cuerpo de la víctima habría sido trasladado a un basural, aunque no pudo precisar el lugar exacto y afirmó que él permaneció en el campo en ese momento.

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César Sena fue hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género

En la causa, César Sena fue hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron considerados partícipes primarios responsables del mismo delito. Todos ellos cumplen actualmente prisión perpetua.

En cuanto al resto de los imputados, Gustavo Obregón fue condenado por encubrimiento agravado a cinco años y diez meses de prisión, mientras que Fabiana González recibió una pena de cinco años de prisión efectiva, también por encubrimiento agravado. La única persona absuelta en el proceso fue Griselda Reinoso, quien recuperó su libertad al finalizar la audiencia judicial.

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