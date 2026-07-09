Crimen y Justicia

Tragedia de Bahía Blanca: rechazaron el sobreseimiento del hermano de Manu Ginóbili y quedó a un paso del juicio

Leandro Ginóbili está acusado de estrago culposo seguido de muerte por el derrumbe de una pared en el Club Bahiense del Norte durante un temporal que dejó 13 víctimas fatales. La Justicia también avanzó sobre la situación procesal del ingeniero que certificó el edificio y de una ex funcionaria municipal

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Leandro Ginóbili
Leandro Ginóbili

La Justicia de Bahía Blanca rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de Leandro Ginóbili, presidente del Club Bahiense del Norte y hermano del ex basquetbolista Emanuel “Manu” Ginóbili, y lo dejó a un paso del juicio oral por el derrumbe ocurrido durante un festival de patín en diciembre de 2023, tragedia que provocó la muerte de 13 personas y dejó al menos 18 heridos.

Se lo acusa de haber omitido la suspensión del espectáculo pese a las alertas meteorológicas emitidas ese día y de haber permitido que el evento se desarrollara en un club cuya habilitación municipal todavía no estaba concluida. Por esos hechos la Justicia le atribuye los delitos de estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas agravadas por la pluralidad de víctimas, en calidad de autor.

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En una resolución a la que accedió Infobae, la jueza Claudia Noemí Olivera, titular del Juzgado de Garantías N°1 de Bahía Blanca, rechazó todos los planteos de nulidad formulados por la defensa y la oposición a la elevación a juicio, al considerar que existen elementos suficientes para que la acusación sea debatida en un proceso oral.

La decisión, sin embargo, todavía no quedó firme. Los abogados de Ginóbili ya adelantaron que apelarán ante la Cámara de Apelación y Garantías de Bahía Blanca, por lo que la fecha del debate oral no podrá fijarse hasta que el tribunal de segunda instancia resuelva el recurso.

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Temporal de Bahía Blanca - 1 año
Así quedó el Club Bahiense del Norte después del temporal (Foto/Gentileza La Nueva)

La acusación

Según el requerimiento fiscal, Ginóbili incumplió los deberes inherentes a su cargo como presidente del Club Bahiense del Norte al no suspender el festival de patín del sábado 16 de diciembre de 2023.

La acusación sostiene que “sabía o debía saber oportunamente la existencia de las alertas meteorológicas por su difusión pública y su condición de presidente de una institución que iba a desarrollar un evento de concurrencia masiva”. Aun así, “omitió disponer la suspensión del evento de patín”, que se realizó en un edificio cuya habilitación municipal seguía en trámite. Para la Fiscalía, esa conducta imprudente generó un peligro que derivó en el derrumbe del muro, la muerte de 13 personas y lesiones de distinta gravedad en otras 18.

La magistrada también repasó los principales elementos reunidos durante la investigación. De acuerdo con la acusación, el Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas naranjas el 16 de diciembre de 2023, a las 7.03 y a las 17.44. Además, a las 13, el Municipio de Bahía Blanca difundió un aviso sobre tormentas fuertes o severas, con ráfagas intensas, caída de granizo y abundantes precipitaciones. Pese a ello, el festival de patín se realizó normalmente.

Manuel Ginobilli temporal en Bahía Blanca
La publicación que realizó el ex deportista luego de conocerse la tragedia en el Club Bahiense del Norte (Foto/@manuginobilli)

Entre los elementos de prueba incorporados figuran también las conclusiones de las pericias realizadas sobre el gimnasio del club. Según esos informes, el muro que colapsó presentaba graves deficiencias estructurales: carecía de encadenados horizontales y verticales y la mampostería no estaba vinculada a la estructura metálica del techo. Para la acusación, esas falencias fueron determinantes para el derrumbe durante el temporal.

Según supo Infobae de fuentes judiciales, la defensa de Ginóbili dispone de cinco días para presentar la apelación ante la Cámara. En diálogo con este medio, el abogado Sebastián Mazza, querellante en la causa y esposo de una de las víctimas fatales, explicó que espera que el tribunal confirme la resolución, aunque advirtió que podría demorarse.

“Este proceso ha sido y es terriblemente agotador. Las víctimas vivimos esto todos los días. La pérdida se eterniza. A mí se me terminó la vida con esto. Hasta ese día tenía un montón de proyectos e ilusiones. Desde entonces, vivo el día a día”, expresó a Infobae.

También sostuvo que la resolución “debería haberse conocido en febrero” y lamentó el desgaste que implicó la espera para los familiares.

Temporal de Bahía Blanca - 1 año
Sebastián Mazza junto a su esposa, Juliana Barquero, y madre de sus tres hijos, quien falleció producto del derrumbe

Los otros imputados

La jueza también rechazó los planteos presentados por Pablo Gustavo Ascolani, el ingeniero acusado de haber certificado años antes que el edificio reunía condiciones de estabilidad y habitabilidad.

Su defensa sostuvo que la acción penal había prescripto porque las certificaciones cuestionadas datan de 2014 y 2016. Sin embargo, Olivera concluyó que el plazo comenzó a correr recién cuando ocurrió el derrumbe del 16 de diciembre de 2023, ya que fue entonces cuando se produjo el resultado dañoso investigado. En consecuencia, rechazó el planteo de prescripción, desestimó la oposición de la defensa y dispuso la elevación a juicio.

En paralelo, Laura Fabiana Soberón, ex jefa del Departamento de Habilitaciones de la Municipalidad de Bahía Blanca, no se opuso al requerimiento fiscal y quedó formalmente elevada a juicio por el presunto incumplimiento reiterado de los deberes de funcionario público.

La propia resolución señala que, aunque los hechos atribuidos a cada imputado son distintos, resulta aconsejable que Soberón, Ginóbili y Ascolani sean juzgados en un único debate oral una vez que las elevaciones a juicio queden firmes.

Club Bahiense del Norte Bahía Blanca temporal
El Club Bahiense del Norte de Bahía Blanca por fuera, post temporal (Foto/Télam)

La tragedia

El derrumbe ocurrió durante el festival de cierre de año de una escuela de patín que se desarrollaba en el Club Bahiense del Norte. Mientras cientos de personas presenciaban el espectáculo, un violento temporal azotó Bahía Blanca y provocó el colapso de uno de los muros del gimnasio.

El temporal comenzó alrededor de las 19 del sábado 16 de diciembre de 2023 y alcanzó su mayor intensidad cerca de una hora después.

Las trece víctimas fatales fueron los matrimonios conformados por Federico Luis Dúo (44) y María Laura Rodríguez (42) y Luis Pérez y Juana Graciela Danszyt (67). También murieron Ariel Baldi (45) y su hijo Benicio (5), Adriana María Contento (63), Juliana Barquero (51), Norma Gladys Nieto (61), Diego Carrasco, Braian Ortega (27), Rosa Figueroa (66) y Diego Casatti (45).

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