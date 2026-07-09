Robaron a otra conductora de aplicación de viajes en Mendoza

Un delincuente asaltó a una conductora de una aplicación de viajes en Mendoza

Una noche marcada por la violencia sorprendió a Las Heras en la provincia de Mendoza este martes último, cuando una conductora de una aplicación de viajes fue víctima de un asalto armado mientras desempeñaba su trabajo.

El episodio, registrado alrededor de las 21.15, tuvo lugar en la intersección de Lamadrid y Callejón Moyano, apenas después de que la trabajadora finalizara un viaje iniciado en el departamento de Godoy Cruz.

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Según pudo saber el mediolocal Los Andes, la conductora, identificada como F. K. R., de 27 años, había recogido a un pasajero y lo trasladó hasta el destino acordado. Todo transcurría con normalidad hasta que, al llegar al punto final, el pasajero cambió abruptamente de actitud.

De acuerdo con la denuncia presentada por la víctima, el hombre desenfundó un arma de fuego y la amenazó, exigiendo la entrega de sus pertenencias. En un intento por evitar el robo, se produjo un forcejeo entre ambos, lo que no impidió que el asaltante lograra arrebatarle un iPhone 14, su licencia de conducir y una suma de 100 mil pesos. Tras concretar el robo, el agresor se dio a la fuga, perdiéndose entre las calles de la zona.

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La denuncia, según informó el portal del diario Los Andes, fue radicada ante la Oficina Fiscal de Las Heras, dependencia que tomó intervención inmediata en el caso. Según consta en el expediente, personal policial se desplazó hasta el lugar poco después del incidente para recabar pruebas y tomar declaración a la víctima.

Hasta el momento, la identidad del agresor continúa siendo desconocida. La Oficina Fiscal trabaja en la recolección de datos y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir la secuencia de hechos y dar con el responsable del asalto. Se informó que la investigación se centra en identificar al pasajero que solicitó el viaje a través de la aplicación, así como en rastrear el teléfono sustraído, un modelo iPhone 14, que podría proporcionar pistas sobre el paradero del delincuente.

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Hasta el momento no hay detenidos por el hecho

A principios del mes pasado, con los brazos en alto y todavía conmocionado, un chofer de aplicación descendió de su Citroën C4 en una calle de la localidad bonaerense de San Fernando, segundos después de que dos delincuentes lo asaltaran, chocaran el auto que le acababan de robar y escaparan a pie.

La violenta secuencia comenzó en Virreyes cuando dos falsos pasajeros lo habían reducido, golpeado y atado con el cable cargador de un teléfono celular para robarle el vehículo. La investigación terminó resolviéndose gracias a un error de los delincuentes.

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El hecho ocurrió el pasado 1° de junio, cuando J.L.M., de 51 años, trabajaba a bordo de su Citroën C4 realizando viajes solicitados mediante la aplicación. Según la investigación, el conductor levantó a dos pasajeros en la esquina de Chacabuco y French, en Virreyes, quienes pidieron ser trasladados hasta el Hospital de Boulogne.

Al llegar al destino, los hombres le solicitaron avanzar unas cuadras más. Cuando el vehículo se encontraba en la intersección de Yerbal y Pasaje del Jardín, uno de ellos le apoyó un objeto metálico en la nuca mientras el otro comenzó a golpearlo y amenazarlo.

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Los asaltantes le robaron sus pertenencias, lo pasaron al asiento del acompañante y lo maniataron con el cable cargador de un teléfono celular. Luego escaparon en el Citroën con la víctima todavía reducida en el interior. La fuga duró apenas unas cuadras: tras chocar el vehículo, abandonaron el lugar a pie y dejaron al conductor dentro del auto.

Durante esa huida, además, cometieron un error: uno de ellos olvidó su teléfono celular en el asiento trasero del auto. Ese elemento se convirtió en la principal pista para los investigadores de la DDI San Isidro. durante el asalto

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A partir del análisis del dispositivo, lograron identificar a los presuntos autores y establecer que frecuentaban el barrio de emergencia Villa Hall, en el partido de San Fernando.

Se realizó un allanamiento en ese asentamiento y fue detenido Jeremías Daniel Dorado, de 35 años. El segundo sospechoso, Lucas Nicolás Valenzuela, de 25, ya se encontraba alojado en la Comisaría Tigre 6ª por otra causa de robo agravado con arma de fuego, por lo que fue notificado de la nueva imputación.

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Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron las prendas de vestir que, según la pesquisa, ambos utilizaron durante el asalto.

De acuerdo con fuentes policiales, Dorado registra antecedentes por tentativa de homicidio, mientras que Valenzuela ya había sido investigado por robo agravado por efracción y robo agravado por el uso de armas. Ambos quedaron a disposición de la UFI de Boulogne, que los investiga por los delitos de robo agravado y privación ilegal de la libertad.

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