El diputado José Chic presenta un amparo para excluir a dos universidades de la postuladora del contralor

La elección del contralor definirá al funcionario que fiscaliza fondos y emite finiquitos rumbo a 2027 (Congreso de la República de Guatemala)

El diputado José Chic presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad y envió una carta al presidente del Congreso de Guatemala para pedir que se excluya a la Universidad Juan José Arévalo Bermejo y a la Universidad Americana del proceso de elección del presidente de la comisión de postulación para contralor general de cuentas, una definición prevista para el 15 de julio que incide en la integración de la nómina de seis aspirantes al cargo para el período 2026-2030.

La reunión convocada por el Congreso definirá al rector que presidirá la comisión encargada de proponer a esos seis candidatos, cuyos expedientes deberán ser entregados al Legislativo al menos 20 días antes de que venza el mandato actual, el 12 de octubre de 2026.

PUBLICIDAD

El contralor no solo fiscaliza el uso de los fondos públicos: también emite finiquitos para aspirantes a cargos públicos, una función con efecto sobre las elecciones generales de 2027.

Chic sostuvo en conferencia de prensa que ambas casas de estudio deben quedar fuera porque, según dijo, no basta con contar con autorización del Consejo de la Enseñanza Privada Superior. El legislador de la bancada Vos afirmó que una universidad debe desarrollar de forma efectiva un proceso de enseñanza y formación profesional, algo que, a su juicio, no ocurre en esos dos casos.

La elección del contralor definirá al funcionario que fiscaliza fondos y emite finiquitos rumbo a 2027 (Congreso de la Republica de Guatemala)

El amparo busca dejar fuera a dos universidades antes de la elección del 15 de julio

El diputado dijo que realizó visitas a las sedes reportadas por la Universidad Juan José Arévalo Bermejo y la Universidad Americana y que encontró “dos universidades fantasmas”.

PUBLICIDAD

Sobre la primera, afirmó que la ubicación señalada en Ciénaga Grande, Santa Rosa de Cabral, El Alto, La Paz, no mostraba actividad académica y que solo halló una estructura sin estudiantes, docentes ni funcionamiento universitario.

También aseguró que, cuando el Congreso notificó al rector de esa universidad, lo hizo en una oficina de la zona 10 donde, según su relato, únicamente había una secretaria. Añadió que esa dirección ni siquiera coincide con la registrada ante el Consejo de la Enseñanza Privada Superior.

Respecto de la Universidad Americana, Chic indicó que encontró una oficina en un edificio de la zona nueve y que eso era todo lo que había en el lugar.

PUBLICIDAD

Con base en esas observaciones, pidió que la Corte de Constitucionalidad otorgue un amparo provisional antes del 15 de julio para impedir la participación de ambas entidades en la elección del rector que encabezará la postuladora.

Chic agregó que en el caso de la Universidad Juan José Arévalo Bermejo la institución comenzó con las facultades de Derecho y Psicología, mientras que las facultades de Económicas fueron creadas en marzo de este año y aprobadas en mayo.

Sobre los contactos registrados, afirmó que, al llamar al número consignado para esa universidad, en un intento la comunicación se dirigía a los Bomberos Voluntarios y en otro a una universidad privada distinta que ya opera.

PUBLICIDAD

El Congreso convocó a los rectores en el Palacio Legislativo

Según lo publicado por el propio Organismo Legislativo, la Junta Directiva del Congreso convocó a los rectores de las universidades del país para el miércoles 15 de julio a las 11:00 en el salón privado Azul del Palacio Legislativo. La citación fue hecha por la directiva presidida por Luis Contreras Colíndres, en cumplimiento del artículo 5 del Decreto 19-2009, Ley de Comisiones de Postulación.

Ese acto definirá al presidente de la comisión. Después, los rectores y los demás integrantes serán juramentados y comenzará el trabajo técnico de evaluación de perfiles.

Chic pidió además que la sesión del 15 de julio sea pública y transmitida por todos los medios y redes sociales del Congreso. Dijo que también solicitó al Foro de Rectores que su reunión sea abierta para que la población conozca los criterios y cualidades que se tomarán en cuenta en la designación del presidente de la comisión.

PUBLICIDAD

En la elección que terminó con la designación del actual contralor, Frank Bode, el Movimiento Projusticia identificó cinco agrupaciones: Gran Alianza de Profesionales, Nosotros por el Crecimiento Profesional, Integridad y Desarrollo, Plataforma Académica Universitaria y Avancemos.