Detuvieron a otros dos sospechosos por la muerte de Franco Depauli, el hombre que recibió un piedrazo en los festejos por la Selección

La pelea que se desató en Cañuelas en medio de los festejos por el agónico triunfo de la selección argentina ante Egipto (Facebook: NacPop Cañuelas)

Un menor de 16 años y otro sospechoso de 19 fueron detenidos por la Policía Bonaerense acusados del homicidio de Franco Depauli, el hombre de 46 años que murió en Cañuelas el pasado martes tras recibir un piedrazo en la cabeza durante una riña en los festejos por el triunfo de la Selección Argentina.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, la policía local identificó a los involucrados a partir del análisis de cámaras de seguridad y registros fílmicos aportados por vecinos. Así, este miércoles personal de la estación de Policía Comunal 2da de Cañuelas concretó dos allanamientos por orden de la fiscalía en los domicilios de los sospechosos.

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Los procedimientos -que contaron con respaldo del Grupo Táctico Operativo (G.T.O.) y el Centro de Operaciones Municipales (COM)- terminaron con las detenciones de L. D. C., de 16 años, y R. G. G., de 19, como partícipes del hecho.

Uno de los sospechosos tiene 16 años

Por sus edades, las autoridades dispusieron que el mayor, R. G. G., quedara sometido a las diligencias judiciales habituales, mientras que el menor fue puesto a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en turno. Según confirmaron a Infobae, el adolescente fue trasladado a un centro de alojamiento juvenil en la ciudad de La Plata.

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Nuevos detenidos por el crimen de Franco Depauli en Cañuelas

Horas después del hecho, las autoridades ya habían detenido a otro sospechoso en la vía pública. Se trata de I. N. L., un joven de 20 años que fue señalado como el presunto autor del ataque. Lo identificaron a través de videos que se registraron en el lugar. Según trascendió, cuenta con antecedentes por robo y quedó a disposición de la fiscalía local bajo el cargo de homicidio simple.

Quién era Franco Depauli

Franco Daniel Depauli tenía 46 años y vivía hacía varios años en la ciudad. Su identidad fue confirmada tras el hecho por el Municipio de Cañuelas. A través de un comunicado oficial, señalaron: “El Gobierno Municipal expresa su profundo pesar y consternación por el fallecimiento de Franco Depauli, vecino de nuestra comunidad, como consecuencia de las graves lesiones sufridas en un hecho de violencia ocurrido durante la tarde de hoy”.

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Y en esa línea, repudiaron: “Una ocasión que debía ser de encuentro y alegría para toda la comunidad quedó atravesada por un hecho de violencia que lamentamos y repudiamos firmemente. Confiamos en el pronto esclarecimiento de lo ocurrido y en el accionar de la Justicia”.

Las últimas palabras de Franco Depauli antes de recibir un piedrazo fatal en la cabeza durante los festejos por el triunfo de la selección argentina ante Egipto. (InfoCañuelas)

Después de que se conociera la muerte de Depauli, varios vecinos lo describieron como “un hombre muy querido en el barrio Levene”. Además de haber trabajado durante años como empleado de Cerámica Cañuelas, una fábrica de cerámicas en la cual realizaba tareas de transporte, también era conocido por su participación en actividades comunitarias, especialmente en los festejos del Día del Niño en el Parque de la Salud, donde solía imitar a Michael Jackson.

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“¡Vamos carajo, vamos! Nunca perdimos la fe“, dijo Franco en el video adjunto en esta nota, el cual comenzó a circular durante la noche de este martes y muestra a la víctima hablando ante una cámara en medio del fervor de los vecinos y los bocinazos de los automovilistas que pasaban por el centro de Cañuelas tras el partido.

Pese a los esfuerzos, el hombre llegó sin vida al hospital local (Facebook)

En diálogo con el medio Info Cañuelas, la hermana de la víctima aseguró que el hombre “no tuvo nada que ver con la riña”. En línea con esto, indicó que se encontraba celebrando de manera pacífica junto a su familia cuando fue alcanzado por el proyectil mientras se hallaba junto a su vehículo.

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La muerte

El hecho ocurrió en la intersección de Libertad y 25 de Mayo, en la Plaza San Martín, que se ubica en el centro de la localidad bonaerense. Según relataron familiares de la víctima, este había concurrido junto a su familia a uno de los bares de la zona para celebrar el pase a cuartos de final.

En medio de la celebración, al notar que había disturbios en la vía pública, se dirigió a su automóvil, estacionado frente al local, con la intención de buscar un objeto en el baúl. Fue en ese momento que recibió un piedrazo lanzado por uno de los participantes del enfrentamiento.

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Tras el golpe, Depauli se desplomó en el suelo e inmediatamente fue asistido por sus allegados. Sus propios familiares fueron los encargados de trasladarlo hacia el Hospital Marzetti, ya que la multitud impedía el rápido acceso de una ambulancia.

Al ser consultado sobre el estado en el que se encontraba la víctima, el director del hospital, Hernán Carpio, afirmó que Depauli “ingresó sin signos vitales” y que el equipo médico intentó reanimarlo durante cincuenta minutos sin éxito. De la misma manera, anticipó que el cuerpo será sometido a autopsia, como ocurre en este tipo de casos por protocolo.

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