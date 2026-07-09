Crimen y Justicia

Cayó la “banda del Honda” en General Rodríguez: cómo operaban y qué encontraron en el operativo

La organización se dedicaba al desguace de vehículos de la marca. Vendían las autopartes por redes sociales

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La Policía de la Ciudad desarticuló a "la banda del Honda"

La Policía de la Ciudad desarticuló una banda dedicada al robo y desguace de vehículos Honda tras realizar dos allanamientos en la localidad de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Durante los procedimientos, ordenados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34 a cargo de Laura Bruniard, los agentes recuperaron nueve automóviles robados y decomisaron una importante cantidad de autopartes.

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La investigación comenzó luego de que una víctima denunciara el robo de su Honda Civic blanco el 31 de enero en el barrio de Belgrano. El propietario localizó en plataformas digitales publicaciones de repuestos de Honda Civic ofrecidos desde General Rodríguez, lo que permitió a la Justicia identificar los puntos clave para el operativo, según informó la Policía de la Ciudad a Infobae.

Los allanamientos se llevaron a cabo en las calles Intendente Colombraro y Liniers, donde operaban dos talleres que funcionaban como desarmaderos. En el primer objetivo, los agentes hallaron un terreno con diez autos estacionados en la parte delantera, todos de la marca Honda, y un taller al fondo donde se encontraron vehículos con faltantes de autopartes.

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Parte frontal de un automóvil desmantelado con el motor expuesto, junto a la parte trasera de un Honda Civic de color gris cubierto de polvo y hojas secas.
Una vista de dos automóviles en desuso, uno con su parte frontal desmantelada y otro cubierto de suciedad y hojas, en un espacio al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los autos secuestrados figura el Honda Civic blanco robado en Belgrano, con la numeración de los cristales adulterada y el motor desmontado. También se incautaron otros tres Honda con pedidos de secuestro de diferentes comisarías de la provincia, como la 10ª de Beccar, la 1ª de Morón y la 5ª de Villa Fiorito. Además, se decomisó un capot correspondiente a otro Honda Civic sustraído en la localidad bonaerense de 20 de Junio.

En el segundo domicilio, los oficiales encontraron dos Honda Civic en la vereda y varios más en el patio delantero, algunos con faltantes de autopartes y otros reducidos a esqueletos.

En el lugar no se presentó documentación válida de los autos, lo que motivó el secuestro de todas las unidades con impedimentos legales.

Entre los elementos incautados se cuentan puertas, tapas de baúl, caños de escape, blocks de motor, cajas de cambios, guardabarros, tubos de gas, torpedos, paragolpes, radiadores, cubiertas, llantas, ópticas y velocímetro, todos pertenecientes a vehículos Honda Civic y Fit.

La suma de autopartes halladas abarcó tanto piezas originales como repuestos reacondicionados para la venta ilegal.

La causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34, con intervención de la UFI N° 10 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, dirigida por Alejandra Ludigliani, y el Juzgado de Garantías N° 1 del mismo departamento. Los imputados principales son Fabio Dionel Giménez, de 37 años, y Oscar Aníbal Giménez, de 40, y Macarena Guadalupe Muñoz, de 20 años.

Todos los vehículos y autopartes secuestrados fueron trasladados a la playa judicial correspondiente, mientras los detenidos quedaron a disposición de la Justicia para su indagatoria.

De esta manera, la operación permitió neutralizar un circuito de robo y desguace de autos importados, cuyas partes adquirían un importante valor en el mercado ilegal de repuestos.

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