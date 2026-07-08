“Nos vemos el sábado, te amo”: las últimas palabras de Franco Depauli a un amigo antes de recibir el piedrazo fatal en Cañuelas

Habló Javier, un amigo del hombre que murió tras recibir un piedrazo durante los festejos de la Selección en Cañuelas

Mientras la comunidad de la ciudad bonaerense de Cañuelas continúa en shock por la trágica muerte de Franco Daniel Depauli (46), el vecino que murió este martes tras recibir un piedrazo en la cabeza durante los festejos por el agónico triunfo de la selección argentina ante Egipto en el Mundial, este miércoles Javier, un amigo de la víctima, brindó detalles de lo ocurrido y reveló las últimas palabras que le dijo “El Gitano” antes de su muerte.

Con evidente angustia por la pérdida de su amigo, Javier contó durante una entrevista televisiva que, al igual que en los partidos anteriores de la Copa del Mundo, él y Franco se habían reunido en un bar del centro de Cañuelas para seguir el encuentro de la albiceleste.

PUBLICIDAD

Allí almorzaron, compartieron tristezas por los goles egipcios y abrazos por los tantos argentinos, y luego salieron a la calle para participar de un festejo multitudinario. Sin embargo, jamás imaginaron que una celebración podía terminar en tragedia.

Franco Depauli tenía 46 años y era un reconocido vecino de Cañuelas.

“Terminó el partido, se puso a llorar y nos abrazamos. Salí con él a festejar un rato y cuando me estoy yendo me ataja y me dice ‘viste que nunca perdimos la fe y la esperanza, nos vemos el sábado, te amo’”, contó Javier esta mañana, en diálogo con el canal de noticias TN.

PUBLICIDAD

En este contexto, Javier se marchó del lugar, pero a los pocos minutos recibió un mensaje de otro amigo que lo dejó en shock. “Al rato recibo un mensaje de un amigo que decía ‘lo mataron al gitano’. Yo no lo podía creer, había estado con él un rato antes en la plaza. Y mi amigo me dijo que le pegaron un piedrazo y que llegó muerto al hospital”, explicó.

Durante su relato de los hechos, Javier detalló que la primera pelea se desató ni bien había terminado el encuentro: “Se pelearon entre dos o tres. Y después se ve que se juntaron más y se armó una pelea más grande. Por desgracia, Franco recibió un piedrazo y murió”.

PUBLICIDAD

La repentina y trágica muerte de Depauli caló hondo en la comunidad cañuelense, debido a que era un vecino muy conocido a nivel local, debido a que solía participar en distintos eventos benéficos y otras iniciativas del municipio. “Franco era un símbolo de Cañuelas. Lo conocíamos todos, un pibe macanudísimo, siempre participando en eventos solidarios, ayudando a la gente, haciendo malabares en la calle. Un pibe buenísimo”, subrayó Javier al final del reportaje.

Quién era Franco Depauli

Después de que se conociera la muerte de Depauli, varios vecinos lo describieron como “un hombre muy querido en el barrio Levene”.

Además de haber trabajado durante años como empleado de Cerámica Cañuelas, una fábrica de cerámicas en la cual realizaba tareas de transporte, también era conocido por su participación en actividades comunitarias, especialmente en los festejos del Día del Niño en el Parque de la Salud, donde solía imitar a Michael Jackson.

PUBLICIDAD

Pese a los esfuerzos, el hombre llegó sin vida al hospital local (Facebook)

Sil Pérez, una usuaria de la red social Facebook, expresó su angustia en un sentido posteo y aseguró que Depauli era “una gran persona”. Y en esa línea, agregó: “Venía a vender CDs a mi casa hace años, se quedaba a comer con nosotros todos los fines de semana, nunca jamás nos faltó el respeto... siempre que pasaba por mi casa paraba... hace unos meses volvió a la casa de mis papas a saludar, a tomar mates como siempre. Qué injusto la puta madre”.

“¡Vamos carajo, vamos! Nunca perdimos la fe“, dijo Franco en un video publicado por el medio InfoCañuelas, el cual comenzó a circular durante la noche de este martes y muestra a la víctima hablando ante una cámara en medio del fervor de los vecinos y los bocinazos de los automovilistas que pasaban por el centro de Cañuelas tras el partido.

PUBLICIDAD

Las últimas palabras de Franco Depauli antes de recibir un piedrazo fatal en la cabeza durante los festejos por el triunfo de la selección argentina ante Egipto. (InfoCañuelas)

Al repasar sus registros crediticios, Infobae pudo corroborar que Depauli no registraba deudas al día de su muerte

En diálogo con el citado medio local, la hermana de la víctima aseguró que el hombre “no tuvo nada que ver con la riña”. En línea con esto, indicó que se encontraba celebrando de manera pacífica junto a su familia cuando fue alcanzado por el proyectil mientras se hallaba junto a su vehículo.

PUBLICIDAD

El caso y la detención de un sospechoso

La brutal pelea entre bandas que derivó en la trágica muerte de Depauli ocurrió en la intersección de Libertad y 25 de Mayo, en la Plaza San Martín, ubicada en el centro de la localidad bonaerense.

En medio de la celebración, y al notar que había disturbios en la vía pública, Franco se dirigió a su automóvil, estacionado frente al local, con la intención de buscar un objeto en el baúl. Fue en ese momento que recibió un piedrazo lanzado por uno de los participantes del enfrentamiento.

PUBLICIDAD

La pelea que se desató en Cañuelas en medio de los festejos por el agónico triunfo de la selección argentina ante Egipto (Facebook: NacPop Cañuelas)

Tras el golpe, Depauli se desplomó en el suelo e inmediatamente fue asistido por sus allegados. Sus propios familiares fueron los encargados de trasladarlo hacia el Hospital Marzetti, ya que la multitud impedía el rápido acceso de una ambulancia.

Al ser consultado sobre el estado en el que se encontraba la víctima, el director del hospital, Hernán Carpio, afirmó que Depauli “ingresó sin signos vitales” y que el equipo médico intentó reanimarlo durante 50 minutos sin éxito.

PUBLICIDAD

Asimismo, Carpio anticipó que el cuerpo será sometido a autopsia, como ocurre en este tipo de casos por protocolo.

Horas después del hecho, la Policía detuvo en la vía pública a I. N. L., un joven de 20 años que fue señalado como el presunto autor del ataque, tras ser identificado por medio de los videos que se registraron del momento. Según trascendió, cuenta con antecedentes por robo y quedó a disposición de la fiscalía local bajo el cargo de homicidio simple.

Por el momento, se confirmó que las imágenes registradas por testigos fueron incorporadas al expediente y están pendientes de ser analizadas para determinar la secuencia de los hechos. Asimismo, se espera que en los próximos días se convoque a los testigos para tomar sus declaraciones.

El joven detenido logró ser identificado a partir de los videos grabados por los presentes (Facebook: Fm Stylo 90.3 Villa Mercedes)

Por este motivo, la Secretaría de Seguridad municipal difundió un comunicado solicitando a quienes hayan grabado el momento del ataque que envíen el material por WhatsApp al 2226 51-3154 o al correo Comvisualizacionescanuelas@gmail.com. Además, manifestaron que pueden hacerlo de manera anónima y que se preservará la identidad de quienes colaboren.

Desde el municipio expresaron su confianza en el accionar de la Justicia y decretaron 48 horas de duelo comunitario. Asimismo, confirmaron que están a disposición de los investigadores para aportar cualquier información o elemento que resulte útil para el esclarecimiento del caso.