Crimen y Justicia

Testigos clave y el reencuentro entre familiares e imputados: qué dejaron las tres primeras semanas del juicio por Loan

En las siete audiencias que lleva el proceso oral en Corrientes, la familia del niño logró reconstruir el día de la desaparición y complicó a dos de los acusados

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Manos sostienen cartel con foto de un niño y texto 'NO ME OLVIDEN'. Fondo con personas uniformadas y civiles en una sala con ventana y cortinas rojas
Madres Corajudas exhiben un cartel con la imagen de Loan en la previa del inicio de una de las audiencias (Joaquín Meabe)

El juicio que busca esclarecer la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes ya está oficialmente en curso: desde el pasado 16 de junio que los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel pusieron en marcha su estrategia para probarle a los jueces su teoría de que el niño de cinco años fue víctima de un plan de sustracción y ocultamiento en el que participaron, al menos, una decena de personas.

En las primeras tres semanas de debate oral, que se desarrollaron en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, se realizaron siete audiencias, declararon 13 familiares del menor ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes (TOF) y estuvieron presentes, de forma remota y presencial, los 17 imputados de la causa. Cada uno con sus respectivos defensores, que suman 30 abogados en total.

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Los protagonistas de este arranque fueron los padres de Loan Danilo Peña: María Noguera y José Peña, que fueron los primeros testigos en declarar. Ella lo hizo en medio de una crisis de llanto, recordando a su hijo e intentando dar todos los detalles posibles tanto del día del hecho como de los posteriores.

Lo más relevante de su declaración fue cuando apuntó directamente contra dos acusados, dijo que ellos sabían donde estaba su hijo y que tenían que confesar: “Que digan dónde está”, reclamó al mirar a Laudelina Peña y Carlos Pérez, dos de los acusados que compartieron el almuerzo con el niño el día de la desaparición.

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Pérez respondió desde el banquillo: “Yo no sé nada”. El presidente del Tribunal debió intervenir para calmar la tensión. María retomó la palabra y volvió a dirigirse a Laudelina: “¿No te acordás cuando te fuiste a Buenos Aires? Tu hija se quedó conmigo”, le dijo. La imputada respondió con un leve movimiento de cabeza.

Laudelina Peña
La madre de Loan increpó a Laudelina Peña. “Que nos diga dónde está Loan, que pasó y de dónde sacó el botín”, dijo

Balance: quiénes hablaron y qué se reconstruyó

A pesar de que el juicio ya acumula siete audiencias, ninguno de los siete acusados por la sustracción y el ocultamiento de Loan decidió declarar. Tampoco lo hizo la mayoría de los integrantes de la denominada “banda del hotel”. Hasta ahora, solo prestaron testimonio Alan Cañete y Valeria Liliana López, quienes respondieron preguntas sobre su actuación durante la investigación, aunque sin aportar información que modificara la hipótesis de la fiscalía.

Ante el silencio de los imputados, la reconstrucción de los hechos quedó, hasta el momento, en manos de los familiares del niño, que por primera vez estuvieron cara a cara con los acusados por la desaparición de Loan. Las declaraciones de los padres del menor, sus seis hermanos, la abuela, dos tíos y dos primas permitieron reconstruir con bastante precisión cómo transcurrió el 13 de junio de 2024.

En ese sentido, el Tribunal ya consiguió establecer cómo se organizó el almuerzo, quiénes participaron, quién salió primero hacia el naranjal, cómo se produjo el desplazamiento de los chicos y de qué manera comenzaron las primeras horas de búsqueda del niño.

Juicio Caso Loan - 2 de julio
Catalina Peña, abuela de Loan y anfitriona del almuerzo del 13 de junio, ingresó a declarar acompañada y a paso lento. “Soy sorda y me tienen que hablar cerca”, indicó

Los momentos que marcaron las primeras tres semanas

Además de la reconstrucción de los hechos, el debate oral también dejó escenas y testimonios que marcaron el inicio del juicio.

Uno de los primeros impactos llegó en la tercera audiencia, cuando la defensa de Laudelina Peña pidió citar como testigo a Elisa “Lilita” Carrió. El planteo se basó en declaraciones públicas de la ex líder de la Coalición Cívica, quien aseguró que el entonces gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, le había dicho: “A alguien había que quebrar”, en referencia a Laudelina. El Tribunal hizo lugar al pedido.

En esa misma jornada, Carlos Pérez entregó unas anotaciones a su abogado defensor, Ernesto “Tito” González, en las que se definió como un “chivo expiatorio”.

La sexta audiencia estuvo marcada por las declaraciones de los hermanos de Loan. Cristian Ramón Peña reveló que, durante las primeras horas de la búsqueda, recibió un mensaje intimidatorio de un desconocido. “Me preguntaron si quería hablar con Loan o negociar por él”, declaró ante el Tribunal.

Lilita Carrio
Elisa "Lilita" Carrió será citada a declarar

Ese mismo día también volvió a aparecer el nombre de José Mazzei, el perito contratado por la familia para colaborar en la búsqueda del niño. Su intervención generó uno de los principales cruces entre las partes, no por su trabajo en sí, sino por una reconstrucción privada que realizó durante la investigación junto a algunos familiares de Loan. Mientras la defensa pretendía interrogar a los testigos sobre esa diligencia, la fiscalía y la querella se opusieron al considerar que las preguntas excedían el objeto del juicio y podían revictimizar a las víctimas. Finalmente, el Tribunal autorizó el interrogatorio aunque con ciertos límites.

Otro de los testimonios que generó repercusión fue el de Macarena Peña, hija de Laudelina. La joven aseguró que escuchó al entonces abogado de su madre, José Fernández Codazzi, sugerir que sostuvieran la versión de un accidente para explicar la desaparición de Loan. Según declaró, el letrado les advirtió que “tenían ubicaciones que las comprometían, que iban a ser detenidas” y que “Patricia Bullrich nos iba a llevar”.

El proceso continuará los próximos martes 7 y miércoles 8 de julio, cuando se escucharán a tres nuevos testigos cada día. Serán más familiares del menor, que seguirán reconstruyendo los días previos a la desaparición de Loan, el día del hecho y qué saben de los presuntos responsables.

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