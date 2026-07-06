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Las fotos de Tini Stoessel en el Mundial y el halago de Rodrigo de Paul: “Qué linda sos”

La cantante compartió postales de su paso por Miami junto al jugador de la Selección Argentina, en una publicación que explotó en reacciones y tuvo como gran protagonista un beso muy comentado

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Tini Stoessel publicó en Instagram un carrusel de fotos de su paso por el Mundial 2026
Tini Stoessel publicó en Instagram un carrusel de fotos de su paso por el Mundial 2026

Tini Stoessel compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes que retrata su paso por el Mundial 2026 al lado de Rodrigo De Paul, el mediocampista de la Selección Argentina. La publicación, que acumuló más de 400 mil “me gusta” en una hora, desató una avalancha de comentarios de figuras del espectáculo y el deporte.

La primera imagen del carrusel muestra a la artista de noche en una calle de Miami, con una camisa negra anudada a la cintura, una cartera con estampado de cebra y una sonrisa que resume el tono desenfadado de toda la publicación. Esa foto fue la que disparó los comentarios: el propio De Paul fue el primero en reaccionar con un “Qué linda sossss” acompañado de emojis de corazón. Detrás de él, Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, escribió “Bella” y cosechó más de 8.500 “me gusta” solo con esa palabra.

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La publicación de Tini Stoessel superó los 400 mil “me gusta” en una hora
La publicación de Tini Stoessel superó los 400 mil “me gusta” en una hora
El carrusel de Tini Stoessel incluyó imágenes en Miami, en un jet privado con la camiseta de la Selección Argentina y en distintos momentos de su viaje
El carrusel de Tini Stoessel incluyó imágenes en Miami, en un jet privado con la camiseta de la Selección Argentina y en distintos momentos de su viaje

El recorrido visual que propone el carrusel funciona como un diario de viaje. Hay una selfie dentro de un auto con cinturón de seguridad puesto, en la que se distingue en la pantalla del tablero la tapa del álbum Pies Descalzos de Shakira con la canción “Estoy aquí”. Otra foto la muestra dentro de un jet privado con la camiseta de la Albiceleste y una sonrisa serena, como quien ya lleva varios días en modo mundialista. Hay también una imagen tomada desde lejos en el mar, donde apenas se distingue la cabeza de su amiga Chloe Lopez Behar asomando entre las olas, y una selfie en lo que parece un restaurante de ambiente íntimo, con paredes de azulejos blancos y luces cálidas.

Uno de los registros más llamativos es el de la cantante sentada en los escalones de un local de tatuajes en Miami, con un conjunto gris total look, un pañuelo en la cabeza y un vaso de matcha a su lado. Esa postal contrasta con otra que la muestra en el interior del estudio de tatuajes, donde un artista trabaja sobre su mano con guantes negros y la plantilla de un nuevo diseño floral ya trazada. La cantante tiene varias piezas en ambas manos y brazos, y este carrusel sugiere que sumó una más durante su estadía en Estados Unidos.

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Una selfie de Tini Stoessel dentro de un auto mostró en el tablero la portada de Pies Descalzos de Shakira y la canción “Estoy Aquí”
Una selfie de Tini Stoessel dentro de un auto mostró en el tablero la portada de Pies Descalzos de Shakira y la canción “Estoy Aquí”
Tini Stoessel apareció en un estudio de tatuajes de Miami y el carrusel sugirió que sumó un nuevo diseño floral en una mano
Tini Stoessel apareció en un estudio de tatuajes de Miami y el carrusel sugirió que sumó un nuevo diseño floral en una mano

El momento que más repercusión generó entre los seguidores, sin embargo, fue la foto junto a De Paul. Ambos aparecen abrazados y con un beso en lo que parece ser un pasillo o zona de acceso restringido de un estadio, con él con la camiseta celeste y blanca de la Selección.

El reencuentro se dio durante el día libre que la Scaloneta tuvo tras el partido ante Cabo Verde, un respiro en medio de la exigencia del torneo que el mediocampista aprovechó para estar con la cantante. La imagen condensa ese reencuentro que ya el propio futbolista había anticipado días atrás en sus redes: después del triunfo ante Austria en Dallas, De Paul publicó una postal íntima con Stoessel y le dedicó una frase que sus seguidores reprodujeron miles de veces.

Entre selfies, tribunas y escenas de viaje, la artista dejó ver el proceso de un diseño floral en la mano
Entre selfies, tribunas y escenas de viaje, la artista dejó ver el proceso de un diseño floral en la mano
La foto de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul abrazados y besándose fue la imagen que más repercusión generó entre los seguidores
La foto de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul abrazados y besándose fue la imagen que más repercusión generó entre los seguidores

El carrusel también incluye una foto desde las tribunas del estadio de Miami durante uno de los partidos de Argentina en el Mundial 2026, con la bandera argentina desplegada en el campo y la pantalla gigante con el logo de la FIFA World Cup 2026 visible al fondo. La cantante siguió de cerca la campaña de la Scaloneta: estuvo presente en el debut ante Argelia, en el partido frente a Jordania en Dallas y en distintos momentos de la concentración del equipo.

Tini Stoessel siguió la campaña de la Selección Argentina en el Mundial 2026 y estuvo en el debut ante Argelia, en el partido frente a Jordania en Dallas y en el estadio de Miami
Tini Stoessel siguió la campaña de la Selección Argentina en el Mundial 2026 y estuvo en el debut ante Argelia, en el partido frente a Jordania en Dallas y en el estadio de Miami

En uno de los videos, grabado dentro de un auto con tapizado rojo, la artista aparece con una amiga, ambas de buen humor y con el fondo de la ciudad. En ese trayecto Stoessel cantaba “Cómo Te Atreves”, de Morat, el grupo colombiano con quien la cantante argentina tiene una larga historia de colaboraciones y afinidad musical.

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