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El desconsolado llanto de Casemiro tras la eliminación de Brasil del Mundial: se quebró y no pudo continuar con la entrevista

El mediocampista se sentó frente a las cámaras de un canal de streaming brasileño minutos después del pitazo final en Nueva York, pero cuando el periodista le pidió un mensaje para los niños brasileños que habían visto la derrota, las lágrimas le impidieron responder

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El llanto de Casemiro tras la eliminación de Brasil del Mundial 2026 quedó registrado en una entrevista que el mediocampista ofreció al canal de streaming CazéTV minutos después del pitazo final en Nueva York. Ante la pregunta de un periodista que le pedía un mensaje para los niños brasileños que habían visto la derrota, el futbolista rompió en llanto y apenas pudo articular palabras.

El partido había terminado 2-1 a favor de Noruega en los octavos de final, con Erling Haaland como figura con dos goles. Brasil desperdició un penal en el primer tiempo, y Neymar descontó en el tiempo de adición, aunque no alcanzó para revertir el resultado. Fue la primera vez en la historia que los nórdicos alcanzaron los cuartos de final de una Copa del Mundo. Para la Verdeamarela, en cambio, representó una nueva caída temprana: la eliminación en octavos de final, la más prematura en décadas.

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Minutos después del pitazo final, Casemiro se presentó frente a las cámaras de CazéTV. El periodista del canal le planteó una reflexión sobre la diferencia entre el privilegio de quienes los rodean —él mismo, el conductor Fred, el canal— y la realidad de los niños brasileños que crecen mirando el fútbol como una vía de escape. Les recordó que, para muchos de ellos, cada eliminación de Brasil en un mundial apaga una esperanza que no tiene el lujo del tiempo para recuperarse. Y les preguntó, con la mirada puesta en esos chicos, qué les diría Casemiro para que no dejaran de creer, tal como él no dejó de creer cuando de joven vio a sus ídolos perder.

La respuesta no llegó de inmediato. Casemiro tomó aire, miró hacia abajo y dijo: “Es difícil encontrar palabras”. Luego el silencio. El periodista intentó reformular la pregunta: “¿Qué te hizo seguir cuando veías a esos tipos perdiendo?”. El futbolista volvió a respirar profundo y se quebró. “Perdón, amigo”, alcanzó a decir antes de que las lágrimas lo interrumpieran. Alguien fuera de cámara intentó calmarlo: “Está bien, está bien”.

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Casemiro dijo que solo quería estar con su familia tras la eliminación de Brasil ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 en Nueva York (Reuters/Caean Couto)
Casemiro dijo que solo quería estar con su familia tras la eliminación de Brasil ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 en Nueva York (Reuters/Caean Couto)

Cuando logró retomar la palabra, Casemiro habló del sueño que mueve a cualquier niño que empieza a patear una pelota en Brasil: “Cuando empiezas a jugar, cuando tienes el sueño de jugar al fútbol, es el sueño de cualquier brasileño ganar una Copa del Mundo”. Reconoció que había tenido su tercera oportunidad en el torneo y que se consideraba un privilegiado. También habló del orgullo por lo que él y sus compañeros habían hecho, incluso en una generación que no pudo ganar. “Sabemos que terminamos decepcionando a miles, a más de doscientos diez millones”, admitió.

Al final, con la voz cortada, el mediocampista dejó una frase que resumió el estado en que se encontraba: “Solo quiero estar con mi familia, con mis hijos, porque es difícil. Perdón”. El periodista le agradeció que hubiera ido a dar la cara pese al dolor del momento.

Fue la tercera Copa del Mundo de Casemiro y, al igual que las anteriores, terminó sin el título que Brasil persigue desde 2002. Si bien no expresó qué será de su futuro, Ancelotti señaló que encontrar un reemplazante para él será difícil y que es una de las áreas que considera prioritarias para el futuro de la selección: “Obviamente, tenemos que pensarlo. En el centro del campo creo que tienen que salir jugadores de nivel, jóvenes, pero tenemos jóvenes en el fútbol brasileño que pueden estar en la Selección en el futuro”.

Mundial 2026 - Noruega 2 - Brasil 1

El equipo de Carlo Ancelotti quedó eliminado en octavos de final, una instancia que la Canarinha no había abandonado tan pronto en décadas. Noruega, en tanto, avanzó a los cuartos de final donde esperará al ganador del cruce entre México e Inglaterra, con el partido pautado para el sábado 11 de julio en Miami.

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