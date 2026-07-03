Del “Se va mi papá” a la última imagen: los familiares de Loan Peña reconstruyeron los momentos previos a su desaparición

Como en cada jornada desde que empezó el debate, las Madres Corajudas exhiben carteles de Loan a los 17 imputados

(Enviado especial a Corrientes). La séptima audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña permitió reconstruir, paso a paso, cómo transcurrió el almuerzo del 13 de junio de 2024 y cuáles fueron los últimos movimientos del niño antes de desaparecer. Los relatos llegaron de parte de los cinco testigos del día: Catalina Peña, la abuela; Camila Ayelén Núñez, pareja de Diego “Huevo” Peña, primo del menor; Macarena Peña, hija de Laudelina; y Ceferina y Alberto Sebastián Noguera, hermanos de María y tíos del niño.

Los testimonios de Catalina, Camila y Macarena fueron los que permitieron rearmar con mayor precisión la secuencia de aquella tarde. Desde distintos lugares, recordaron quién organizó el almuerzo, cómo se desarrolló la sobremesa, quién salió primero hacia el naranjal, cuándo se tomó la última fotografía conocida de Loan con vida y cómo comenzaron los primeros momentos de la búsqueda. Así reconstruyeron esa jornada.

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Catalina Peña ingresó a declarar acompañada y a paso lento. “Soy sorda y me tienen que hablar cerca”, indicó

El almuerzo

Catalina Peña fue la primera en reconstruir cómo se organizó el encuentro familiar. Recordó que ese 13 de junio preparó un almuerzo por una promesa a San Antonio y explicó que solamente había convocado a Laudelina para cocinar. “Su esposo (Antonio Benítez) invitó a los otros”, dijo, en referencia a Carlos Pérez, María Victoria Caillava, Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi.

En esa línea, Camila Ayelén Núñez, pareja de Diego “Huevo” Peña, recordó que recibió la invitación varios días antes. “Catalina me invitó el domingo anterior. Me dijo que tenía una promesa con San Antonio y que iba a hacer un almuerzo con la familia”, declaró. Según dijo, llegó cerca de las 11.30 junto a su hija y desconocía quiénes participarían del encuentro.

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Macarena Peña también confirmó que había sido invitada por su abuela. Relató que arribó alrededor de las 11 junto a una de sus hermanas y recordó uno de los últimos diálogos que tuvo con Loan: “Hablé con él durante el almuerzo. Quería ir donde estaba el papá y le dije: ‘No te dejo pasar’, jodiéndolo”. Según explicó, el niño insistía en acercarse a José Peña porque “era muy apegado a él”.

Macarena también reveló que le tomó varias fotografías durante el almuerzo. “Estaba con los cubiertos y le dije que le sacaba una foto para mandársela a la madre, pero finalmente no se la envié. Ni a ella ni a nadie”, declaró. Esa imagen se convirtió en la última fotografía conocida del niño con vida.

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Los registros del último almuerzo de Loan

La sobremesa

Una vez terminado el almuerzo, los testimonios coincidieron en un punto: Antonio Benítez, esposo de Laudelina, fue el primero en levantarse de la mesa con la intención de ir a buscar naranjas. A partir de allí, cada uno reconstruyó la escena desde el lugar donde se encontraba.

Catalina aseguró que permaneció dentro de la casa. Recordó que, mientras Benítez ya se había marchado, ella conversaba con María Victoria Caillava. “Ella me dijo que quería mandarinas”, declaró. Según su relato, nunca salió hacia el naranjal.

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Macarena, en tanto, contó que después de ayudar a su madre a lavar los platos, se recostó a dormir la siesta junto a una de sus hermanas, por lo que no presenció el momento en que el resto comenzó a dirigirse hacia el monte.

Camila fue quien aportó un detalle más sobre esos minutos. Según dijo, Laudelina tomó algunas fotografías de la mesa antes de que el grupo comenzara a dispersarse. Minutos después, la tranquilidad del almuerzo daría paso a la secuencia que terminó con la desaparición de Loan.

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Laudelina Peña y Mónica Millapi van hacia el naranjal. Delante de ellas, se ven niños, pero no llega a verse si uno es Loan

El camino al naranjal

Como Catalina permanecía dentro de la casa y Macarena descansaba en una habitación, el relato más preciso sobre el recorrido hacia el naranjal fue el de Camila.

Según declaró, Antonio Benítez fue el primero en salir con la intención de buscar naranjas. Minutos después, Daniel “Fierrito” Ramírez decidió seguirlo y le preguntó a Laudelina cómo llegar. Ella le indicó el camino.

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Mientras tanto, los niños seguían jugando en el patio. Camila aseguró que no escuchó que ninguno de los adultos los llamara. “En ese momento, uno de los chicos dijo: ‘Se va mi papá’”, recordó, en referencia a Ramírez. Según explicó, en ese instante todos comenzaron a correr detrás de él rumbo al naranjal.

Detrás de los niños caminaron Laudelina Peña, Mónica Millapi y la propia Camila. Al llegar a la tranquera, la joven tomó la fotografía que luego se convertiría en una de las imágenes clave de la investigación, ya que fue capturada pocos minutos antes de la desaparición del niño.

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Después de tomar la foto, Camila explicó que decidió regresar hacia la casa de Catalina. Su intención era buscar una carretilla y juntar leña, por lo que nunca llegó al naranjal. “La tía no pasó del otro lado de la tranquera”, agregó al reconstruir ese momento. Minutos más tarde, Loan desaparecería.

La foto de Loan con los cubiertos, la última que le tomaron con vida

La desaparición y los primeros momentos de la búsqueda

En su testimonio, Catalina Peña aseguró que no advirtió de inmediato que el niño desaparecido era Loan. Según recordó, primero escuchó que “se había perdido una criatura”. Minutos después oyó a Antonio Benítez avisarle a Laudelina que uno de los chicos no aparecía y, casi al mismo tiempo, observó que Carlos Pérez y María Victoria Caillava se preparaban para irse.

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“Pérez quería irse a ver el partido y yo la agarré del brazo a Victoria. Le dije: ‘¿Cómo te vas a ir si se perdió una criatura?’. Ella me respondió que lo llevaba a ver el partido y volvía”, declaró.

La abuela agregó que Caillava “estaba apurada y quería irse corriendo”, aunque finalmente regresó. Recién entonces supo que el niño desaparecido era Loan. También explicó que no participó de la búsqueda porque permaneció en su casa, ya que se estaba haciendo tarde.

Loan tenía 5 años al momento de su desaparición

Camila Núñez reconstruyó esos primeros minutos desde otra perspectiva. Contó que Laudelina fue quien le preguntó si había visto a Loan y, al responder que no, entendió que el niño había desaparecido. Su primera reacción fue correr hasta la habitación donde dormía Macarena para despertarla y avisarle lo que ocurría.

Después salió a buscarlo. Primero recorrió el patio y los alrededores de la vivienda. “Lo llamé”, recordó. Como no obtuvo respuesta, repitió el recorrido que habían hecho minutos antes: caminó desde la casa de Catalina hasta la tranquera y siguió unos metros más, convencida de que podía haberse adelantado. Nunca volvió a verlo.

Macarena confirmó esa secuencia. Declaró que Camila la despertó para avisarle que Loan se había perdido y que, antes de salir a buscarlo, pasó por el baño y despertó a su hermana menor.

Con esos testimonios, el Tribunal completó una de las reconstrucciones más detalladas realizadas hasta ahora durante el juicio sobre los minutos previos a la desaparición de Loan y el inicio de la búsqueda en el paraje Algarrobal. El debate se reanudará el próximo martes.