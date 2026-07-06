Regresó la brigada de Costa Rica tras completar 21 misiones de rescate en Venezuela

La ayuda de Costa Rica a Venezuela siguió tras el rescate: La comisión de emergencias anunció otro cargamento humanitario mientras la comunidad migrante agradeció el respaldo recibido y el gesto solidario que acompañó la labor del grupo enviado.

El regreso de la brigada costarricense que participó en las tareas de rescate en Venezuela dejó un mensaje claro: la solidaridad internacional y la resiliencia de la población marcó la diferencia durante la emergencia. El equipo, integrado por expertos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, relató su experiencia en territorio venezolano y ofreció una visión directa sobre el papel de la cooperación en contextos de crisis.

Durante la operación, la delegación costarricense completó veintiún misiones de búsqueda y rescate, además de realizar evaluaciones en ciento sesenta y tres estructuras afectadas. Según informó la CNE, estos esfuerzos se sumaron al despliegue de tecnología especializada y conocimientos técnicos, que se pusieron a disposición de la población local. La institución reportó que los bomberos costarricenses destacaron la actitud positiva de los venezolanos, incluso en medio de las adversidades.

PUBLICIDAD

La CNE y el Cuerpo de Bomberos cuentan cómo trabajaron con tecnología especializada durante varios días. Entre escombros y coordinación local, una actitud los sorprendió y quedó grabada en sus testimonios (Foto cortesía CNE)

Arturo Cordero, integrante del Cuerpo de Bomberos, enfatizó: “El pueblo venezolano, el apoyo que nos brindaron durante todas las operaciones y la capacidad que tienen ellos de, a pesar de la situación que están viviendo, mantener siempre una actitud positiva”. Por su parte, Roberto Barrantes, también bombero, describió cómo la colaboración entre los propios venezolanos fue fundamental: “Lo que vivimos allá es algo que nos llena de, de ver cómo el pueblo venezolano también colaboraba entre sí y no perdían el ánimo”.

El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, aseguró que el operativo no solo incluyó el trabajo en campo, sino también el envío de ayuda humanitaria. “Quiero destacar que la solidaridad de Costa Rica no termina hoy. Mañana saldrá un segundo cargamento de ayuda humanitaria. Esto gracias a la generosidad de miles de costarricenses que se sumaron a esta noble causa”, afirmó Picado, según recogió La Nación. Esta asistencia se sumó a la labor realizada por los rescatistas, quienes permanecieron varios días en Venezuela, según la información difundida por la CNE.

PUBLICIDAD

La comunidad venezolana en Costa Rica expresó públicamente su agradecimiento. Caren Hernández, venezolana radicada en el país centroamericano, declaró: “Nosotros nunca nos cansaremos de agradecerles por todas las cosas que nos han aportado y que también nos abrieron las puertas. Este país es muy maravilloso, nos han abierto las puertas a tantos venezolanos que para retribuirle esto queda chiquitito”.

La CNE y el Cuerpo de Bomberos cuentan cómo trabajaron con tecnología especializada durante varios días. Entre escombros y coordinación local, una actitud los sorprendió y quedó grabada en sus testimonios (Foto cortesía CNE)

Durante el acto de bienvenida, Alejandro Picado resaltó el compromiso y la entrega de los rescatistas. “Hoy celebramos el regreso de nuestros rescatistas y sobre todo el enorme corazón de solidaridad que ha caracterizado siempre a Costa Rica”, puntualizó el funcionario, según reportó Teletica.

PUBLICIDAD

La misión costarricense en Venezuela se desarrolló bajo condiciones complejas, donde la cooperación internacional y la confianza en las capacidades locales resultaron esenciales para avanzar en la atención de la emergencia. La organización y la respuesta conjunta entre los equipos de rescate y la población local permitió consolidar acciones efectivas en medio de un panorama adverso.

La CNE confirmó que el envío de un nuevo cargamento de ayuda humanitaria continuará fortaleciendo la asistencia a los afectados en Venezuela, mientras la comunidad internacional mantiene la atención sobre la situación en ese país.