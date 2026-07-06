El Polaco contó que Karina La Princesita está de novia y ella reaccionó: “No le doy importancia a lo que dice”

Karina La Princesita desmintió los rumores de romance y afirmó que está soltera (Video: Infama, América TV)

Karina La Princesita salió al cruce y desmintió los rumores de romance que El Polaco había instalado días antes en televisión. La cantante habló en el ciclo Infama (América TV), y fue contundente: está soltera, no está conociendo a nadie y la versión que circuló sobre un supuesto vínculo con un jugador de rugby, llamado Mateo Carreras que tiene 26 años y juega en Europa.

Todo arrancó en La Noche de Mirtha (Eltrece), donde el cantante de cumbia sorprendió a la conductora Mirtha Legrand con una revelación sobre su expareja. Cuando Legrand le preguntó por el estado actual de Karina, el cantante respondió sin rodeos: “Bien… está cantando, está de novia”. La conductora repreguntó, y él lo ratificó: “Sí, la pasa bien Kari”. La frase fue suficiente para que los medios de espectáculos tomaran el tema y comenzaran a especular sobre la identidad del supuesto nuevo amor de la artista.

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La reacción de La Princesita llegó días después, pero no fue de enojo sino de perplejidad. “No lo entiendo al Polaco”, dijo en declaraciones a Infama, y recordó que no es la primera vez que su ex hace algo similar: “Me acuerdo de una relación que tuve, yo no lo decía y él lo contó. Hizo un vivo en su casa para decir: ‘Sí, Karina está de novia’”. La cantante dejó en claro que ese patrón de conducta ya tiene antecedentes, aunque prefirió no confrontar directamente. “El Polaco es así, es como que no te podés enojar”, explicó.

El Polaco instaló la versión de que Karina La Princesita estaba de novia durante su paso por La Noche de Mirtha

Lo que más llamó la atención fue el detalle que involucró a Sol, la hija que ambos tienen en común. Según relató la artista, la propia joven le preguntó si había algo nuevo en su vida sentimental después de escuchar los dichos de su padre. “Sol me preguntó a mí: ‘¿Pasó algo en tu vida que yo no sé para que papá diga esto?’”, contó la cantante. La respuesta fue negativa: nadie en su entorno cercano tenía información porque, sencillamente, no había nada que informar.

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Ante la consulta del periodista sobre si había llegado a hablar con El Polaco para pedirle explicaciones, La Princesita fue directa: ni siquiera lo llamó. “Ni le pregunté, imaginate que ni le pregunté”, dijo, y justificó esa decisión con una frase que resume su postura actual: “No le doy mucha importancia a lo que él dice. Por ahí lo dice en chiste, calculo que lo dijo en joda”.

Los rumores que circularon en paralelo apuntaban a un supuesto vínculo con un jugador de rugby, identificado en algunos medios como un “puma”. La cantante abordó ese punto con humor pero también con firmeza. Reconoció que le causó gracia, pero negó cualquier contacto o vínculo real con esa persona. “Ya me pasó con otros también, que digan cosas y nadie me escribe. Jamás, ni yo lo hago tampoco”, afirmó. Y ante la pregunta directa sobre si existe ese jugador, la respuesta fue escueta: “No hay nada, no hay nada”.

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Pepe Ochoa había vinculado meses atrás a Karina La Princesita con Mateo Carreras tras verlos juntos en un partido de básquet en Miami (Video: Instagram)

El nombre del rugbier al que los medios vincularon con la cantante había trascendido meses atrás. En marzo, el periodista Pepe Ochoa reveló en El Ejército de la Mañana, el ciclo de streaming de Bondi, que La Princesita y Mateo Carreras —un wing tucumano de 26 años que juega en el Aviron Bayonnais del Top 14 de Francia— habían sido vistos juntos en un partido de básquet en Miami. “Se los vio muy acaramelados, todo el tiempo juntos. Llegaron juntos, se fueron juntos”, detalló Ochoa en aquel momento, aunque aclaró que no podía hablar de una relación formal: “Por decirlo de alguna manera, están saliendo”.

Carreras es padre de una niña de dos años. La diferencia de edad con La Princesita (ella tiene 40 años, él 26) generó comentarios en redes sociales desde que la versión comenzó a circular. Ninguno de los dos confirmó el vínculo en aquel momento, y la propia cantante lo desmintió este domingo con la misma contundencia con la que negó estar en pareja.

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