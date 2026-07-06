Robaron en una casa de La Plata y se llevaron hasta el álbum de figuritas del Mundial 2026

La calle 71 entre 14 y 15 de la Plata donde ocurrió un robo tipo escruche a una vivienda familiar (Google Maps)

Un robo ocurrido en la ciudad de La Plata dejó a una familia con gran angustia y una sensación de vulnerabilidad que se extiende entre los vecinos del barrio Meridiano V. Los delincuentes ingresaron a la vivienda y se llevaron desde electrodomésticos hasta el álbum del Mundial 2026.

Un hombre de 67 años denunció que el robo ocurriódurante la tarde del sábado en una casa ubicada sobre la calle 71 entre 14 y 15. Según fuentes policiales, el propietario salió cerca del mediodía junto a su hijo de 13 años para realizar actividades fuera del hogar. Más tarde, regresó acompañado por su hija de 10. En ese momento, encontró la puerta de ingreso abierta y la cerradura violentada, una imagen que anticipó lo que confirmaría minutos después: había sido víctima de un robo.

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De acuerdo con lo informado por el portal 0221, al ingresar a la vivienda, el hombre constató que los delincuentes habían aprovechado la ausencia familiar para recorrer cada ambiente y seleccionar los objetos que se llevarían. Entre los bienes sustraídos figuran una notebook, una PlayStation 4, una mochila y el mencionado álbum de figuritas, completado recientemente y de alto valor afectivo para la familia.

La modalidad delictiva conocida como “escruche” —que consiste en ingresar a viviendas mientras sus ocupantes están fuera— fue la utilizada en este caso.

La denuncia fue radicada de inmediato ante la Policía Bonaerense, que intervino en el domicilio para realizar las primeras pericias y relevar huellas. El propietario aportó imágenes de cámaras de seguridad de la zona, que ya están en poder de los investigadores y forman parte central del intento por identificar a los responsables.La

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Por el momento, no se reportaron detenciones ni se identificó a los autores materiales del hecho. La causa quedó a cargo de la fiscalía en turno, que ordenó profundizar la investigación y mantener la vigilancia en la zona para prevenir nuevos episodios similares. El damnificado colabora activamente con las autoridades, aportando información y revisando las grabaciones que pudieran haber captado a los responsables.

Los delincuentes se llevaron hasta el álbum completo del Mundial 2026 (EFE/Federico Gutiérrez)

A mediados del mes pasado, la preocupación por la inseguridad volvió a instalarse en el Barrio Aeropuerto también de la ciudad de La Plata tras un nuevo hecho delictivo que afectó a una familia de la zona. Los delincuentes aprovecharon la ausencia de los habitantes para ingresar a una vivienda ubicada sobre la calle 609 bis entre 5 y 5 bis.

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Al regresar a su domicilio, la víctima advirtió que la puerta lateral había sido forzada y reflejó el impacto inmediato que provocó el episodio en la familia, sumado a la sensación de vulnerabilidad que describen quienes residen en el área.

La denuncia fue presentada poco después del hallazgo en un destacamento de la zona. La víctima recurrió, además, a las cámaras de seguridad de un vecino para intentar identificar a los responsables. Las imágenes muestran a los ladrones trepando e ingresando a la propiedad por uno de los laterales, lo que permitió reconstruir parcialmente la secuencia del robo.

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El Barrio Aeropuerto se caracteriza por el sentido de comunidad entre sus habitantes, quienes conformaron un grupo para alertarse ante situaciones sospechosas y coordinar reclamos.

La víctima del robo expresó el temor que se vive en la cuadra y la necesidad de respuestas concretas por parte de las autoridades. “Estamos todos los vecinos en estado de alerta”, insistió, y subrayó el impacto que generan estos episodios en la vida cotidiana de la comunidad.

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