El Salvador

El Salvador oficializó prórroga hasta 2031 del Ficafé para frenar embargos a cafetaleros en El Salvador

El decreto fue publicado el 19 de junio y se pidió por falta de fondos para cubrir certificados con garantía hipotecaria, según expuso Bandesal.

Guardar
Google icon
El Diario Oficial fijó nuevas fechas y un efecto inmediato que frena presiones legales sobre productores, mientras Bandesal admite una limitación de caja que complica el pago de papeles emitidos (Foto cortesía ISC)
El Diario Oficial fijó nuevas fechas y un efecto inmediato que frena presiones legales sobre productores, mientras Bandesal admite una limitación de caja que complica el pago de papeles emitidos (Foto cortesía ISC)

El gobierno de El Salvador oficializó la extensión del plazo del Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Cafetalero (Ficafé) por cinco años adicionales, según lo publicado el 19 de junio de 2026 en el Diario Oficial. La medida entró en vigencia el 27 de junio y evita embargos o acciones de cobro contra los beneficiarios del fideicomiso.

La prórroga fue solicitada por el gobierno central ante la Asamblea Legislativa por la falta de fondos para cubrir los certificados de inversión que vencen en julio de 2026 y cuentan con garantía hipotecaria.

El sector cafetalero enfrenta dificultades por la volatilidad de los precios internacionales, los efectos de la roya y el impacto de la sequía, según expusieron las autoridades para justificar la continuidad de la operación.

PUBLICIDAD

¿Cómo se financia el Ficafé?

El Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal), gestor del fideicomiso, informó que la entidad se constituyó en 2001 con recursos de los bancos fideicomitentes: Banco de Fomento Agropecuario (BFA), Banco Hipotecario, Bancoagrícola, Cuscatlán y Davivienda.

El Banco de Desarrollo de la República de El Salvador explicó ante la Asamblea Legislativa que no existen recursos suficientes para redimir certificados fiduciarios y de inversión, mientras el sector enfrenta precios volátiles, sequía y efectos de la roya (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
El Banco de Desarrollo de la República de El Salvador explicó ante la Asamblea Legislativa que no existen recursos suficientes para redimir certificados fiduciarios y de inversión, mientras el sector enfrenta precios volátiles, sequía y efectos de la roya (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El objetivo del fideicomiso ha sido dar financiamiento al sector cafetalero mediante la colocación de Certificados Fiduciarios de Participación Amortizable (CFPA) y otros instrumentos. En 2005, los bancos fideicomitentes transfirieron al Ficafé una cartera de 860 créditos por USD 257,5 millones, y se emitieron CFPA por USD 210,3 millones para financiar esa operación.

Actualmente, el monto colocado vigente asciende a USD 4,5 millones con un plazo de 25 años, según el Diario Oficial.

¿Por qué se pidió la prórroga?

El vencimiento original del Ficafé estaba previsto para el domingo 26 de julio de 2026, al cumplirse el plazo máximo de 25 años estipulado por el Código de Comercio.

PUBLICIDAD

Luis Montoya, gerente de gobierno corporativo de Bandesal, expuso en la Comisión de Hacienda que la falta de liquidez para redimir los certificados obligó a solicitar la prórroga. “El sector cafetalero ha sufrido ciertos problemas en diferentes años y, por lo tanto, se han emitido decretos de suspensión de embargos, lo cual no ha permitido la recuperación de la cartera en su totalidad”, sostuvo Montoya, según el documento oficial.

Certificados del sector cafetalero: qué se sabe del vencimiento de julio de 2026 y la garantía hipotecaria.
Certificados del sector cafetalero: qué se sabe del vencimiento de julio de 2026 y la garantía hipotecaria.

De acuerdo con cifras presentadas por Bandesal, hasta la fecha no existen fondos suficientes para cubrir el pago de los CFPA y los Certificados de Inversión (CI), tanto con interés como sin interés.

El marco legal y el final del plazo ampliado

El contexto legal ha estado marcado por sucesivas leyes transitorias para suspender embargos sobre créditos del sector cafetalero. La primera se aprobó en 2013 y tuvo prórrogas legislativas en 2018, 2022 y 2024, hasta alcanzar el 1 de enero de 2027.

Esas medidas permitieron postergar pagos de capital e intereses, lo que afectó la recuperación de la cartera del Ficafé. La nueva legislación establece que, al finalizar el plazo ampliado, los bienes y derechos fideicomitidos deberán retornar a los fideicomitentes o al fideicomisario, según determine la adecuación correspondiente.

También dispone que el Ficafé solo se extinguirá si no existen saldos insolutos y se cumplieron las condiciones fijadas en la ley. El texto legal faculta a los fideicomitentes y al fiduciario a ajustar los instrumentos jurídicos y financieros para adaptar los certificados y asegurar la continuidad del fideicomiso bajo las regulaciones vigentes.

Temas Relacionados

CaféfideicomisosAgroindustriaEl Salvadorcafé salvadoreñoDiario Oficial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En fotos: los paladares salvadoreños se deleitaron con el Festival del Cerdo

La jornada reunió a una multitud en el casco urbano colonial de San Salvador Sur, donde la comida, el turismo y el impulso a los emprendedores marcaron el ambiente festivo de este domingo

En fotos: los paladares salvadoreños se deleitaron con el Festival del Cerdo

Alcaldía de Panamá envía décimo vuelo con rastreo electrónico a las donaciones hacia Venezuela

La municipalidad colocó AirTags ocultos en paquetes con insumos donados para seguir su recorrido en tiempo real, tras reunir casi 100 toneladas y despachar más de la mitad hacia el país afectado

Alcaldía de Panamá envía décimo vuelo con rastreo electrónico a las donaciones hacia Venezuela

En vigencia las reformas penales para proteger a las mujeres en Honduras

La normativa marca uno de los cambios más importantes en la legislación hondureña sobre violencia de género

En vigencia las reformas penales para proteger a las mujeres en Honduras

El café salvadoreño llegará a una cadena en Singapur

La Cancillería detalló el giro tras la apertura de un nuevo local y adelantó gestiones para conectar a la empresa con actores del comercio local, desde quienes tuestan hasta quienes atienden mostrador

El café salvadoreño llegará a una cadena en Singapur

Guatemala: Destruyen matas de marihuana valorada en Q23 millones

Autoridades guatemaltecas localizan y destruyen más de 47 mil plantaciones de marihuana.

Guatemala: Destruyen matas de marihuana valorada en Q23 millones

TECNO

Microsoft anuncia nuevos despidos masivos en EE. UU. mientras apuesta todo a la inteligencia artificial

Microsoft anuncia nuevos despidos masivos en EE. UU. mientras apuesta todo a la inteligencia artificial

Si no viste una notificación en tu celular, este truco te ayudará a revisarla nuevamente

Todos los pasos para limpiar la pantalla del televisor en vacaciones: solo toma 5 minutos

Por qué abrir la puerta del refrigerador puede ser el motivo del alto costo de tu factura de luz

Borrar el historial no protege nunca el celular si no añades este cambio: contraseñas y PIN para cambiar

ENTRETENIMIENTO

‘Supergirl’ debuta con cifras por debajo de lo esperado en taquilla global tras una inversión de 170 millones de dólares

‘Supergirl’ debuta con cifras por debajo de lo esperado en taquilla global tras una inversión de 170 millones de dólares

Tom Holland explicó un malentendido con Christopher Nolan durante el rodaje de ‘La Odisea’

El elenco de ‘La Odisea’ recibió camisetas de la selección inglesa con los nombres de sus personajes rumbo al partido México vs Inglaterra

El supuesto incidente en el Madison Square Garden que rodeó la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks vivieron la “noche de sus vidas” en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

MUNDO

Economía plateada: cómo los servicios deportivos, el envejecimiento regional y el consumo en bienestar se potencian en un círculo de retroalimentación

Economía plateada: cómo los servicios deportivos, el envejecimiento regional y el consumo en bienestar se potencian en un círculo de retroalimentación

Eufóricos festejos en Oslo tras la histórica clasificación de Noruega a los cuartos de final del Mundial

Ucrania casi duplicó en junio los ataques de largo alcance contra objetivos militares en territorio ruso

Zelensky deseó que en los próximos meses se den las condiciones para una paz “digna”: “Ya sea por la fuerza o por la diplomacia”

Macron viajará a Siria para reunirse con Al Sharaa: será el primer mandatario de la UE en visitar el país desde la caída de Al Assad