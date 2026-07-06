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La contundente afirmación de Romario sobre Brasil tras la histórica eliminación del Mundial: el dardo contra el equipo y Ancelotti

El ex campeón del mundo cuestionó el nivel colectivo luego del golpe en octavos en Nueva York, donde Erling Haaland marcó un doblete y Neymar convirtió un penal tardío que no cambió el destino

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La eliminación de la selección de Brasil en los octavos de final del Mundial generó un impacto inmediato tanto dentro como fuera del campo. Con un marcador de 2-1 a favor de Noruega, el equipo sudamericano quedó nuevamente lejos de alcanzar el ansiado título. El desenlace fue especialmente doloroso para figuras como Romario, quien no dudó en expresar su desencanto ante la prensa.

Tras el partido, jugado este domingo en Nueva York, los aficionados brasileños se mostraron atónitos. Erling Haaland fue el protagonista indiscutido al anotar dos goles, primero con un cabezazo a los 79 minutos y luego con un remate desde fuera del área en el 89. La reacción de Brasil llegó demasiado tarde. Neymar marcó de penal en el minuto 99, pero la diferencia ya era irremontable. De este modo, Noruega avanzó a cuartos de final por primera vez en su historia y jugará ante Inglaterra, que eliminó a México por 3-2.

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Romario mostró su decepción por la eliminación de Brasil en el Mundial 2026 (REUTERS/Nacho Doce)
Romario mostró su decepción por la eliminación de Brasil en el Mundial 2026 (REUTERS/Nacho Doce)

La derrota no solo supuso el fin de un sueño deportivo, sino que también agudizó el debate sobre el presente y futuro de la selección. Quienes buscan entender qué ocurrió con el equipo brasileño encuentran en las palabras de uno de sus ídolos un análisis directo y sin rodeos: Romario declaró que vio al equipo "muy mal", acompañando su valoración con un gesto de desaprobación.

Romario, campeón mundial con Brasil en 1994 y voz autorizada dentro del fútbol, ofreció su análisis apenas se retiró del estadio. En diálogo con El Chiringuito TV, fue contundente al calificar el rendimiento del equipo, dejando en claro su decepción con la actuación colectiva.

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Consultado sobre quién era responsable de la eliminación, Romario no esquivó la pregunta. Su respuesta fue categórica: “De todos está claro dentro del campo y del entrenador también”, señalando tanto a los jugadores como al director técnico, Carlo Ancelotti. La declaración apuntó a la falta de funcionamiento y liderazgo en momentos clave del partido.

Mundial 2026 - Noruega 2 - Brasil 1

En otro tramo, Romario profundizó sobre su estado de ánimo tras el resultado. “Yo como brasileño, muy decepcionado. Creo que lo que pasó fue una cosa impresionante para mí. Lo que jugó hoy no es el Brasil que nosotros conocemos, que nosotros queremos”, afirmó con visible frustración. Sus palabras reflejaron el sentimiento de una parte importante de la afición, que esperaba una actuación distinta en el torneo.

A lo largo del certamen, Romario mantuvo una presencia activa en los medios. Su labor como comentarista en la transmisión de CazéTV lo posicionó como referente en el análisis futbolístico. El ex delantero fue noticia luego del empate 1-1 de Brasil ante Marruecos, cuando se viralizó una discusión con la periodista Fernanda Gentil. El ex futbolista sostuvo que “quien piensa que la igualdad sabe a derrota no conoce mucho de fútbol”, lo que encendió la polémica en redes y programas deportivos.

Más allá de sus críticas y comentarios, Romario también fue protagonista fuera del ámbito estrictamente periodístico a los 60 años. Tras la victoria de Brasil por 3-0 ante Escocia, un video en el que bailaba en una discoteca de Miami Beach junto a aficionados brasileños recorrió las plataformas digitales. La alegría y el desparpajo de la secuencia contrastaron con el tono grave de sus declaraciones tras la posterior eliminación.

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