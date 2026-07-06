Crimen y Justicia

Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta fueron trasladados a un penal de máxima seguridad

El principal detenido y el imputado por encubrimiento agravado fueron derivados al penal de Cruz del Eje luego de que el fiscal Raúl Garzón dictara la prisión preventiva. La defensa de Fassetta cuestionó que la medida alcanzara también a su cliente

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fascetta agostina y barrelier - Portada
Osvaldo Fassetta y Claudio Barrlier: uno imputado por encubrimiento y el otro por el femicidio de Agostina Vega

Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, y Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento agravado, fueron trasladados en las últimas horas al Complejo Carcelario N° 2 “Adjutor Andrés Abregú”, ubicado en la ciudad cordobesa de Cruz del Eje, una unidad de máxima seguridad.

El operativo se realizó durante la madrugada del viernes 3 de julio y estuvo a cargo del Servicio Penitenciario de Córdoba, pocos días después de que el fiscal Raúl Garzón dictara la prisión preventiva para ambos. La misma medida alcanzó a Soledad Andreani, también acusada de encubrimiento agravado, mientras que la situación procesal de Marianela Palmero aún permanece pendiente.

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Según informó El Doce, tanto Barrelier como Fassetta quedaron alojados en sectores separados y bajo un régimen de máxima seguridad.

De acuerdo con la información difundida por ese medio, la decisión respondió a cuestiones de seguridad y de alojamiento dentro del sistema penitenciario. Desde el Ministerio de Seguridad provincial señalaron que ambos se encontraban en el sector de enfermería del penal de Bouwer, donde no podía garantizarse un monitoreo permanente, por lo que se dispuso su traslado a Cruz del Eje.

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El Complejo Carcelario N° 2 “Adjutor Andrés Abregú” está ubicado en la ciudad cordobesa de Cruz del Eje y es una cárcel de máxima seguridad
El Complejo Carcelario N° 2 “Adjutor Andrés Abregú” está ubicado en la ciudad cordobesa de Cruz del Eje y es una cárcel de máxima seguridad

Sin embargo, la defensa de Fassetta cuestionó que la medida también alcanzara a su cliente.

Consultado por Infobae, el abogado Eduardo Medina Allende confirmó que la explicación que recibió fue la misma. “A nosotros nos han dicho que fue por una cuestión de seguridad, pero yo no sé. Donde estaban, estaban seguros. El traslado de Fassetta no tenía sentido. El de Barrelier podía ser, pero Fassetta...”, sostuvo el defensor.

Fassetta está acusado de haber favorecido a Barrelier después del crimen de Agostina. Según la reconstrucción del fiscal Garzón, habría desviado las primeras horas de la investigación al orientar las sospechas hacia un adolescente ajeno al hecho y mantenido múltiples comunicaciones telefónicas con el principal acusado mientras la familia buscaba desesperadamente a la joven.

La defensa, sin embargo, rechaza esa hipótesis. En el recurso presentado contra la prisión preventiva al que accedió Infobae, Medina Allende sostuvo que la acusación se basa en conjeturas y que no existe prueba directa de que su cliente conociera el homicidio ni de que hubiera participado del supuesto encubrimiento.

Habla el abogado del nuevo detenido por el Caso de Agostina Vega - Portada
Eduardo Medina Allende, abogado de Osvaldo Fassetta

Por su parte, Barrelier continuará detenido mientras avanza la investigación en la que está imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género. La fiscalía sostiene que el acusado engañó a Agostina para llevarla hasta su vivienda del barrio Cofico, donde la asesinó y luego lo enterró en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra utilizando un Ford Ka que le había prestado Soledad Andreani.

La semana pasada, Marianela Palmero —pareja de Barrelier y cuarta detenida en el expediente— fue indagada por la fiscalía, se negó a declarar y quedó imputada por encubrimiento agravado. Según la acusación, no participó del femicidio, pero habría colaborado posteriormente para ocultar lo ocurrido.

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