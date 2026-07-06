La lupa sobre las polémicas en México-Inglaterra: de la roja a Quansah al penal de Kane sobre Brian Gutiérrez

Dos jugadas dividieron opiniones en el Estadio Azteca durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra: la tarjeta roja al defensor inglés Jarell Quansah en el minuto 52 y el penal cobrado en favor del Tri en el minuto 67 tras el contacto de Harry Kane sobre Gutiérrez. Mientras el árbitro tomó decisiones en tiempo real, el análisis reglamentario posterior deja lecturas distintas para cada una de las dos acciones.

La primera de las jugadas que quedó bajo la lupa ocurrió a los 52 minutos, cuando Quansah realizó una entrada sobre Gallardo. El árbitro revisó la acción y determinó que la falta reunía los elementos para la expulsión directa. Según el análisis reglamentario, la falta se mide por la acción, el punto de contacto y las consecuencias para el físico del adversario.

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Bajo ese criterio, el contacto con la velocidad deliberada y el punto de contacto le da total identidad de juego brusco grave. Con esa lectura, la decisión del árbitro se alineó con los parámetros reglamentarios vigentes: la combinación de intencionalidad, velocidad de ejecución y zona de impacto configuró la acción como merecedora de la máxima sanción individual dentro del campo.

La expulsión tuvo consecuencias inmediatas sobre el desarrollo del partido. Inglaterra pasó a disputar el resto del encuentro con diez jugadores, lo que obligó al técnico Thomas Tuchel a reorganizar su esquema: sacó a Saka e introdujo a Stones para reforzar la línea defensiva. A pesar de la desventaja numérica, los ingleses lograron mantener su ventaja en el marcador durante varios minutos más.

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PENAL PARA MÉXICO



Tras la revisión del VAR, el árbitro cobró la pena máxima tras la falta de Kane en el área de Inglaterra sobre Gutiérrez.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gv9pV8QOnW — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

La segunda jugada bajo análisis llegó en el minuto 66, cuando Kane derribó a Gutiérrez dentro del área. El árbitro revisó la acción y cobró penal en favor de México, con el argumento de que el contacto del capitán inglés fue tardío. Sin embargo, el análisis reglamentario disponible ofrece una lectura distinta: el contacto es de una disputa normal del juego de dos jugadores que van a buscar el balón y el contacto es propio de un juego de contacto que no tiene identidad de falta para sancionarla.

Esa perspectiva técnica sitúa la acción en el terreno de la disputa legítima entre dos jugadores que buscan el mismo balón, sin los elementos que definen una falta punible dentro del área.

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Raúl Jiménez fue el encargado de ejecutar la pena máxima en el minuto 68. El delantero no falló y convirtió el segundo gol de México en el partido, que en ese momento igualaba el marcador en 2-2. La anotación desde los once pasos fue el punto de inflexión que abrió un tramo final de alta intensidad en el Azteca.

Las dos acciones ilustran la complejidad de la aplicación del reglamento en tiempo real. En el caso de la tarjeta roja a Quansah, el análisis técnico respalda la decisión del árbitro: la velocidad de la acción y el punto de contacto configuraron una falta de carácter grave. En el caso del penal sobre Gutiérrez, la lectura reglamentaria apunta en sentido contrario al fallo arbitral, al describir el contacto como propio de una disputa de balón sin identidad de infracción.

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El partido terminó con México avanzando a la siguiente ronda del Mundial 2026, en un encuentro que tuvo al Estadio Azteca como escenario de una noche de alta tensión deportiva y arbitral.