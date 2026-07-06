Nuevo apagón en Cuba, el tercero en seis meses: “Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional”

Una mujer cruza una calle durante un apagón en La Habana, donde los cortes llegan a durar 20 horas por la escasez de combustible derivada del bloqueo de EEUU, el 10 de junio de 2026 (REUTERS/Norlys Perez)

Un nuevo corte eléctrico generalizado, el tercero en los últimos seis meses, afecta este lunes a Cuba, informó la compañía de electricidad, en un contexto de crisis energética agudizada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

La estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) indicó en X que “se investigan las causas” de la “desconexión total” del sistema que afecta a toda la isla, de 9,6 millones de habitantes.

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Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EEUU, que ha llevado los cortes eléctricos a máximos.

En marzo pasado, la isla sufrió dos apagones nacionales por una desconexión total del SEN en menos de una semana.

Con base en las experiencias previas, el restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar días pues supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando.

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La situación es “crítica”, según ha reconocido el propio régimen cubano con cortes en La Habana de más de 35 horas consecutivas diariamente y en otras regiones de la isla se han alcanzado los tres días seguidos sin servicio.

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