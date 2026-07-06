Política

Cambios en el Ministerio de Capital Humano: renunció la coordinadora de Políticas Sociales y la reemplaza su segundo

Gabriela Real dejó el cargo para continuar su carrera en el sector privado. Era una de las funcionarias técnicas clave del Ministerio que encabeza Sandra Pettovello. La reemplazará David Guido de Graaf

Guardar
Google icon
Gabriela Real, la ministra Sandra Pettovello y el jefe de Gabinete de Capital Humano, Juan Bautista Ordoñez
Gabriela Real, la ministra Sandra Pettovello y el jefe de Gabinete de Capital Humano, Juan Bautista Ordoñez

La coordinadora de Políticas Sociales del Ministerio de Capital Humano, Gabriela Real, presentó su renuncia al cargo para continuar su carrera profesional en el ámbito privado. La funcionaria estaba al frente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, uno de los organismos técnicos de la cartera que conduce Sandra Pettovello, y será reemplazada por David Guido de Graaf, quien hasta ahora se desempeñaba como subsecretario de Políticas Sociales, según pudo saber Infobae.

De acuerdo con fuentes del ministerio, la decisión respondió a una definición personal vinculada con su desarrollo profesional y se produjo en buenos términos con las autoridades de la cartera. La sucesión quedó resuelta con una promoción interna para garantizar la continuidad del trabajo que venía desarrollando el organismo.

PUBLICIDAD

Real era considerada una de las colaboradoras técnicas de mayor confianza de Pettovello dentro de Capital Humano. Desde febrero de 2024 condujo el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, un organismo cuya misión no es ejecutar programas sociales sino generar información estratégica, coordinar políticas entre distintas áreas del Estado y desarrollar herramientas de análisis para mejorar el diseño de las políticas públicas.

Entre las áreas que dependen del Consejo se encuentra el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO), encargado de recopilar datos, elaborar indicadores y evaluar el impacto de los programas sociales. Ese sistema constituye una de las principales fuentes de información utilizadas por el Estado para medir resultados, monitorear la implementación de políticas públicas y aportar evidencia para la toma de decisiones.

PUBLICIDAD

Pettovello
La ministra de Capital Humano, Sandra Petovello

Durante su gestión, Real impulsó una agenda orientada a fortalecer la coordinación entre organismos públicos, gobiernos provinciales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, además de promover la incorporación de herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial aplicadas al diseño y seguimiento de políticas sociales.

Su llegada a Capital Humano se produjo tras varios años de actividad en el sector privado. Anteriormente integró el Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Mauricio Macri, donde ocupó la Dirección Nacional de Políticas Integradoras, con responsabilidades vinculadas al desarrollo de programas sociales y a la articulación con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

Finalizada esa etapa, desarrolló una carrera vinculada con la transformación organizacional, la sostenibilidad y el impacto social en distintas empresas y organizaciones, hasta que en febrero de 2024 regresó a la función pública convocada para encabezar el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Ahora, según explicaron fuentes oficiales, volverá a desempeñarse en la actividad privada.

Su reemplazante, David Guido de Graaf, también llega con experiencia tanto en la administración pública como en el sector privado. Entre 2016 y 2020 trabajó en el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde integró la Secretaría de Economía Social y participó en tareas de planificación estratégica, seguimiento presupuestario, auditoría interna y desarrollo de proyectos vinculados con organismos multilaterales.

Posteriormente se desempeñó como consultor en políticas públicas y ocupó cargos ejecutivos en empresas privadas, entre ellas una firma dedicada al desarrollo de tecnología aplicada al ecosistema de activos digitales. En marzo de 2024 regresó al Estado como director nacional de Despliegue Territorial y tres meses después fue designado subsecretario de Políticas Sociales dentro del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Su nombramiento representa una continuidad del equipo técnico que venía trabajando bajo la conducción de Real y evita una reorganización más amplia dentro de un organismo considerado estratégico para el diseño y la evaluación de las políticas sociales impulsadas por el Gobierno.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales ocupa un lugar particular dentro de la estructura de Capital Humano. A diferencia de otras dependencias que administran prestaciones o ejecutan programas, su función consiste en coordinar información, producir diagnósticos, evaluar resultados y generar evidencia para orientar las decisiones de política pública. Esa tarea es clave en un contexto de transformación de los programas sociales y de revisión de los mecanismos de asistencia implementados por la administración nacional.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Ministerio de Capital Humano llevó adelante una reorganización institucional. La creación de la cartera implicó la integración de áreas que anteriormente funcionaban como ministerios independientes y la redefinición de buena parte de las políticas sociales, educativas, laborales y culturales.

En ese proceso también se produjeron distintos cambios de funcionarios, especialmente en la Secretaría de Niñez y Familia. Sin embargo, la salida de Real respondió a una decisión personal y no a una reestructuración interna. Por ese motivo, el ministerio resolvió cubrir la vacante con un funcionario que ya integraba la conducción del organismo y que conoce el funcionamiento del Consejo y de las áreas técnicas bajo su órbita.

Con la designación de Guido de Graaf, Pettovello busca preservar la continuidad institucional de un área dedicada al análisis, la coordinación y la evaluación de las políticas sociales, mientras una de sus colaboradoras técnicas más cercanas inicia una nueva etapa profesional fuera de la administración pública.

Temas Relacionados

Ministerio de Capital HumanoSandra PettovelloProgramas socialesPolíticas públicas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El debate interno detrás de las alternativas del Gobierno para aprobar la reforma electoral

La propuesta de las “colectoras” esgrimida por Casa Rosada para conseguir respaldo a la iniciativa reeditó el debate de 2025 en torno a la relación con los gobernadores. Expectativas y el vínculo con los aliados

El debate interno detrás de las alternativas del Gobierno para aprobar la reforma electoral

El Sindicato de Camioneros está en pie de guerra por 220 despedidos en una empresa: uno es el hijo menor de Hugo Moyano

El gremio se declaró en alerta y movilización por el cierre de Express Beer, propiedad del directivo de una cámara empresarial del sector, que había contratado a Jerónimo Moyano. También hay reclamos por salarios y aguinaldos adeudados

El Sindicato de Camioneros está en pie de guerra por 220 despedidos en una empresa: uno es el hijo menor de Hugo Moyano

Reforma de la Ley de Tierras: el Congreso debate el fin de las restricciones a la adquisición por parte de extranjeros

Mientras el oficialismo busca avanzar con la reforma en el Congreso, especialistas y representantes de la Iglesia advierten sobre sus posibles efectos en el acceso a los recursos naturales, el ambiente y la planificación territorial

Reforma de la Ley de Tierras: el Congreso debate el fin de las restricciones a la adquisición por parte de extranjeros

El Gobierno impulsa la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal y reabre el debate sobre los octógonos negros

La iniciativa busca eliminar el actual sistema de octógonos negros y abrir la discusión sobre un nuevo modelo de información nutricional

El Gobierno impulsa la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal y reabre el debate sobre los octógonos negros

Con el fin de las PASO y un plan para pagar la deuda, Milei prepara el terreno para la batalla por la reelección

El Presidente empezó a rediseñar el tablero sobre el que pretende disputar la próxima elección presidencial: acuerdos políticos, cambios electorales y estabilidad económica forman parte de una misma estrategia de poder

Con el fin de las PASO y un plan para pagar la deuda, Milei prepara el terreno para la batalla por la reelección

DEPORTES

La selección de Noruega usa una tipografía única en su camiseta para el Mundial 2026

La selección de Noruega usa una tipografía única en su camiseta para el Mundial 2026

Gianni Infantino habló sobre el caso Balogun: “Los órganos judiciales de la FIFA son independientes”

Se confirmó la lesión de la figura de Inglaterra que se cayó en los festejos del triunfo sobre México en el Mundial 2026

Un ex futbolista de Inglaterra recibió una feroz amenaza en medio del partido ante México: “Te vas muerto, cabrón”

El circuito que alimenta al tenis argentino: seis torneos del ITF World Tennis llegan al país en las próximas semanas

TELESHOW

Pamela David habló sobre la salud de Daniel Vila: “Viajamos a Nueva York porque se tiene que volver a operar”

Pamela David habló sobre la salud de Daniel Vila: “Viajamos a Nueva York porque se tiene que volver a operar”

Nicolás Occhiato habló sobre el escándalo con Florencia Peña: “Está judicializado”

Marta Fort contó cuáles son los retoques estéticos que se hizo en el rostro: “Algo me puse en la carita”

L-Gante se reconcilió con Maxi El Brother y volvieron a trabajar juntos: “La billetera te la manejás vos”

Celeste Cid se animó a una transformación especial para cumplir una cábala por el triunfo de Argentina: “Toca bancar”

INFOBAE AMÉRICA

El botín del robo de casi 30 piezas del museo Lalique supera los USD 5 millones

El botín del robo de casi 30 piezas del museo Lalique supera los USD 5 millones

“Nueve personas han sido rescatadas con vida en Venezuela”: director de bomberos informa sobre el despliegue salvadoreño.

Las mejores fotos del mundial de Cabo Verde, la selección que se ganó el respeto del mundo entero

En República Dominicana el 68.2% de los partos son por cesárea, según encuesta

Salvadoreños habrían firmado contratos de seguridad y terminaron en operaciones armadas en África, según especialista