Cambios en el Ministerio de Capital Humano: renunció la coordinadora de Políticas Sociales y la reemplaza su segundo

Gabriela Real, la ministra Sandra Pettovello y el jefe de Gabinete de Capital Humano, Juan Bautista Ordoñez

La coordinadora de Políticas Sociales del Ministerio de Capital Humano, Gabriela Real, presentó su renuncia al cargo para continuar su carrera profesional en el ámbito privado. La funcionaria estaba al frente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, uno de los organismos técnicos de la cartera que conduce Sandra Pettovello, y será reemplazada por David Guido de Graaf, quien hasta ahora se desempeñaba como subsecretario de Políticas Sociales, según pudo saber Infobae.

De acuerdo con fuentes del ministerio, la decisión respondió a una definición personal vinculada con su desarrollo profesional y se produjo en buenos términos con las autoridades de la cartera. La sucesión quedó resuelta con una promoción interna para garantizar la continuidad del trabajo que venía desarrollando el organismo.

PUBLICIDAD

Real era considerada una de las colaboradoras técnicas de mayor confianza de Pettovello dentro de Capital Humano. Desde febrero de 2024 condujo el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, un organismo cuya misión no es ejecutar programas sociales sino generar información estratégica, coordinar políticas entre distintas áreas del Estado y desarrollar herramientas de análisis para mejorar el diseño de las políticas públicas.

Entre las áreas que dependen del Consejo se encuentra el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO), encargado de recopilar datos, elaborar indicadores y evaluar el impacto de los programas sociales. Ese sistema constituye una de las principales fuentes de información utilizadas por el Estado para medir resultados, monitorear la implementación de políticas públicas y aportar evidencia para la toma de decisiones.

PUBLICIDAD

La ministra de Capital Humano, Sandra Petovello

Durante su gestión, Real impulsó una agenda orientada a fortalecer la coordinación entre organismos públicos, gobiernos provinciales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, además de promover la incorporación de herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial aplicadas al diseño y seguimiento de políticas sociales.

Su llegada a Capital Humano se produjo tras varios años de actividad en el sector privado. Anteriormente integró el Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Mauricio Macri, donde ocupó la Dirección Nacional de Políticas Integradoras, con responsabilidades vinculadas al desarrollo de programas sociales y a la articulación con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

PUBLICIDAD

Finalizada esa etapa, desarrolló una carrera vinculada con la transformación organizacional, la sostenibilidad y el impacto social en distintas empresas y organizaciones, hasta que en febrero de 2024 regresó a la función pública convocada para encabezar el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Ahora, según explicaron fuentes oficiales, volverá a desempeñarse en la actividad privada.

Su reemplazante, David Guido de Graaf, también llega con experiencia tanto en la administración pública como en el sector privado. Entre 2016 y 2020 trabajó en el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde integró la Secretaría de Economía Social y participó en tareas de planificación estratégica, seguimiento presupuestario, auditoría interna y desarrollo de proyectos vinculados con organismos multilaterales.

PUBLICIDAD

Posteriormente se desempeñó como consultor en políticas públicas y ocupó cargos ejecutivos en empresas privadas, entre ellas una firma dedicada al desarrollo de tecnología aplicada al ecosistema de activos digitales. En marzo de 2024 regresó al Estado como director nacional de Despliegue Territorial y tres meses después fue designado subsecretario de Políticas Sociales dentro del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Su nombramiento representa una continuidad del equipo técnico que venía trabajando bajo la conducción de Real y evita una reorganización más amplia dentro de un organismo considerado estratégico para el diseño y la evaluación de las políticas sociales impulsadas por el Gobierno.

PUBLICIDAD

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales ocupa un lugar particular dentro de la estructura de Capital Humano. A diferencia de otras dependencias que administran prestaciones o ejecutan programas, su función consiste en coordinar información, producir diagnósticos, evaluar resultados y generar evidencia para orientar las decisiones de política pública. Esa tarea es clave en un contexto de transformación de los programas sociales y de revisión de los mecanismos de asistencia implementados por la administración nacional.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Ministerio de Capital Humano llevó adelante una reorganización institucional. La creación de la cartera implicó la integración de áreas que anteriormente funcionaban como ministerios independientes y la redefinición de buena parte de las políticas sociales, educativas, laborales y culturales.

PUBLICIDAD

En ese proceso también se produjeron distintos cambios de funcionarios, especialmente en la Secretaría de Niñez y Familia. Sin embargo, la salida de Real respondió a una decisión personal y no a una reestructuración interna. Por ese motivo, el ministerio resolvió cubrir la vacante con un funcionario que ya integraba la conducción del organismo y que conoce el funcionamiento del Consejo y de las áreas técnicas bajo su órbita.

Con la designación de Guido de Graaf, Pettovello busca preservar la continuidad institucional de un área dedicada al análisis, la coordinación y la evaluación de las políticas sociales, mientras una de sus colaboradoras técnicas más cercanas inicia una nueva etapa profesional fuera de la administración pública.

PUBLICIDAD