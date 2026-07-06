De cuánto es la Asignación Universal por Hijo en julio 2026

ANSES publica los montos actualizados de la AUH y otras asignaciones en sus canales oficiales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asignación Universal por Hijo (AUH) registra en julio de 2026 un aumento del 2,15%, alineado con la inflación de mayo, lo que eleva el monto bruto a $148.049 por cada hijo menor de 18 años. Con la retención habitual del 20%, el importe que ANSES deposita mensualmente en la cuenta del titular asciende a $118.439,20, mientras que los $29.609,80 restantes quedan acumulados hasta la presentación de la Libreta AUH.

El esquema de liquidación, que el organismo mantiene sin modificaciones, divide el pago total en dos componentes: el 80% de acreditación mensual automática y el 20% diferido, que se libera una vez que el titular acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores a cargo. Para los hijos con discapacidad, el monto bruto trepa a $482.062, por lo que el depósito mensual equivale al 80% de esa cifra.

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Tanto el importe como la fecha de cobro pueden verificarse de forma personalizada a través del portal Mi ANSES, con CUIL y clave de la Seguridad Social, en la sección Hijos > Mis Asignaciones.

En julio de 2026, el importe que se acredita en la cuenta del titular responde a los valores que ANSES publica en sus canales oficiales, como el portal “mi ANSES” y las tablas de montos actualizadas, que se encuentran disponibles para consulta pública. Estos cuadros detallan los importes vigentes para cada zona y especifican cómo se distribuye el pago: un 80% del monto total se deposita mensualmente, mientras que el 20% restante se acumula y se abona luego de la presentación anual de la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación.

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De este modo, el monto que impacta en la liquidación de julio de 2026 es el que figura como “montos actualizados” en los canales oficiales de ANSES, y puede verificarse de manera personalizada ingresando con CUIL y clave de seguridad social en la sección “Hijos > Mis Asignaciones” de mi ANSES, donde se reflejan tanto el importe como la fecha y modalidad de cobro correspondientes a cada titular.

De cuánto es la AUH en julio 2026

Con la actualización del 2,15%, el monto bruto de la AUH por hijo menor de 18 años asciende a $148.049. Sin embargo, el importe que ANSES deposita mensualmente corresponde al 80% de esa cifra: $118.439,20 por hijo. Los $29.609,80 restantes quedan retenidos hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad.

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Para los titulares con hijos con discapacidad, el monto bruto trepa a $482.062, por lo que el depósito mensual equivale a $385.649,60. La Asignación por Embarazo replica el mismo esquema y el mismo valor neto que la AUH general: $118.439,20 mensuales, con idéntica retención del 20% diferido.

Los pagos de la AUH y Prestación Alimentar se acreditan en la cuenta bancaria del titular - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son los otros planes y prestaciones sociales en julio 2026

Además de la AUH, ANSES gestiona otras prestaciones vinculadas a niñas, niños y adolescentes. La Tarjeta Alimentar —que se acredita de forma automática en la misma cuenta y fecha que la prestación principal— registra en julio valores actualizados según la composición del grupo familiar. Las personas con Asignación por Embarazo y las familias con un solo hijo perciben $72.250, mientras que los hogares con dos hijos reciben $113.299 y los que tienen tres o más hijos cobran $149.425. Las fechas de acreditación se publican en el cronograma de pagos disponible en Argentina.gob.ar.

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En el caso de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), el monto varía según el rango de ingresos del grupo familiar y la zona de residencia. Para julio, en la zona general, quienes tienen un Ingreso del Grupo Familiar (IGF) de hasta $1.122.074 cobran $74.032,19 por hijo. El tramo siguiente, entre $1.122.074,01 y $1.645.630, percibe $49.939,09; el tercero, con ingresos de hasta $1.899.934, recibe $30.205,76; y el cuarto rango, que llega hasta $5.941.936, cobra $15.585,03 por hijo.

Los topes también fueron actualizados: ningún integrante del grupo familiar puede superar los $3.034.844 de ingreso individual, y el límite total del hogar se fija en $6.069.688. La superación de cualquiera de esos valores excluye al grupo del beneficio.Cuándo se cobra la AUH de ANSES en julio 2026

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Las familias titulares de la AUH pueden cobrar el beneficio en bancos y redes habilitadas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo se cobra la AUH de ANSES en julio 2026

Los pagos de la AUH, la Asignación por Embarazo y las asignaciones del SUAF comenzarán el 8 de julio y se extenderán hasta el 22 de julio, con un cronograma escalonado según la terminación del DNI del beneficiario:

DNI terminados en 0 y 1 : 8 de julio

DNI terminados en 2 : 13 de julio

DNI terminados en 3 : 14 de julio

DNI terminados en 4 : 15 de julio

DNI terminados en 5 : 16 de julio

DNI terminados en 6 : 17 de julio

DNI terminados en 7 : 20 de julio

DNI terminados en 8 : 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Los días feriados quedan excluidos del esquema de acreditaciones. Quienes no encuentren el pago en la fecha asignada pueden consultar el estado de su prestación a través de Mi ANSES o las sucursales del organismo.

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