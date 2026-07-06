Economía

De cuánto es la Asignación Universal por Hijo en julio 2026

La prestación social que administra ANSES registra en julio un incremento del 2,15% y fija el depósito mensual por hijo en $118.439, con pagos escalonados entre el 8 y el 22 del mes según la terminación del DNI

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ANSES publica los montos actualizados de la AUH y otras asignaciones en sus canales oficiales - (Imagen Ilustrativa Infobae)
ANSES publica los montos actualizados de la AUH y otras asignaciones en sus canales oficiales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asignación Universal por Hijo (AUH) registra en julio de 2026 un aumento del 2,15%, alineado con la inflación de mayo, lo que eleva el monto bruto a $148.049 por cada hijo menor de 18 años. Con la retención habitual del 20%, el importe que ANSES deposita mensualmente en la cuenta del titular asciende a $118.439,20, mientras que los $29.609,80 restantes quedan acumulados hasta la presentación de la Libreta AUH.

El esquema de liquidación, que el organismo mantiene sin modificaciones, divide el pago total en dos componentes: el 80% de acreditación mensual automática y el 20% diferido, que se libera una vez que el titular acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores a cargo. Para los hijos con discapacidad, el monto bruto trepa a $482.062, por lo que el depósito mensual equivale al 80% de esa cifra.

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Tanto el importe como la fecha de cobro pueden verificarse de forma personalizada a través del portal Mi ANSES, con CUIL y clave de la Seguridad Social, en la sección Hijos > Mis Asignaciones.

En julio de 2026, el importe que se acredita en la cuenta del titular responde a los valores que ANSES publica en sus canales oficiales, como el portal mi ANSES” y las tablas de montos actualizadas, que se encuentran disponibles para consulta pública. Estos cuadros detallan los importes vigentes para cada zona y especifican cómo se distribuye el pago: un 80% del monto total se deposita mensualmente, mientras que el 20% restante se acumula y se abona luego de la presentación anual de la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación.

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De este modo, el monto que impacta en la liquidación de julio de 2026 es el que figura como “montos actualizados” en los canales oficiales de ANSES, y puede verificarse de manera personalizada ingresando con CUIL y clave de seguridad social en la sección “Hijos > Mis Asignaciones” de mi ANSES, donde se reflejan tanto el importe como la fecha y modalidad de cobro correspondientes a cada titular.

De cuánto es la AUH en julio 2026

Con la actualización del 2,15%, el monto bruto de la AUH por hijo menor de 18 años asciende a $148.049. Sin embargo, el importe que ANSES deposita mensualmente corresponde al 80% de esa cifra: $118.439,20 por hijo. Los $29.609,80 restantes quedan retenidos hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Para los titulares con hijos con discapacidad, el monto bruto trepa a $482.062, por lo que el depósito mensual equivale a $385.649,60. La Asignación por Embarazo replica el mismo esquema y el mismo valor neto que la AUH general: $118.439,20 mensuales, con idéntica retención del 20% diferido.

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
Los pagos de la AUH y Prestación Alimentar se acreditan en la cuenta bancaria del titular - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son los otros planes y prestaciones sociales en julio 2026

Además de la AUH, ANSES gestiona otras prestaciones vinculadas a niñas, niños y adolescentes. La Tarjeta Alimentar —que se acredita de forma automática en la misma cuenta y fecha que la prestación principal— registra en julio valores actualizados según la composición del grupo familiar. Las personas con Asignación por Embarazo y las familias con un solo hijo perciben $72.250, mientras que los hogares con dos hijos reciben $113.299 y los que tienen tres o más hijos cobran $149.425. Las fechas de acreditación se publican en el cronograma de pagos disponible en Argentina.gob.ar.

En el caso de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), el monto varía según el rango de ingresos del grupo familiar y la zona de residencia. Para julio, en la zona general, quienes tienen un Ingreso del Grupo Familiar (IGF) de hasta $1.122.074 cobran $74.032,19 por hijo. El tramo siguiente, entre $1.122.074,01 y $1.645.630, percibe $49.939,09; el tercero, con ingresos de hasta $1.899.934, recibe $30.205,76; y el cuarto rango, que llega hasta $5.941.936, cobra $15.585,03 por hijo.

Los topes también fueron actualizados: ningún integrante del grupo familiar puede superar los $3.034.844 de ingreso individual, y el límite total del hogar se fija en $6.069.688. La superación de cualquiera de esos valores excluye al grupo del beneficio.Cuándo se cobra la AUH de ANSES en julio 2026

Primer plano de una tarjeta de débito azul con el logo de ANSES, chip metálico y números en relieve, junto a un recibo de papel con la palabra ANSES y un monto.
Las familias titulares de la AUH pueden cobrar el beneficio en bancos y redes habilitadas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo se cobra la AUH de ANSES en julio 2026

Los pagos de la AUH, la Asignación por Embarazo y las asignaciones del SUAF comenzarán el 8 de julio y se extenderán hasta el 22 de julio, con un cronograma escalonado según la terminación del DNI del beneficiario:

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
  • DNI terminados en 2: 13 de julio
  • DNI terminados en 3: 14 de julio
  • DNI terminados en 4: 15 de julio
  • DNI terminados en 5: 16 de julio
  • DNI terminados en 6: 17 de julio
  • DNI terminados en 7: 20 de julio
  • DNI terminados en 8: 21 de julio
  • DNI terminados en 9: 22 de julio

Los días feriados quedan excluidos del esquema de acreditaciones. Quienes no encuentren el pago en la fecha asignada pueden consultar el estado de su prestación a través de Mi ANSES o las sucursales del organismo.

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