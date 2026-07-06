Economía

Los autos 0 km volvieron a aumentar sus precios tras la suba del dólar: qué modelos cuestán más caros que en junio

Los costos de las automotrices subieron en las últimas semanas del mes pasado y eso se vio reflejado en subas de precios. Algunos modelos se mantienen, pero la mayoría aumentó

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Concepto de costos en la industria automotriz, con un vehículo en miniatura sobre una calculadora y dinero, representando la planificación financiera y el impacto económico en el sector de automóviles. (Imagen ilustrativa Infobae)
La suba del dólar y varios meses sin aumentos terminaron definiendo que en julio varios autos suban su precio oficial de lista. (Imagen ilustrativa Infobae)

Nadie debería sorprenderse con aumentos de precios de los autos 0 km en julio, especialmente ante la suba del dólar. No sólo porque deben pagarse los autos importados, sino también las autopartes e insumos que provienen del exterior. Por otra parte, la inflación no ha desaparecido, con lo cual el aumento de costos es matemático.

Pero como el mercado no está pasando su mejor momento, aplicar aumentos de precios no es una decisión fácil de tomar, por más argumentos que tengan las empresas, especialmente porque todavía en el mercado existe la idea de que los autos nuevos van a seguir bajando de precio.

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Quizás por ese motivo, aún a día 6 del mes, no todas las terminales publicaron sus precios de julio, aunque se espera que lo hagan en las próximas horas. Es el caso de Stellantis Argentina, que tiene 6 marcas, tres de ellas de alto impacto en el mercado como son Fiat, Peugeot y Citroën.

Autos baratos
Toyota aumentó un 1% solo un auto, el Yaris hatchback. El resto de la gama sigue igual que en junio

Toyota fue la primera en anunciar su política de precios para este mes con sólo una modificación en sus precios, el aumento de un 1% para su modelo más accesible, el hatchback Toyota Yaris, que pasó de $34.284.000 a $34.627.000 en su versión de entrada a la gama y de $40.956.000 a $41.366.000 en la de mayor equipamiento. El resto de la lista de precios se mantiene sin modificaciones.

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Chevrolet también aplicó un leve incremento del 1 y el 1,5% en algunos de sus modelos y dejó otros sin aumento. La variación del 1% se apreció en Onix y Onix Plus, Spin, Tracker y Montana, mientras que el Chevrolet Captiva PHEV tuvo una suba del 1,5% al pasar de $52.740.000 a $53.532.900. El nuevo Chevrolet Sonic, el Spark EUV eléctrico y las pickup S10 y Silverado no tuvieron aumentos en julio.

Renault fue una de las marcas que mayor porcentaje de aumento aplicó este mes, aunque no lo hizo para toda la gama sino para algunos automóviles. Es el caso del Kwid, Kardian, Duster, Oroch, Kangoo, que tuvieron una suba del 2,7%. En cambio, los Renault nacionales que todavía están en stock como Sandero, Stepway y Logan, y los nuevos modelos Arkana, Boreal y Koleos no tuvieron cambios de precios. Entre los utilitarios, Alaskan sigue con los mismos precios y Master aumentó también un 2,7%.

Renault Kwid
El Renault Kwid sigue siendo el auto convencional más barato, pero tuvo un incremento del 2,7% en julio

Nissan, por su parte, aumentó solo un 0,4% el modelo de acceso a la gama, el sedán Versa, no tocó los precios de Sentra y el nuevo Kait, y aplicó bonificaciones importantes para Kicks y algunos modelos de la pickup Frontier. En el caso del C-SUV, las tres versiones tienen baja de precios.

Las versiones Sense y Advance del Kicks bajaron un 12%, mientras que la más equipada, Exclusive, tiene una bonificación por julio del 9%. Las pick ups tienen baja de precios del 7% en las versiones S 4x2 y 4x4 manual, X-Gear 4x4, Platinum 4x4 y Pro4X, esta última pasando de $73.097.200 a $67980.396.

Ford también aplicó un ajuste en algunos modelos, aunque con un incremento menor en la mayoría de los casos. La línea Ranger nacional no tuvo aumento de precios, salvo las versiones chasis y cabina simple que subieron entre el 1 y el 2%. En Territory solo aumentó la versión híbrida un 4,3%, que pasó a costar $54.468.500. Por otro lado, Ford Bronco Sport aumentó un 1% y Maverick fue el modelo de mayor incremento entre el 5,3 y el 6,4% según la versión. Ford Everest, en tanto, no aumentó su precio en julio.

Nissan Kicks 2025
Nissan aplicó una bonificación de entre el 9 y el 12% para el C-SUV Kicks

Finalmente, Volkswagen tomó una decisión más lineal con respecto a precios al aplicar una misma suba para todos los modelos de autos y SUV, que alcanza el 2%. Esto es Polo, Tera. T-Cross, Nivus, Virtus, Taos, Vento, Tiguan y Saveiro. Sin embargo, las pick ups Amarok no tuvieron aumentos.

Solo falta saber qué subas aplicará Stellantis para las marcas Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, Ram y DS.

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