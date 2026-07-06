Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara Vanesa Morla, asistente de Diego

Continúa el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

El juicio por la muerte de Diego Maradona comienza a atravesar sus últimas semanas. Desde este lunes, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren citarán a los últimos testigos que estuvieron en la casa de Tigre donde falleció el Diez y cerrarán así la reconstrucción sobre sus últimos días.

Para este lunes, la testigo citada es Vanesa Morla, asistente de Diego y hermana del abogado Matías Morla, que declaró la semana pasada.

Según declaraciones previas, ella fue quien se encargó de elegir la casa en la que el astro cursó un tratamiento domiciliario después de someterse a una operación por un hematoma subdural en la cabeza.