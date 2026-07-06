Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara Vanesa Morla, asistente de Diego

El debate oral ya entró en una etapa definitoria. Este lunes se reanuda con otra testigo muy cercana al Diez en los últimos días

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Diego Maradona tatuaje hijas Dalma Gianinna
Continúa el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

El juicio por la muerte de Diego Maradona comienza a atravesar sus últimas semanas. Desde este lunes, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren citarán a los últimos testigos que estuvieron en la casa de Tigre donde falleció el Diez y cerrarán así la reconstrucción sobre sus últimos días.

Para este lunes, la testigo citada es Vanesa Morla, asistente de Diego y hermana del abogado Matías Morla, que declaró la semana pasada.

Según declaraciones previas, ella fue quien se encargó de elegir la casa en la que el astro cursó un tratamiento domiciliario después de someterse a una operación por un hematoma subdural en la cabeza.

11:59 hsHoy

Juicio por la muerte de Maradona: Morla declaró por primera vez y reveló una disputa interna entre los imputados

El abogado del Diez habló sobre cómo era el vínculo del equipo médico que atendió al ex futbolista durante su internación domiciliaria en Tigre. Antes, Jonathan Espósito compartió impactantes detalles sobre cómo fueron los últimos días del astro

Diego Maradona (Photo by Hector Vivas/Getty Images)
Diego Maradona (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

La 24º audiencia del juicio por la muerte de Maradona seguirá con testimonios de su entorno más cercano.

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