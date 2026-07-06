Crimen y Justicia

Juicio por el crimen de “Lechuga” Pérez Algaba, el empresario descuartizado: declararon culpables a Pilepich, Vargas y Gil

Lo decidió un jurado popular. Los 12 miembros fallaron por unanimidad contra los tres implicados en el crimen perpetrado hace casi tres años en Ingeniero Budge

Guardar
Google icon
Fernando "Lechuga" Pérez Algaba
Fernando "Lechuga" Pérez Algaba fue asesinado y descuartizado el 18 de julio de 2023

El jurado popular declaró culpables a Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil por el crimen del empresario Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, el hombre que fue asesinado y descuartizado el 18 de julio de 2023 en el partido bonaerense de General Rodríguez, según informaron fuentes del caso a Infobae.

Los 12 miembros fallaron por unanimidad contra los tres implicados en el crimen perpetrado hace casi tres años y cuyos restos aparecieron esparcidos en valijas arrojadas en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

PUBLICIDAD

Javier Baños, ex fiscal de Morón y abogado de Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima, consignó que el jurado popular emitió un veredicto de culpabilidad contra los señalados por el delito de homicidio triplemente agravado por uso de arma de fuego, premeditación, alevosía y codicia. “Los tres recibirán la pena de prisión perpetua”, sostuvo.

La sentencia se conocerá en una audiencia de cesura que se llevará adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora.

PUBLICIDAD

NAHUEL VARGAS MAXIMILIANO PILEPICH CRIMEN FERNANDO PEREZ ALGABA
Maximiliano Pilepich (izq.) y Nahuel Vargas (der.)

Durante la jornada de alegatos, la fiscal Marcela Diamundo y la querella, representada por Baños y Sebastián Queijeiro, habían solicitado la máxima pena prevista en el Código Penal.

Las defensas, en tanto, pidieron las absoluciones y, de manera subsidiaria, reclamaron que sus clientes sean juzgados por encubrimiento, según informó Noticias Argentinas.

Crimen de Fernando Pérez Algaba en ingeniero budge
La valija donde apareció parte del cuerpo de "Lechuga"

Temas Relacionados

Maximiliano PilepichJuicioJurado popularMatías GilNahuel VargasFernando Pérez AlgabaÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muerte de Sofía Devries: imputaron por homicidio culposo al instructor de buceo

La Justicia de Chubut imputó al instructor Thiago Pocovi, quien lideraba la inmersión donde perdió la vida la joven de 23 años. La investigación se encuentra en etapa preparatoria

Muerte de Sofía Devries: imputaron por homicidio culposo al instructor de buceo

Revuelo judicial por la liberación del hijo del presidente de Rosario Central tras ser detenido con un arma

La decisión de la fiscal Raquel Almada de liberar a Matías Belloso sin siquiera abrirle una causa, luego del procedimiento policial del 29 de junio, quedó bajo revisión de la Auditoría de Gestión del Ministerio Público de la Acusación. El legajo fue asignado a otro fiscal

Revuelo judicial por la liberación del hijo del presidente de Rosario Central tras ser detenido con un arma

Entraron a robar a una parroquia de La Plata: se llevaron millones de pesos de las donaciones

Los delincuentes aprovecharon la ausencia del sacerdote para ingresar al templo tras violentar una reja. La Justicia analiza cámaras de seguridad para dar con los responsables

Entraron a robar a una parroquia de La Plata: se llevaron millones de pesos de las donaciones

Captaban mujeres con falsas ofertas de trabajo para explotarlas sexualmente: así rescataron a ocho víctimas

Los procedimientos incluyeron allanamientos en Buenos Aires y Tucumán, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación clave para la causa. Tres mujeres y dos hombres fueron detenidos

Captaban mujeres con falsas ofertas de trabajo para explotarlas sexualmente: así rescataron a ocho víctimas

Video inédito: el saludo de Cristina Kirchner a Maradona cuando cumplió 60 años

La grabación se conoció este lunes durante el juicio por la muerte del Diez. El llamado de la expresidenta y qué le dijo

Video inédito: el saludo de Cristina Kirchner a Maradona cuando cumplió 60 años

DEPORTES

“Dónde está CR7”: El festejo de un famoso panelista fanático de Messi tras la eliminación de Portugal del Mundial

“Dónde está CR7”: El festejo de un famoso panelista fanático de Messi tras la eliminación de Portugal del Mundial

Sofi Martínez reveló el detrás de escena del gesto viral de Messi en la zona mixta: “Yo venía con la carga de la semana”

Las fotos del último partido de Cristiano Ronaldo en la historia de los mundiales

“Decepcionante” y “fracaso global”: así reflejaron los medios de Portugal la eliminación del Mundial

Los mejores memes del triunfo de España y la eliminación de Portugal del Mundial: Cristiano Ronaldo, el elegido

TELESHOW

El adiós a Chatterbox: los sentidos mensajes de youtubers y streamers tras la trágica muerte

El adiós a Chatterbox: los sentidos mensajes de youtubers y streamers tras la trágica muerte

Daniela Celis se defendió tras su pelea con Mica Viciconte: “Tengo pezones más oscuritos y quizás por eso queda vulgar”

Ángel de Brito explicó por qué no fue a lo de Mirtha Legrand y apuntó contra Juana Viale

Mauro Icardi volvió a la carga contra Yanina Latorre: “Siempre quedás expuesta, amor”

Gritos, amenazas y viralización: así fue el tenso partido que vivió Camilota como arquera

INFOBAE AMÉRICA

Órganos clave del Estado costarricense ejecutan millonarios recortes presupuestarios tras directriz del Ministerio de Hacienda

Órganos clave del Estado costarricense ejecutan millonarios recortes presupuestarios tras directriz del Ministerio de Hacienda

Las fotos del último partido de Cristiano Ronaldo en la historia de los mundiales

La tristeza de los “brazucas” y la alegría de los “vikingos”: Las emociones que dejó el Brasil-Noruega

El fenómeno de El Niño se instala en El Salvador y anticipa un julio y agosto más secos

Guatemala prohíbe importar bienes producidos o manufacturados con trabajo forzoso