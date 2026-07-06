Juicio por el crimen de “Lechuga” Pérez Algaba, el empresario descuartizado: declararon culpables a Pilepich, Vargas y Gil

Fernando "Lechuga" Pérez Algaba fue asesinado y descuartizado el 18 de julio de 2023

El jurado popular declaró culpables a Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil por el crimen del empresario Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, el hombre que fue asesinado y descuartizado el 18 de julio de 2023 en el partido bonaerense de General Rodríguez, según informaron fuentes del caso a Infobae.

Los 12 miembros fallaron por unanimidad contra los tres implicados en el crimen perpetrado hace casi tres años y cuyos restos aparecieron esparcidos en valijas arrojadas en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

PUBLICIDAD

Javier Baños, ex fiscal de Morón y abogado de Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima, consignó que el jurado popular emitió un veredicto de culpabilidad contra los señalados por el delito de homicidio triplemente agravado por uso de arma de fuego, premeditación, alevosía y codicia. “Los tres recibirán la pena de prisión perpetua”, sostuvo.

La sentencia se conocerá en una audiencia de cesura que se llevará adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora.

PUBLICIDAD

Maximiliano Pilepich (izq.) y Nahuel Vargas (der.)

Durante la jornada de alegatos, la fiscal Marcela Diamundo y la querella, representada por Baños y Sebastián Queijeiro, habían solicitado la máxima pena prevista en el Código Penal.

Las defensas, en tanto, pidieron las absoluciones y, de manera subsidiaria, reclamaron que sus clientes sean juzgados por encubrimiento, según informó Noticias Argentinas.

La valija donde apareció parte del cuerpo de "Lechuga"