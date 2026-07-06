“Dónde está CR7”: El festejo de un famoso panelista fanático de Messi tras la eliminación de Portugal del Mundial

El periodista español de El Chiringuito celebró la eliminación del astro portugués ante La Roja con su clásico canto: "Dónde está CR7"

El pitazo final del partido entre España y Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 no tardó ni un minuto en transformarse en combustible para las redes sociales. Cristóbal Soria, panelista del programa español El Chiringuito, publicó un video en el que se lo ve cantando a viva voz su ya conocido cántico contra Cristiano Ronaldo, con un mensaje directo al delantero portugués: “Ea, pa´ Madeira, mostro. Vete ya pa´ Madeira”.

El contexto del partido le daba razones de sobra para el festejo. Mikel Merino perforó la red en el minuto 90 tras un pase de Ferran Torres, y con ese tanto España selló el pase a cuartos de final en el AT&T Stadium de Dallas. El encuentro, disputado este lunes, había sido muy igualado durante los 90 minutos, con intervenciones del portero Diogo Costa en la primera parte para contener los disparos de Lamine Yamal y Baena, y dos paradas de Unai Simón ante Joao Félix y el propio Cristiano Ronaldo. El gol de Merino llegó tarde, pero llegó, y con él se cerró la aventura mundialista de la selección lusa.

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Soria no esperó para reaccionar. En el video que circuló en sus redes sociales, arrancó con un “Ea, mostro, pa Madeira. Pa Madeira”, para dar paso de inmediato a su cántico de cabecera: “¿Dónde estás CR7? CR7, ¿dónde está? ¿Dónde estás CR7? CR7, ¿dónde está? El fuertecito está llorando porque ya no juega má. Ahora tienen a Vinicius y el Madrid no gana náaa. ¿Dónde estás CR7? CR7, ¿dónde está?”. Al terminar, entre risas, cerró con la misma frase con la que había abierto.

El video se viralizó rápidamente. La eliminación de Portugal supuso el retiro definitivo de Cristiano Ronaldo de los Mundiales, tras 22 años y 317 días con la camiseta de su selección y 233 partidos disputados con el combinado luso, la trayectoria más extensa en la historia del fútbol para un jugador de campo. Las imágenes del capitán portugués con los ojos llorosos al escuchar el pitido final del árbitro recorrieron el mundo al mismo tiempo que el video de Soria.

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Quién es Cristóbal Soria

Soria, conocido por su fanatismo por Messi y su oposición al Real Madrid, entonó su cántico "¿Dónde estás CR7?" tras el pitazo final en Dallas (MEDIASET)

Cristóbal Soria, conocido en los medios como “El Tío”, es uno de los panelistas más reconocidos de El Chiringuito en España, donde se consolidó por su defensa a ultranza de la figura de Lionel Messi y su marcada oposición al Real Madrid. Antes de dar el salto al periodismo deportivo, Soria fue árbitro de fútbol de la segunda división B y luego se desempeñó durante más de diez años como delegado en el campo de juego del Sevilla FC, rol que le permitió tener contacto directo con decenas de futbolistas, entre ellos el propio Messi, con quien comenzó a forjar su vínculo y a expresar su fanatismo.

Una vez que dejó ese puesto, pasó por diferentes programas hasta llegar a El Chiringuito, donde sus editoriales y su postura en la histórica discusión Messi vs. Cristiano Ronaldo lo convirtieron en uno de los cronistas más populares del espacio deportivo en español. Sus declaraciones en el programa no pasaron desapercibidas: “No me importa confesar que me haría bisexual por Messi. Lo mío es un amor puro”, dijo en una de sus intervenciones, una frase que disparó todo tipo de reacciones entre sus compañeros de panel.

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Ese fanatismo lo llevó a seguir a Messi a lo largo de toda su carrera, desde el FC Barcelona hasta el Paris Saint-Germain y el Inter Miami. El 24 de junio de 2024, Soria organizó un festejo en los alrededores del Hotel Hilton Short Hills en Nueva York para celebrar el cumpleaños número 37 del rosarino, donde logró que Messi se asomara a la ventana junto a él, en una escena que se hizo viral. Antes de que sucediera, Soria se conectó en vivo con Josep Pedrerol visiblemente emocionado: “Tú sabes que ha sido un año complicado. Sé que este momento es importante para mí, para El Chiringuito. Y si todo sale bien, solo quiero llegar a España y darte dos abrazos”, dijo entre lágrimas.

Cuando todo salió como lo había planeado —incluso había pedido la llave de una habitación estratégica del hotel para organizar la salida de Messi— volvió a llorar al retomar el contacto con sus compañeros en el piso. Sin mediar palabra, todos comenzaron a aplaudirlo.

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