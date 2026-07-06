Las marcas importadas alcanzaron el 14% del mercado de autos 0km en junio

El crecimiento del volumen de ventas de las marcas importadas tiene a los fabricantes chinos como los principales operadores

Aunque la generalización de hablar de marcas importadas de autos pueda asociarse rápidamente con las nuevas marcas chinas, la realidad es que el concepto abarca a todas las que no tengan plantas industriales en Argentina.

De hecho, la diferenciación es justamente esa, porque las automotrices que producen autos o pickups a nivel local son 13, de las cuales tres fabrican camiones, una furgones y vans y una motos, mientras que las restantes 8 son las conocidas Chevrolet, Fiat, Ford, Peugeot, RAM, Renault, Toyota y Volkswagen.

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El resto de las marcas que comercializan autos en Argentina, salvo Citroën, DS, Audi y Mercedes-Benz entran en la categoría de marcas importadas, nucleadas en la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (Cidoa), que mensualmente elabora un informe con el resultado de las ventas de estos fabricantes internacionales en el mercado local.

El reporte de junio estableció que la cifra de patentamientos de autos de marcas importadas alcanzó las 6.386 unidades, lo que da una cuota de mercado del 14% en el total de operaciones de vehículos 0 km.

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A pesar de la multiplicidad de la oferta que tienen tantas marcas, el elemento de mayo atracción en lo que va del año sigue siendo el de los autos con tecnología electrificada, tanto por modelos híbridos como eléctricos puros, que llegaron al país incentivados por el programa del Gobierno de habilitar un cupo de 50.000 unidades por año libres de pagar el arancel extrazona del 35% que marca el acuerdo comercial del Mercosur con Brasil.

Autos importados no son solo autos chinos, de hecho, los autos de alta gama europeos, japoneses y norteamericano también lo son (AP/David Zalubowski)

“El mercado automotor continúa mostrando una evolución positiva impulsada por consumidores que buscan innovación, equipamiento y nuevas tecnologías. Las marcas importadas están acompañando esta transformación con propuestas cada vez más competitivas en distintos segmentos”, señaló. Ernesto Cavicchioli, presidente de Cidoa y CEO de Hyundai Argentina.

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Si se mira el mercado automotor general de junio, los dos principales productores de vehículo que se vendieron fueron Brasil con 19.312 unidades equivalentes al 43% del mercado total, y Argentina, con 13.312 unidades y una participación del 29,6%. Esos números representan el 72,6% del total de patentamientos, donde la gran mayoría pertenecen a las fábricas locales y sus filiales brasileñas.

En cambio, en el restante 27,4% la mayoría de los modelos son de marcas importadas. China es el país de origen que más autos vendió en junio alcanzando las 6.273 unidades que significan un 13,9% del total. Desde ese país, las marcas con mayor volumen de unidades son BYD, Chery, BAIC, Haval, MG y Changan. Luego aparecen en orden decreciente México con 1.958 unidades (4,36%); Bélgica con 1.286 unidades (2,86%); mientras que el resto de los orígenes reunieron 2.770 unidades (6,17%).

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Las marcas y modelos más vendidos de junio

En la clasificación por marcas, el líder de ventas en el sexto mes del año fue BYD con 1.740 unidades, seguida por Chery con 694 y Baic con 689. Los diez fabricantes con mayor cantidad de matriculaciones se completaron con Hyundai con 511 autos, Haval con 376, MG con 340, BMW con 324, Kia y 270 unidades, Foton con 213 y en décimo puesto Changan con 196 patentamientos.

BYD Atto 2 es el auto de marcas importadas de mayor volumen de ventas en los últimos dos meses en el mercado argentino (REUTERS/Giulio Piovaccari)

El ranking de los modelos con mayor demanda en junio mostró al BYD Atto 2 (híbrido enchufable) como el de mejor desempeño con 523 unidades patentadas. Le siguieron el BYD Dolphin Mini (auto 100% eléctrico) con 481 unidades, y el BYD Song Pro (Híbrido enchufable) con 472.

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Fuera del podio completaron los primeros puestos el Chery Tiggo 7 con 411 unidades, el BAIC BJ30 con 378, Hyundai HB20 con 292, Haval Jolion y 220 autos patentados, el Chery Tiggo 4 con 215 unidades, el MG ZS con 200 unidades, y el Changan CS55 con 193 unidades.