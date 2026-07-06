Tití Fernández elogió el trabajo de la Selección y explicó por qué decidió no viajar al Mundial

Tití Fernández volvió a desplegar su estilo frontal durante una entrevista en Infobae al Regreso. A los 75 años, repasó su extensa trayectoria en las coberturas mundialistas, reflexionó sobre los cambios que atravesó el periodismo deportivo y dejó definiciones contundentes sobre la actualidad del fútbol argentino, la gestión de la AFA y el nuevo formato de la Copa del Mundo.

En la charla con Gonzalo Aziz, analizó el presente de la selección argentina tras el sufrido pase a los octavos de final, defendió algunas decisiones de Lionel Scaloni y reconoció cuánto extraña el contacto cotidiano con los futbolistas después de haber decidido no viajar al Mundial.

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Por qué decidió no viajar al Mundial

Fernández contó que, por primera vez en muchos años, eligió seguir el torneo desde la Argentina. Aunque recibió propuestas laborales y también invitaciones personales, sintió que ya no tenía la energía necesaria para afrontar una cobertura de esa magnitud. “Decidí no viajar a ver el Mundial. Tuve dos invitaciones para trabajar y dos de amigos, pero sufrí mucho la Copa América hace dos años. Ya estoy grande”, explicó.

Tití Fernández afirmó que extraña el contacto cotidiano con los futbolistas y dijo que siguió cada partido del Mundial con la intensidad de siempre (Infobae en Vivo)

La logística del torneo también influyó en esa decisión. Según recordó, el Mundial de Qatar había sido mucho más cómodo para quienes cubrían el certamen, mientras que en esta edición los constantes traslados representan un desgaste importante. “En Qatar nos malacostumbramos. Llegabas, desarmabas la valija y no la tocabas más hasta el final. Acá, si te toca cambiar de costa, son cinco o seis horas de viaje. Es muy desgastante”, señaló.

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Aun así, confesó que siguió cada partido con la intensidad de siempre. “Me quedaba hasta las siete de la mañana mirando partidos. Extraño todo. Veo a Messi y pienso: ‘Qué lástima no poder estar hablando con él’. Extraño el olor de la cancha”, resumió, al explicar cuánto echa de menos el contacto cotidiano con los protagonistas.

“Hoy hay mucha información, pero falta contar lo que no se ve”

Durante la charla, Fernández también reflexionó sobre la evolución del periodismo deportivo. A su entender, el acceso inmediato a la información modificó el rol tradicional del cronista de campo, que durante muchos años aportaba detalles imposibles de obtener desde una transmisión televisiva.

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El periodista señaló que la logística de este Mundial, con traslados largos entre sedes, influyó en su decisión de seguir el torneo desde la Argentina (REUTERS/Amanda Perobelli)

“No hay un Tití hoy. Los chicos dan mucha información, pero lo que le tenés que contar a la gente es lo que no está en la pantalla. Nosotros éramos los ojos que no tenía el relator ni la cámara”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que buena parte de su carrera estuvo construida sobre el vínculo cotidiano con futbolistas, entrenadores y dirigentes, una cercanía que considera cada vez más difícil de alcanzar en el periodismo actual.

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La Selección, el sufrimiento y los cambios que espera de Scaloni

Al analizar el presente del seleccionado argentino, Fernández se mostró optimista de cara al cruce por los octavos de final y anticipó que espera una mejora en el funcionamiento del equipo. “Creo que mañana vamos a ver algo mejor. Me parece que el técnico va a hacer algunos cambios”, sostuvo.

Como argumento, explicó que durante uno de los entrenamientos observó movimientos que podrían anticipar modificaciones en la formación. “Vi que un grupo de jugadores se fue con Scaloni y otro quedó haciendo el loco. Estaba Nico González, que todos lo dan como titular, y Alexis Mac Allister”, comentó.

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Tití Fernández afirmó que extraña el contacto cotidiano con los futbolistas y dijo que siguió cada partido del Mundial con la intensidad de siempre (Infobae en Vivo)

También defendió la presencia de Julián Álvarez en el ataque por encima de otras alternativas. “Lo que tiene Julián, y que le gana a Martínez, es esa presión y esa velocidad. Messi está muy solo y los medios no pueden ir a presionar”, analizó.

“El campeonato de treinta equipos es una vergüenza”

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando fue consultado por la organización del fútbol argentino. Allí cuestionó el formato del torneo local y aseguró que el crecimiento de la Selección no puede ocultar los problemas estructurales de la competencia doméstica.

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“Argentina ganó un campeonato bárbaro en el Mundial y seguimos sacando jugadores extraordinarios, pero hagamos un campeonato serio. No es serio tener 30 equipos”, afirmó. Para Fernández, esa decisión es consecuencia de un modelo que nunca fue corregido: “Esa es una herencia que dejó Grondona en 2014 y nunca se corrigió”.

En esa misma línea, diferenció el trabajo realizado por Claudio Tapia con la Selección de su gestión como presidente de la AFA. “Con la Selección hizo un trabajo extraordinario, pero como presidente de la AFA no. El campeonato con 30 equipos es una vergüenza. Él es responsable de que siga así”, sentenció.

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Tití Fernández cuestionó el campeonato de 30 equipos, responsabilizó a la AFA y reclamó reglas que equilibren la competencia entre los clubes (EFE/Luciano González)

Además, reclamó reglas más estrictas para equilibrar la competencia económica entre los clubes. “No está bien que un equipo invierta cien millones y otro menos diez. Pongamos un límite como hacen en otros países. Si te excedés, te sancionan”, propuso.

Críticas al nuevo formato del Mundial

Fernández también cuestionó la ampliación del Mundial y el aumento de selecciones participantes. “Un desastre. El Mundial es un gran negocio”, resumió al referirse al nuevo formato impulsado por la FIFA.

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Aunque reconoció el éxito comercial del torneo y destacó que los estadios estuvieron prácticamente completos durante toda la competencia, consideró que la expansión termina afectando el nivel deportivo. “Todos los estadios estuvieron casi al 100%, pero a mí me gusta cuando los grandes llegan a las instancias finales”, sostuvo.

Fernández criticó el nuevo formato del Mundial, advirtió que la ampliación favorece el negocio de la FIFA y dijo que puede afectar el nivel deportivo (Tierney L. Cross/The New York Times)

Por último, también analizó la evolución de las selecciones europeas y vinculó ese crecimiento con los procesos migratorios registrados durante las últimas décadas. “La inmigración africana en Europa hizo que muchos equipos hayan crecido. Vos mirás la final entre Argentina y Francia en 2022 y el único blanco era el arquero”, ejemplificó.

Con la misma sinceridad que marcó toda su carrera, Tití Fernández dejó una serie de definiciones que combinaron experiencia, autocrítica y una mirada exigente sobre el presente del fútbol. Entre los recuerdos de las coberturas mundialistas y las críticas a la organización del torneo local, volvió a defender una idea que atravesó toda la entrevista: la Argentina continúa produciendo futbolistas de primer nivel, pero necesita una estructura acorde para potenciar ese talento.

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