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Cómo Europa logró convertir sus ríos y playas en los más seguros del continente para bañarse

El informe anual de la Agencia Europea de Medio Ambiente confirma que el 85% de las zonas aptas para el baño superaron los estándares sanitarios más exigentes, con resultados históricos en aguas costeras y de interior

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gente nadando en el río Sena Paris
La revisión anual publicada en 2026 consolida el balance del monitoreo de 2025 e incluye aguas costeras e interiores (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

El 85% de las zonas aptas para el baño en Europa obtuvo en 2025 la máxima calificación de calidad, revela el informe anual de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). El control sistemático aplicado por la Unión Europea (UE) permitió que países como Austria, Bulgaria, Chipre y Grecia encabecen la lista de destinos con aguas más limpias, superando el 95% de áreas clasificadas como excelentes.

Según datos recogidos por el portal de noticias internacional Euronews, este avance es resultado de décadas de inversiones en saneamiento y de la aplicación rigurosa de la legislación comunitaria. La revisión publicada en 2026 indica que solo el 1,5% de las zonas evaluadas presentó una calidad deficiente, mientras que la gran mayoría muestra niveles que cumplen o superan los requisitos sanitarios establecidos.

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Los criterios y controles europeos para las aguas de baño

La Directiva sobre aguas de baño de la UE, vigente desde 2006, determina la clasificación de la calidad del agua como excelente, buena, suficiente o deficiente. El sistema se basa en el análisis de bacterias fecales, como Escherichia coli y enterococos intestinales, además de otros contaminantes. Cada Estado miembro debe tomar al menos cuatro muestras por temporada en cada zona, con la obligación de informar a la ciudadanía sobre los resultados.

Según el portal de noticias, la AEMA reportó que el 88% de las aguas costeras europeas fueron calificadas como excelentes, mientras que en lagos y ríos se alcanzó un 78%. Este esquema de monitoreo y divulgación busca no solo proteger la salud pública, sino también promover la transparencia y la confianza en las áreas recreativas.

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La evaluación oficial detectó un porcentaje reducido de puntos con problemas sanitarios y mantiene la vigilancia como prioridad - REUTERS/Isabel Infantes
La evaluación oficial detectó un porcentaje reducido de puntos con problemas sanitarios y mantiene la vigilancia como prioridad - REUTERS/Isabel Infantes

Las autoridades nacionales, señala la agencia, deben advertir de manera visible cualquier amenaza, cierre temporal o restricción de uso, priorizando la prevención de incidentes sanitarios relacionados con el baño en aguas naturales.

Avances y desafíos en la seguridad del agua

La Directiva sobre aguas de baño forma parte de un marco legislativo más amplio, que incluye la Directiva Marco del Agua, la Directiva sobre aguas subterráneas y la Directiva sobre normas de calidad ambiental. Este conjunto normativo persigue la protección integral de los recursos hídricos europeos y la mejora continua de su calidad.

La AEMA subraya que, aunque la mayoría de las zonas mantiene estándares elevados, persisten retos en áreas puntuales. Un pequeño porcentaje sigue presentando episodios de contaminación, lo que motiva la adopción de estrategias de saneamiento reforzadas y el seguimiento constante de los datos.

La publicación anual de la agencia europea permite a residentes y turistas consultar información actualizada sobre el estado de playas, ríos y lagos, facilitando la toma de decisiones informadas antes de acudir a estos lugares.

Ejemplos de recuperación: el Sena, el Spree y el Mosa

Edificios en la ribera del río Spree y la torre de televisión en Berlín, Alemania, 17 de agosto de 2025. REUTERS/Annegret Hilse
Edificios en la ribera del río Spree y la torre de televisión en Berlín, Alemania, 17 de agosto de 2025. REUTERS/Annegret Hilse

El río Sena en París es uno de los casos más emblemáticos de recuperación hídrica en el continente. Según Euronews, un ambicioso plan de limpieza permitió que, tras décadas de prohibición, el Sena volviera a ser apto para el baño. La intervención exigió la reducción de contaminantes y la inversión en infraestructuras de saneamiento.

Situaciones similares se observan en el río Spree en Berlín y el río Mosa en los Países Bajos. La aplicación sistemática de la normativa europea y los proyectos de restauración transformaron antiguos focos de polución en entornos seguros para el uso recreativo.

“El esfuerzo conjunto de los Estados miembros ha sido fundamental para alcanzar estos resultados”, destaca el informe oficial.

La vigilancia y el compromiso europeo

gente nadando en el río Sena Paris
La intervención en París se suma a recuperaciones similares en el Spree de Berlín y en el Mosa en Países Bajos (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

La vigilancia permanente sobre la calidad de las aguas de baño se mantiene como prioridad para la Unión Europea. Las instituciones recomiendan consultar los paneles informativos y las actualizaciones oficiales antes de utilizar ríos, lagos o playas, especialmente en las zonas donde se detectaron incidencias recientes.

El compromiso de los países europeos con la mejora de sus recursos hídricos se refleja en la tendencia descendente de zonas clasificadas como deficientes. La Agencia Europea de Medio Ambiente insiste en la necesidad de invertir y mantener controles rigurosos para garantizar que los espacios naturales sigan siendo seguros tanto para residentes como para visitantes.

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