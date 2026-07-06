El Salvador

Las exportaciones salvadoreñas de electricidad suben a USD 11.9 millones hasta mayo de 2026, según el Banco Central

Las ventas externas del suministro de energía eléctrica de El Salvador avanzaron USD 4.9 millones frente al mismo lapso de 2025, mientras el volumen exportado creció 190.9% y alcanzó 5,882.5 kilogramos

Guardar
Google icon
La presa hidroeléctrica Central 5 de Noviembre en El Salvador es una de las administradas por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Foto: Presidencia de El Salvador
La presa hidroeléctrica Central 5 de Noviembre en El Salvador es una de las administradas por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Foto: Presidencia de El Salvador

Las exportaciones salvadoreñas en el rubro de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado registraron un crecimiento acumulado del 190.9% en volumen y un aumento de 70% en el valor exportado entre enero de 2025 y mayo de 2026, según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). Esta variación representa el salto más alto de los últimos años en este sector y consolida a Guatemala como el principal destino de los envíos.

De acuerdo con el BCR, las exportaciones acumuladas de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado totalizaron 5,882.5 kilogramos en los primeros cinco meses de 2026, en contraste con los 2,000 kilogramos exportados durante el mismo periodo de 2025.

PUBLICIDAD

En términos de valor, las ventas de este rubro pasaron de 7.0 millones de dólares en 2025 a 11.9 millones de dólares en 2026, lo que significa un avance de 4.9 millones de dólares.

El reporte del Banco Central de Reserva identifica a Guatemala como el principal socio comercial en este segmento. Entre enero y mayo de 2026, Guatemala recibió exportaciones valoradas en 9.5 millones de dólares, lo que equivale a más del 79% del total exportado por El Salvador en este rubro.

En volumen, Guatemala importó 5,346.9 kilogramos, cifra que representa más del 91% del total despachado. Estos datos reflejan la importancia estratégica del mercado guatemalteco para la oferta salvadoreña de energía y productos asociados.

PUBLICIDAD

Infografía con gráficos y texto sobre exportaciones energéticas, mapa de El Salvador y Guatemala, planta de energía, torres eléctricas y tuberías.
Una infografía detalla el crecimiento del 190,9% en volumen de las exportaciones energéticas de El Salvador hacia Guatemala entre enero de 2025 y mayo de 2026, según datos del Banco Central de Reserva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo destino en importancia se agrupa bajo la categoría de otros países, que sumaron 1.3 millones de dólares en importaciones de estos productos. Nicaragua aparece en el tercer lugar con 1.0 millones de dólares, mientras que Panamá y Costa Rica completan la lista con 0.1 millones y menos de 0.1 millones de dólares respectivamente, según el detalle publicado por el BCR.

El análisis sectorial señala que el total de las exportaciones del rubro corresponde a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica (clasificación 3510), con 11.9 millones de dólares en valor y 5,852.5 kilogramos exportados en 2026. Esta cifra coincide con el total reportado para todo el sector, lo que confirma el dominio absoluto de la electricidad sobre otras formas de suministro dentro de esta categoría.

El fuerte incremento del volumen exportado, que según el Banco Central de Reserva equivale a un salto del 190.9% respecto al año anterior, sugiere un aumento relevante de la capacidad nacional para generar y comercializar energía fuera de las fronteras salvadoreñas. El crecimiento de la demanda externa, principalmente desde Guatemala, ha funcionado como el principal motor de esta expansión.

El reporte del BCR también señala una diversificación incipiente de mercados, aunque con cifras marginales. Panamá, por ejemplo, registró compras por 484.6 kilogramos, mientras que Nicaragua y Costa Rica apenas sumaron 7 y 1 kilogramo respectivamente en lo que va del año.

Exportaciones de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado de El Salvador duplican su valor en los primeros cinco meses de 2026. (Foto cortesía Gobierno de El Salvador)
Exportaciones de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado de El Salvador duplican su valor en los primeros cinco meses de 2026. (Foto cortesía Gobierno de El Salvador)

En términos de ingresos, la variación en dólares representa un aumento del 70% respecto al mismo periodo de 2025. El dato resulta relevante en el contexto de la balanza comercial salvadoreña, porque el sector eléctrico ofrece la posibilidad de ingreso de divisas y contribuye a la integración energética regional. Este desempeño robustece la posición de El Salvador como exportador neto de energía eléctrica y ratifica los vínculos comerciales en el área centroamericana.

El Banco Central de Reserva de El Salvador indica que la totalidad de las exportaciones del rubro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado hasta mayo de 2026 corresponde a la subcategoría de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, sin evidencia de exportaciones relevantes de gas o vapor en el periodo analizado.

Temas Relacionados

Banco Central de ReservaGuatemalaEnergía eléctricaExportacionesEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala prevé invertir $1.3 millones para bloquear la señal de telefonía e Internet en las cárceles

La medida apunta a impedir comunicaciones desde los centros penitenciarios mediante el bloqueo de la conectividad móvil y de datos

Guatemala prevé invertir $1.3 millones para bloquear la señal de telefonía e Internet en las cárceles

“Nueve personas han sido rescatadas con vida en Venezuela”: director de bomberos informa sobre el despliegue salvadoreño.

El equipo salvadoreño implementó procedimientos de triaje estructural y protocolos médicos avanzados para asegurar la atención y traslado de los afectados en las zonas más críticas.

“Nueve personas han sido rescatadas con vida en Venezuela”: director de bomberos informa sobre el despliegue salvadoreño.

En República Dominicana el 68.2% de los partos son por cesárea, según encuesta

La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples de 2025 indica que la cirugía ya superó al parto vaginal como forma más frecuente de alumbramiento; la proporción cuadruplica el rango recomendado por la Organización Mundial de la Salud

En República Dominicana el 68.2% de los partos son por cesárea, según encuesta

Salvadoreños habrían firmado contratos de seguridad y terminaron en operaciones armadas en África, según especialista

La indagación incluye presuntas falsedad ideológica y explotación laboral transnacional, después de que exmilitares y expolicías firmaran acuerdos para seguridad estacionaria y terminaran en operaciones junto al ejército congoleño contra el M23

Salvadoreños habrían firmado contratos de seguridad y terminaron en operaciones armadas en África, según especialista

Reforma fiscal de República Dominicana no corrige la baja presión tributaria estructural, advierte financiera

El análisis de la agencia inglesa EMFI señala que el paquete legislativo solo compensaría desvíos cíclicos de la recaudación y mantendría pendientes cambios de fondo en exenciones, gravámenes al consumo y ayudas al sector eléctrico

Reforma fiscal de República Dominicana no corrige la baja presión tributaria estructural, advierte financiera

TECNO

Adiós a las llamadas spam en iPhone: la función para saber quién está detrás de la línea

Adiós a las llamadas spam en iPhone: la función para saber quién está detrás de la línea

Fútbol Libre - Ver Partidos de la Copa Mundial: Por qué está búsqueda en Google puede exponer tu datos financieros

GTA 6 en la mira de hackers: acceso anticipado, pre reserva, lanzamiento y más engaños

Cómo ver el Mundial 2026 en proyector: 5 consejos para armar un estadio en casa

El exjefe de IA de Meta lanza una alternativa a ChatGPT y critica a los chatbots actuales: “No son inteligentes”

ENTRETENIMIENTO

El hermano de Ariana Grande, Frankie, sufrió una conmoción cerebral tras un grave accidente durante una función de teatro

El hermano de Ariana Grande, Frankie, sufrió una conmoción cerebral tras un grave accidente durante una función de teatro

“Todo gira en torno a ella”: Millie Bobby Brown habla sobre cómo la maternidad cambió su carrera

Taylor Swift hizo llorar a su esposo Travis Kelce con unos votos que recordaron su lado más noble en la secundaria

Pamela Anderson celebró el matrimonio de su hijo Dylan Jagger Lee con un emotivo mensaje en redes sociales

Lionel Richie volvió al escenario tras el episodio de mareos que interrumpió su gira

MUNDO

El ejército pakistaní advirtió que las operaciones en suelo afgano seguirán mientras Kabul albergue a grupos terroristas

El ejército pakistaní advirtió que las operaciones en suelo afgano seguirán mientras Kabul albergue a grupos terroristas

El Octágono: por qué Egipto invirtió USD 10.000 millones en la mayor base militar del mundo en plena crisis económica

El círculo cercano a Burnham se divide sobre el plan para el costo de vida mientras se acerca al poder

“No se consiguen las camisetas”: la fiebre por Haaland desató una revolución en Noruega

El gobierno de Bélgica reacciona con ironía a la polémica por Balogun: las “declaraciones” de su gato Maximus