Las exportaciones salvadoreñas de electricidad suben a USD 11.9 millones hasta mayo de 2026, según el Banco Central

La presa hidroeléctrica Central 5 de Noviembre en El Salvador es una de las administradas por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Foto: Presidencia de El Salvador

Las exportaciones salvadoreñas en el rubro de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado registraron un crecimiento acumulado del 190.9% en volumen y un aumento de 70% en el valor exportado entre enero de 2025 y mayo de 2026, según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). Esta variación representa el salto más alto de los últimos años en este sector y consolida a Guatemala como el principal destino de los envíos.

De acuerdo con el BCR, las exportaciones acumuladas de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado totalizaron 5,882.5 kilogramos en los primeros cinco meses de 2026, en contraste con los 2,000 kilogramos exportados durante el mismo periodo de 2025.

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En términos de valor, las ventas de este rubro pasaron de 7.0 millones de dólares en 2025 a 11.9 millones de dólares en 2026, lo que significa un avance de 4.9 millones de dólares.

El reporte del Banco Central de Reserva identifica a Guatemala como el principal socio comercial en este segmento. Entre enero y mayo de 2026, Guatemala recibió exportaciones valoradas en 9.5 millones de dólares, lo que equivale a más del 79% del total exportado por El Salvador en este rubro.

En volumen, Guatemala importó 5,346.9 kilogramos, cifra que representa más del 91% del total despachado. Estos datos reflejan la importancia estratégica del mercado guatemalteco para la oferta salvadoreña de energía y productos asociados.

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Una infografía detalla el crecimiento del 190,9% en volumen de las exportaciones energéticas de El Salvador hacia Guatemala entre enero de 2025 y mayo de 2026, según datos del Banco Central de Reserva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo destino en importancia se agrupa bajo la categoría de otros países, que sumaron 1.3 millones de dólares en importaciones de estos productos. Nicaragua aparece en el tercer lugar con 1.0 millones de dólares, mientras que Panamá y Costa Rica completan la lista con 0.1 millones y menos de 0.1 millones de dólares respectivamente, según el detalle publicado por el BCR.

El análisis sectorial señala que el total de las exportaciones del rubro corresponde a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica (clasificación 3510), con 11.9 millones de dólares en valor y 5,852.5 kilogramos exportados en 2026. Esta cifra coincide con el total reportado para todo el sector, lo que confirma el dominio absoluto de la electricidad sobre otras formas de suministro dentro de esta categoría.

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El fuerte incremento del volumen exportado, que según el Banco Central de Reserva equivale a un salto del 190.9% respecto al año anterior, sugiere un aumento relevante de la capacidad nacional para generar y comercializar energía fuera de las fronteras salvadoreñas. El crecimiento de la demanda externa, principalmente desde Guatemala, ha funcionado como el principal motor de esta expansión.

El reporte del BCR también señala una diversificación incipiente de mercados, aunque con cifras marginales. Panamá, por ejemplo, registró compras por 484.6 kilogramos, mientras que Nicaragua y Costa Rica apenas sumaron 7 y 1 kilogramo respectivamente en lo que va del año.

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Exportaciones de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado de El Salvador duplican su valor en los primeros cinco meses de 2026. (Foto cortesía Gobierno de El Salvador)

En términos de ingresos, la variación en dólares representa un aumento del 70% respecto al mismo periodo de 2025. El dato resulta relevante en el contexto de la balanza comercial salvadoreña, porque el sector eléctrico ofrece la posibilidad de ingreso de divisas y contribuye a la integración energética regional. Este desempeño robustece la posición de El Salvador como exportador neto de energía eléctrica y ratifica los vínculos comerciales en el área centroamericana.

El Banco Central de Reserva de El Salvador indica que la totalidad de las exportaciones del rubro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado hasta mayo de 2026 corresponde a la subcategoría de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, sin evidencia de exportaciones relevantes de gas o vapor en el periodo analizado.

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