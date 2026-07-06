Los refuerzos que trabajan “las 24 horas” para la selección argentina durante el Mundial: “Hace un esfuerzo enorme”

El lateral derecho de la selección argentina anticipó el duelo ante por los octavos de final de la Copa del Mundo y destacó el trabajo de todos en el combinado nacional

(Desde Estados Unidos) La selección argentina completó su último entrenamiento antes de enfrentar a Egipto en Atlanta por el pase a los cuartos de final del Mundial. En la antesala de la práctica, tres jugadores del equipo de Lionel Scaloni hablaron con la prensa en las instalaciones de la Universidad Kennesaw State y hubo uno de ellos que destacó la labor que tiene el resto de los integrantes de la delegación de la AFA en esta Copa del Mundo.

Fue Nahuel Molina el que aprovechó para responder una pregunta y remarcó el trabajo del equipo médico encabezado por el doctor Daniel Martínez. Al consultarle sobre cómo hacen para manejar el descanso entre partidos, que ahora es de menos días que durante la fase de grupos del torneo, el lateral del Atlético de Madrid le agradeció a todo el staff. “Intentamos que los minutos que tenemos por ahí de entrenamiento poder combinarlos con el entrenador lo que quiere hacer y descansar. Intentar descansar. La verdad es que la gente que trabaja con nosotros hace un esfuerzo enorme, tanto los kinesiólogos, los masajistas, los doctores. La verdad es que están 24 horas atendiéndonos a nosotros. Todos juntos nos ayudamos para estar lo mejor posible”, expresó el ex jugador de Boca Juniors.

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El equipo que tiene a Martínez como jefe médico es amplio. Es más, hay que recordar que fue el propio Dibu Martínez quien también valoró la tarea del staff durante su recuperación luego de la fractura en el dedo anular de su mano derecha que lo obligó a tener que jugar con dolor durante la primera parte de la Copa del Mundo en Norteamérica.

“Tengo al mejor fisio”, exclamó el arquero a los periodistas durante una práctica en el Compass Minerals, el espectacular complejo deportivo del Sporting Kansas City, donde Argentina realizó toda la puesta a punto para el debut mundialista y continuó entrenando allí hasta su viaje a Miami para jugar ante Cabo Verde. El guardametas dijo esa frase mientras abrazaba a Pablo Capuchetti, uno de los fisioterapeutas del seleccionado, quien siguió de cerca su recuperación de la pequeña fractura que el marplatense sufrió en su mano derecha en la previa de la final de la Europa League que su equipo, el Aston Villa, le ganó 3 a 0 al Friburgo en Estambul.

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El ex jugador de fútbol profesional, que se tuvo que retirar joven por una dura lesión y hace 30 años trabaja en el departamento médico de la AFA es quien lidera un grupo de ocho personas en el que también están los fisioterapeutas Luis García, Walter Insaurralde, Emilio Pitavino y David Ravellino. Los médicos que acompañan al plantel son Juan Bernasconi y Matías Muglia. Daddy (Marcelo D’Andrea) es mucho más que el masajista del plantel, ya que lleva más de 25 años trabajando para la AFA y tiene una relación muy estrecha con los futbolistas. Son unos 40 colaboradores los que son parte de la delegación celeste y blanca durante el Mundial 2026.

En un contexto en el que varios jugadores llegaron tocados al Mundial, este equipo silencioso logró ponerlos a punto para que Scaloni pudiera decidir sin mirar hacia la enfermería. Además, sus integrantes son vitales para dosificar los esfuerzos en la etapa más intensa de la competencia, con duelos cada tres días.

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Todos juntos. Argentina buscará avanzar a los cuartos de final del Mundial (REUTERS/Amanda Perobelli)

Más allá de destacar la tarea del equipo médico, Molina también puso el foco en el duelo de este martes desde las 13 (hora argentina) ante la Egipto de Mo Salah. “Es un equipo muy duro. Suma mucha gente en ataque y esto de estar bien ordenados va a solucionar muchas cosas. Además del rival, hay que pensar en nuestro juego e intentar ser protagonistas como siempre. Dentro del campo intentamos estar a nuestro ritmo. La gente va a querer más y va a alentarnos para que sigamos jugando como lo veníamos haciendo. El equipo siempre intenta ser protagonista y busca seguir mejorando”, analizó el lateral derecho de la Selección, que se encamina a estar desde el arranque.

Otro que habló de cara al duelo ante los egipcios fue Thiago Almada. “Tuvimos poco tiempo para entrenar, para prepararnos de la mejor manera. Uno trata de hacer lo mejor para el equipo. A veces se necesita otra cosa en el equipo. Cualquier equipo te hace partido. Quedó demostrado con Cabo Verde; es un Mundial muy difícil. Hay que estar alertas. No podés regalar ningún detalle”, expresó otro jugador del Aleti, de España.

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Por su parte, Leandro Paredes, quien se perfila para volver al once titular, fue otro de los que dio su mirada sobre el encuentro de octavos de final. “No va a ser ningún partido fácil, como ya lo sabíamos. Egipto será difícil. Yo siempre me veo adentro. Trato de entrenarme día a día para verme titular. El entrenador decide y nosotros tenemos que estar a disposición. Nosotros queremos dar siempre nuestra mejor versión”, comentó el capitán del Xeneize.

Y concluyó: “Estamos muy bien. El cansancio es normal. El calor y el campo influyen. Somos conscientes de que todas las selecciones son competitivas. No hay partidos fáciles”. A la espera de cómo formará Argentina ante el combinado árabe, los jugadores saben que necesitan de todos para estar disponibles y buscar una nueva clasificación en la Copa del Mundo.

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Dibu Martínez fue otro que agradeció la tarea de los médicos para su recuperación (IMAGN IMAGES via Reuters/Kylie Graham)