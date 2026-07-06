Cultura

Sylvester Stallone cumple 80 años: el largo camino del héroe hasta volverse una leyenda del cine

El legendario actor de acción celebra un nuevo cumpleaños con dos guiños a su historia: un libro íntimo que sale en septiembre y un estreno que revive sus años antes de la fama

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Sylvester Stallone cumple 80 años: el largo camino del héroe hasta volverse una leyenda del cine (REUTERS/Carlos Barria)
Sylvester Stallone cumple 80 años: el largo camino del héroe hasta volverse una leyenda del cine (REUTERS/Carlos Barria)

Sylvester Stallone cumple 80 años convertido en una leyenda viva del cine gracias a las sagas de Rocky y Rambo, mientras prepara la publicación de sus memorias en un año que además verá la luz el filme I Play Rocky, sobre los orígenes de la película que le lanzó a la fama.

Actor, director y guionista, Stallone es uno de los personajes más reconocidos de todos los tiempos del cine de acción. Su gran éxito se lo debe a dos personajes: Rocky Balboa y John Rambo, un veterano de la guerra de Vietnam.

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Este año, el actor trata de reivindicar una vida dedicada al cine con la publicación de The Steps (HarperCollins), un libro que ha descrito como “su testamento” (Los escalones en la edición en español de Plaza & Janés).

El libro, que se publicará el próximo septiembre, recorre su dura infancia en un hogar roto y marcado por los abusos, sus inicios en Nueva York, y el éxito de Rocky en 1977, como un retrato de resiliencia y de superación personal.

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Stallone en "Rambo III", año 1988 (StudioCanal/Shutterstock)
Stallone en "Rambo III", año 1988 (StudioCanal/Shutterstock)

Nacido el 6 de julio de 1946 en Nueva York, Stallone llegó al mundo con una lesión en la cara, que quedó medio paralizada por el uso de fórceps en su parto. Esa parálisis, que se convertiría en una marca fundamental de su personal imagen, se ha ido agravando por las operaciones de estética y por lesiones sufridas rodando algunas escenas de acción.

Los comienzos de Stallone fueron difíciles, incluso llegó a participar en una película porno antes de debutar en pequeños papeles a principios de los setenta. Pero la suerte estaba a la vuelta de la esquina y siendo todavía un desconocido, escribió el guión de Rocky en solo tres días.

La historia del inmigrante italoamericano y boxeador sin futuro, que trabaja para un villano de poca monta hasta que le ofrecen la oportunidad de enfrentarse en el cuadrilátero contra el campeón del mundo le convirtió en una estrella. El filme obtuvo diez candidaturas al Óscar y ganó tres estatuillas, incluida la de mejor película.

Aquellos duros primeros años, antes de convertirse en un personaje conocido son el centro de la película I Play Rocky, que se estrenará a finales de año, producida por Amazon MGM.

rocky 1920
La primera de "Rocky", año 1976

El actor Anthony Ippolito interpreta al joven Stallone, que en varias entrevistas ha asegurado que no ha participado en el proyecto, algo que ha rebatido su director, Peter Farrelly.

En declaraciones a la web The Playlist, Farrelly afirmó que una de las primeras cosas que hicieron al comenzar la producción de I Play Rocky fue ponerse en contacto con Stallone: “Lo leyó y luego me reuní con él en el Hotel Beverly Hills, en Los Ángeles. Le dije: ‘¿Qué te parece? No voy a hacer esta película si no me das tu visto bueno’. Y él respondió: ‘Genial. Hazla’“.

El éxito de taquilla de ese Rocky se extendió a Rocky II (1979), Rocky III (1982), Rocky IV (1985), Rocky V (1990), y también a la saga de Rambo, que comenzó con First Blood (1982) y siguió con First Blood Part II (1985) y Rambo III (1988).

Stallone también ha protagonizado en otras cintas taquilleras como Cobra (1986) -junto a su por entonces esposa, Brigitte Nielsen- o Demolition Man (1993), y ha protagonizado títulos de comedia como Óscar (1991) o Stop! Or My Mom Will Shoot (1992). Además de Cop Land (1997) donde daba vida a un triste y apocado policía y que es uno de sus mejores trabajos.

Demolition Man (1993) - El demoledor
Sylvester Stallone en la película "El demoledor", año 1993 (Archivo/IMBD/Warner Bros)

En 2010 dirigió y produjo The Expendables, actuando junto con Arnold Schwarzenegger, su gran rival durante años para encarnar al mejor héroe de acción del cine estadounidense. El actor revelaría en 2024 que tras esa película, en la que rodó una escena de lucha libre, no volvió a ser “el mismo físicamente” y que tuvo que someterse a siete cirugías de espalda.

Poco después del estreno de aquella película, el actor vivió uno de sus momentos más duros, por el fallecimiento de su hijo mayor, Sage, en 2012, a los 36 años.

Sage nació de su primer matrimonio con Sasha Czack, al igual que Seargeoh. Con su tercera esposa, Jennifer Flavin, con la que se casó en 1997, ha tenido tres hijas: Sophie, Sistine y Scarlet.

Tulsa King - Temporada 2
Sylvester Stallone en "Tulsa King", año 2024 (Viacom International Inc. All Rights Reserved)

En los últimos años, Stallone ha protagonizado películas como Rambo: Last Blood (2019), que muestra un Rambo agotado y consumido por los demonios personales y ha aparecido como secundario en películas como Guardians of the Galaxy. También forma parte del elenco de la serie Tulsa King, donde hace de capo de la mafia.

En 2025, el presidente de Estados Unidos nombró a Stallone, a Mel Gibson y a Jon Voight, embajadores especiales para hacer Hollywood “más grande, mejor y más fuerte”.

Y ese mismo año Trump le otorgó el Premio del Centro Kennedy de las Artes Escénicas por su aportación a la cultura estadounidense.

Fuente: EFE

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