Organizaciones de personas con discapacidad protestan en Honduras por suspensión de fondos

La institución denunció que ya entregó reportes técnicos y financieros, pero el trámite para habilitar el desembolso no se ha completado.

La Asociación para el Desarrollo Integral del Niño y Adulto con Lesión Cerebral Arca de Esperanzas advirtió que podría suspender servicios esenciales de rehabilitación por la falta de formalización del convenio de transferencia de fondos con la Secretaría de Salud de Honduras, aunque los recursos ya fueron aprobados en el Presupuesto General de la República.

La organización sostiene que la falta de ejecución de esos fondos compromete la continuidad de programas para personas con discapacidad neurológica en condición de vulnerabilidad en distintas zonas del país.

Según el pronunciamiento institucional, la asociación acumula más de 26 años de atención a personas con discapacidad neurológica.

Alcance de la atención y servicios

Arca de Esperanzas brinda cada año más de 10.000 atenciones especializadas, dirigidas principalmente a niños, adolescentes y adultos con lesión cerebral o riesgo neurológico.

Arca de Esperanzas advirtió que podría suspender servicios de rehabilitación por la falta de formalización del convenio de fondos con la Secretaría de Salud de Honduras.

Estos servicios incluyen rehabilitación integral, estimulación temprana, terapias funcionales y seguimiento clínico. Muchos de ellos se prestan a pacientes referidos desde centros hospitalarios públicos, especialmente del área materno-infantil.

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La organización señala que su labor ha funcionado durante más de dos décadas como complemento del sistema estatal de salud, con atención de casos que requieren procesos prolongados de recuperación y acompañamiento especializado.

Fondos aprobados y convenio pendiente

Para el ejercicio fiscal 2026, el Congreso Nacional aprobó una asignación de L. 3.493.676,00 destinada a la institución, bajo la estructura de transferencias a organizaciones sin fines de lucro dentro del presupuesto nacional.

La asociación denunció que, pese a haber cumplido con la entrega de informes técnicos, financieros y requisitos administrativos, aún no se ha formalizado el convenio que permite ejecutar los fondos.

También aseguró que la única comunicación recibida ha sido verbal e indicó que no se suscribirían nuevos convenios este año, sin una resolución administrativa escrita que explique o respalde esa decisión.

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La falta de desembolso de los recursos genera preocupación sobre la continuidad de los programas de atención, especialmente los dirigidos a niños con lesiones cerebrales o condiciones neurológicas graves.

La organización advirtió que, si la situación se mantiene, podría verse obligada a reducir o suspender servicios. Eso impactaría directamente a cientos de familias que dependen de estos tratamientos para la rehabilitación y el desarrollo de sus hijos.

Añadió que esta incertidumbre también afecta la estabilidad del personal técnico especializado y la planificación operativa de los programas.

Arca de Esperanzas advirtió que podría suspender servicios por fondos con la Secretaría de Salud de Honduras.

Centro de rehabilitación y llamado a las autoridades

Uno de los puntos señalados en el pronunciamiento es el efecto que esta situación podría tener en la construcción del nuevo Centro Integral de Rehabilitación en El Tizatillo, Francisco Morazán, una obra financiada con apoyo de cooperación internacional alemana y valorada en L. 30 millones.

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La organización advirtió que la sostenibilidad del proyecto depende del cumplimiento de los compromisos financieros del Estado, por lo que la continuidad del convenio resulta clave para su operación futura.

Arca de Esperanzas informó que ha enviado múltiples comunicaciones a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Finanzas sin obtener una respuesta formal que permita resolver el impasse administrativo.

En su llamado público, la institución solicitó la intervención de las autoridades del Estado, el Congreso Nacional, organismos de cooperación internacional y la sociedad civil para evitar la interrupción de servicios esenciales.

“La rehabilitación es un derecho fundamental y su interrupción afecta directamente la calidad de vida de las personas con discapacidad”, señala el comunicado institucional.

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