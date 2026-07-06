Mundo

Zelensky advirtió que la guerra con Rusia se decidirá en el espacio aéreo tras un nuevo ataque masivo contra Kiev

El presidente ucraniano llega a la cumbre de la OTAN en Ankara con una demanda central: más interceptores Patriot para frenar los misiles balísticos rusos que sus defensas no pueden derribar

Guardar
Google icon
FOTO DE ARCHIVO: El presidente ucraniano Volodímir Zelensky habla durante una conferencia de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tras las conversaciones mantenidas en Kiev, Ucrania, en medio del ataque ruso contra Ucrania, el 3 de junio de 2026 REUTERS/Thomas Peter/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: El presidente ucraniano Volodímir Zelensky habla durante una conferencia de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tras las conversaciones mantenidas en Kiev, Ucrania, en medio del ataque ruso contra Ucrania, el 3 de junio de 2026 REUTERS/Thomas Peter/File Photo

Rusia lanzó en la madrugada del lunes 68 misiles y 351 drones contra Kiev, matando al menos a 18 personas en la capital y su región metropolitana. El ataque, el segundo en menos de una semana, expuso una grieta estructural en la defensa antiaérea ucraniana: los 29 misiles balísticos lanzados alcanzaron todos su objetivo porque Ucrania carece de suficientes interceptores. Horas después, el presidente Volodímir Zelensky reformuló su lectura del conflicto en una entrevista con el Financial Times: la guerra ya no se decidirá en tierra ni en el mar, sino en el cielo.

Si detienes al enemigo en el campo de batalla, si frenas la guerra en tierra y le niegas el dominio en el mar —como hicimos con nuestros drones navales, ahuyentando a la flota rusa— entonces el próximo campo de batalla será el cielo”, afirmó. En tierra, el frente permanece estabilizado en una guerra de desgaste. En el mar, la flota rusa del mar Negro se ha replegado de Sebastopol tras ser neutralizada por los drones navales ucranianos. En el espacio aéreo, en cambio, la asimetría persiste: Rusia dispone de arsenales de misiles balísticos que Ucrania no puede interceptar sin los Patriot, cuyo suministro se ha vuelto el punto más crítico de la relación de Kiev con Occidente.

PUBLICIDAD

El portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, Yurii Ihnat, lo describió en la televisión nacional: “Los rusos están usando el hecho de que ahora hay un serio déficit de misiles interceptores, en Ucrania y en el mundo”. Los sistemas Patriot —fabricados por Estados Unidos— y los SAMP/T francoitalianos pueden derribar misiles balísticos, pero el suministro disponible es, en palabras del propio Zelensky, “extremadamente escaso”. Doce personas murieron en Kiev y otras seis en la región metropolitana. Al menos 46 resultaron heridas, entre ellas tres niños.

Una residente reacciona mientras espera a los rescatistas que buscan a su familiar dentro de un edificio de apartamentos, que fue alcanzado durante los ataques con misiles y drones rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 6 de julio de 2026 REUTERS/Valentyn Ogirenko
Una residente reacciona mientras espera a los rescatistas que buscan a su familiar dentro de un edificio de apartamentos, que fue alcanzado durante los ataques con misiles y drones rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 6 de julio de 2026 REUTERS/Valentyn Ogirenko

El bombardeo se produce cuatro días después de otro ataque masivo que mató a 31 personas en la capital el jueves pasado, el más mortífero del año. Rusia justificó ambas ofensivas como represalia por los ataques ucranianos contra su infraestructura energética. En las últimas semanas, Kiev ha golpeado refinerías en varias regiones rusas, desatando una crisis de combustible que presiona al Kremlin. En la misma madrugada del lunes, drones ucranianos alcanzaron una refinería en Yaroslavl, a 250 kilómetros al noreste de Moscú, y cortaron el suministro eléctrico a Sebastopol.

PUBLICIDAD

Zelensky viaja a Ankara para la cumbre anual de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que arranca este martes. Su agenda tiene un eje: conseguir compromisos para reforzar la defensa aérea, incluyendo más misiles Patriot y la transferencia de tecnología para producirlos en Ucrania. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reconoció que la alianza no puede satisfacer todas las demandas de Kiev, aunque aseguró hacer “todo lo posible”. La cumbre también albergará el primer encuentro bilateral entre Zelensky y Donald Trump desde el regreso del presidente estadounidense a la Casa Blanca.

En la entrevista con el Financial Times, Zelensky describió un cambio de actitud en Trump que atribuyó al éxito de la campaña de drones. “El presidente Trump quiere estar donde hay éxito”, dijo. Trump declaró el mismo lunes que las partes estaban “mucho más cerca de terminar la guerra de lo que la gente cree”, sin precisar el fundamento. La administración Trump suspendió a principios de año los envíos de armamento a Ucrania —decisión adoptada por el secretario de Defensa Pete Hegseth sin orden expresa del presidente, según Reuters—, aunque las negociaciones sobre nuevos suministros continúan.

Si los aliados no reponen los interceptores consumidos en defensa ucraniana, la ventaja que Kiev ha construido con su campaña de drones podría quedar anulada por el colapso de su capacidad para proteger a la población civil. Esa es la apuesta de Zelensky en Ankara: convencer a Occidente de que ganar la guerra en el cielo no es una metáfora, sino la única variable que aún puede decidir el conflicto.

Temas Relacionados

UcraniaRusiaZelenskyGuerra Rusia Ucrania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo algunas parejas convirtieron el teletrabajo en una oportunidad para fortalecer la convivencia

Calendarios coordinados, pausas compartidas y mayor tolerancia a los límites difusos entre lo laboral y lo personal son las claves que un estudio del Journal of Organizational Behavior identificó en las parejas más resilientes

Cómo algunas parejas convirtieron el teletrabajo en una oportunidad para fortalecer la convivencia

Cómo Europa logró convertir sus ríos y playas en los más seguros del continente para bañarse

El informe anual de la Agencia Europea de Medio Ambiente confirma que el 85% de las zonas aptas para el baño superaron los estándares sanitarios más exigentes, con resultados históricos en aguas costeras y de interior

Cómo Europa logró convertir sus ríos y playas en los más seguros del continente para bañarse

El ejército pakistaní advirtió que las operaciones en suelo afgano seguirán mientras Kabul albergue a grupos terroristas

El Estado Mayor convocado por Asim Munir también señala a la India como patrocinadora de grupos insurgentes en Afganistán, en una escalada diplomática paralela al conflicto armado

El ejército pakistaní advirtió que las operaciones en suelo afgano seguirán mientras Kabul albergue a grupos terroristas

El Octágono: por qué Egipto invirtió USD 10.000 millones en la mayor base militar del mundo en plena crisis económica

El complejo, presentado como el mayor centro de defensa del planeta, fue inaugurado mientras El Cairo enfrenta un programa de asistencia del FMI y una caída histórica de sus ingresos por el Canal de Suez

El Octágono: por qué Egipto invirtió USD 10.000 millones en la mayor base militar del mundo en plena crisis económica

El círculo cercano a Burnham se divide sobre el plan para el costo de vida mientras se acerca al poder

El probable próximo líder laborista aún no anuncia quién llevará el Tesoro ni otros cargos clave, en medio de dudas de inversores por su interés en ampliar nacionalizaciones y por su agenda de descentralización

El círculo cercano a Burnham se divide sobre el plan para el costo de vida mientras se acerca al poder
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Quién es quién en la familia de Nico Williams: sus padres Félix y María, el sobrino que lleva su nombre y su pareja Ainhi García

Quién es quién en la familia de Nico Williams: sus padres Félix y María, el sobrino que lleva su nombre y su pareja Ainhi García

El juez Ramos investigará al hermano de Adorni por un préstamo de $40.000 millones a la Obra Social de las Fuerzas Armadas

Portugal-España, Mundial 2026 en directo hoy: Nuno Mendes se lesiona y puede marcar un antes y un después en el encuentro

Captaban mujeres con falsas ofertas de trabajo para explotarlas sexualmente: así rescataron a ocho víctimas

Dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 6 de julio

INFOBAE AMÉRICA

El S&P 500 cierra al alza y el Nasdaq lidera el repunte en Wall Street

El S&P 500 cierra al alza y el Nasdaq lidera el repunte en Wall Street

Cómo algunas parejas convirtieron el teletrabajo en una oportunidad para fortalecer la convivencia

Cómo Europa logró convertir sus ríos y playas en los más seguros del continente para bañarse

Sylvester Stallone cumple 80 años: el largo camino del héroe hasta volverse una leyenda del cine

Las exportaciones salvadoreñas de electricidad suben a USD 11.9 millones hasta mayo de 2026, según el Banco Central

ENTRETENIMIENTO

‘The Big Bang Theory’: Mayim Bialik revela la verdadera razón por la que audicionó tras 12 años lejos de la actuación

‘The Big Bang Theory’: Mayim Bialik revela la verdadera razón por la que audicionó tras 12 años lejos de la actuación

El hermano de Ariana Grande, Frankie, sufrió una conmoción cerebral tras un grave accidente durante una función de teatro

“Todo gira en torno a ella”: Millie Bobby Brown habla sobre cómo la maternidad cambió su carrera

Taylor Swift hizo llorar a su esposo Travis Kelce con unos votos que recordaron su lado más noble en la secundaria

Pamela Anderson celebró el matrimonio de su hijo Dylan Jagger Lee con un emotivo mensaje en redes sociales