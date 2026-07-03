Crimen y Justicia

“¿Por qué justo a vos?”: el dolor por la muerte de la nena de 14 años que quedó en medio de una balacera en La Matanza

Candela Urquiza fue baleada en la cabeza mientras caminaba en la zona de Villa Dorrego, durante un enfrentamiento entre dos bandas narco. “Mataron una nena solo por ver quién manda en el barrio”, fue el reclamo en redes sociales

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El crimen narco de la adolescente en La Matanza

La muerte de Candela Urquiza, quien falleció este jueves por la tarde tras recibir un disparo en la cabeza en medio de un enfrentamiento entre bandas narco en La Matanza, generó indignación entre sus seres queridos, que se manifestaron en redes sociales.

La menor de 14 años caminaba junto a su abuela cuando, en plena vía pública y a plena luz del día, quedó en medio de una balacera entre un sicario y su objetivo.

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“Justicia por Cande, una niña, un angelito con toda una vida por delante. Fuerzas a toda la familia”, lamentó un usuario en un posteo de Facebook, acompañado por una imagen de la víctima, quien se preparaba para su fiesta de 15.

Otra publicación en la misma red social añadió: “Mi morocha hermosa. Nos dejaste con el alma destrozada. No hay consuelo con este gran dolor. ¿Por qué justo a vos? Si solo tenías 14 añitos, a meses de tus 15 años y estos te arrebataron la vida".

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En redes sociales se multiplicaron los mensajes de apoyo a los familiares y seres queridos de la adolescente, así como los reclamos contra los responsables del hecho. Durante el enfrentamiento, la abuela de la víctima también recibió un disparo en la espalda y permanece internada.

balacera La Matanza
Se multiplicaron los mensajes de apoyo a la adolescente.

“Que caigan esos malparidos. Mataron a una criatura inocente. Justicia por Cande. Nos adherimos a su familia en este triste momento”, reza otro desgarrador mensaje en redes.

Y otro suma: “Mataron a una nena solo por ver quién manda en el barrio, tranzas hijos de p*ta. Una nena que estaba feliz organizando su fiesta de 15. ¿Se dan cuenta de lo mi*rdas que son? No les importa más que su mi*rda que venden. Una familia destruida por culpa de esos hijos de p*ta. ¡Una abuela luchando por su vida!“.

El fiscal Claudio Fornaro de la UFI de Homicidios, que investiga el caso, ordenó una ola de más de 15 allanamientos. Para la Justicia, el móvil es, netamente, un conflicto por la venta de drogas en el territorio. Un triple crimen ocurrió la semana pasada en la jurisdicción, motivado también por el negocio dealer.

Candela Urquiza fue baleada en la cabeza mientras caminaba por la esquina de Dupuy y Atalaya, en la zona de Villa Dorrego, ubicada en Virrey del Pino. Su abuela, Blanca, de 50 años, recibió un tiro en la espalda. Una cámara de seguridad ubicada en el barrio captó el momento del crimen; el video ilustra esta nota.

balacera La Matanza
La menor se estaba preparando para los 15.

La noticia llegó a la Comisaría 4° de Villa Dorrego de la Policía Bonaerense cuando las víctimas ingresaron al Hospital Simplemente Evita. Allí, un familiar de las Urquiza aseguró a los investigadores que una camioneta blanca llegó al lugar para dispararle a un hombre que caminaba por el barrio. El golpe falló; el sicario, en cambio, le disparó a nieta y abuela. Candela ingresó al centro médico ya sin vida. Su abuela fue operada de urgencia.

De inmediato, el fiscal Fornaro se trasladó a Villa Dorrego para ordenar el operativo. La Policía Bonaerense encontró la camioneta empleada en el hecho. También, descubrió la historia. El blanco del sicario, apodado “Neko”, regresó los disparos al ser baleado desde la camioneta, una Volkswagen Suran.

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La niña quedó en medio de una balacera entre un sicario y su objetivo.

El enojo de los vecinos no se hizo esperar. La casa de “Neko” fue incendiada poco después. La sospecha es que el blanco original del ataque, que escapó de la zona y es intensamente buscado, es un transa del barrio. El fiscal Fornaro, precisamente, lo busca como sospechoso, ya que no es una víctima, sino un posible tirador y la causa del asesinato de Candela Urquiza: la acusación de homicidio agravado será para todos los involucrados.

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