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El delicado momento que atraviesa una de las estrellas de la selección de Francia: “Se siente frustrado”

Noches sin dormir, apenas cinco minutos en el último partido y una escena con Didier Deschamps que se viralizó en horas. El talentoso volante Rayan Cherki llega a los octavos de final del Mundial 2026 cargando un peso que va mucho más allá de lo deportivo

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Cherki acumula 55 minutos en cuatro partidos del Mundial, todos desde el banco de suplentes (Reuters/Caean Couto)
Cherki acumula 55 minutos en cuatro partidos del Mundial, todos desde el banco de suplentes (Reuters/Caean Couto)

Rayan Cherki atraviesa un momento personal difícil en pleno Mundial 2026. El mediocampista del Manchester City acumula apenas 55 minutos en cuatro partidos con Francia y protagonizó una escena con el seleccionador Didier Deschamps tras el triunfo sobre Suecia que se viralizó en redes sociales. Lo que muchos leyeron como un desplante, quienes lo rodean lo explican de otra manera.

Fue el martes, al término del partido en Nueva Jersey. Francia acababa de golear 3-0 a Suecia y asegurar su pase a los octavos de final del Mundial 2026. En medio de los festejos sobre el campo, las cámaras captaron a Deschamps acercarse a Cherki con intención de intercambiar unas palabras. El jugador, de 22 años, no lo miró. Siguió saludando a las tribunas, luego se agachó a acomodarse las medias, y el entrenador quedó en el aire. La imagen recorrió las redes en cuestión de horas y desató una ola de especulaciones sobre una supuesta tensión entre ambos.

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Según informó L’Équipe, la realidad es otra. Tanto el entorno del jugador como el cuerpo técnico de Les Bleus coinciden en que la reacción de Cherki fue una expresión de frustración dirigida hacia sí mismo, no hacia su entrenador. El mediocampista lleva días sin dormir bien por una situación personal que, según el mismo medio, lo tiene con los nervios al límite desde finales de la semana pasada.

Los detalles de esa situación no fueron divulgados, pero el medio francés la describió como “muy dura” y subrayó que el cuerpo técnico francés no le guarda ningún rencor al jugador por lo ocurrido.

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El cuerpo técnico francés no le guarda rencor al jugador, la reacción fue leída como frustración hacia sí mismo (Reuters/Caean Couto)
El cuerpo técnico francés no le guarda rencor al jugador, la reacción fue leída como frustración hacia sí mismo (Reuters/Caean Couto)

El propio Deschamps no hizo referencia al episodio en público. Quienes están cerca de Cherki explicaron que entró al partido contra Suecia con la esperanza de alejarse, aunque sea por unos minutos, de todo lo que lo agobia fuera del campo.

No lo logró: su participación se redujo a los últimos cinco minutos del encuentro, tiempo insuficiente para desplegar el tipo de juego que lo caracteriza. Al volver al vestuario, sin embargo, recuperó la sonrisa. Participó con normalidad del entrenamiento del miércoles y retomó su rol habitual como animador del grupo.

El contexto deportivo tampoco le facilita las cosas. Cherki suma 55 minutos repartidos en cuatro partidos, todos desde el banco. Con 11 internacionalidades y 2 goles en su haber, el ex Olympique de Lyon sabe que aún no tiene el estatus de titular en una selección que, en su línea ofensiva, cuenta con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Marcus Thuram.

Los tres le repiten que su momento llegará cuando Francia se encuentre atrapada en una segunda mitad difícil y necesite sus destellos. Una misión de impacto desde el banco, no de protagonismo desde el arranque.

El mediocampista del Manchester City retomó los entrenamientos con normalidad y recuperó la sonrisa en el vestuario (Reuters/David Butler Ii)
El mediocampista del Manchester City retomó los entrenamientos con normalidad y recuperó la sonrisa en el vestuario (Reuters/David Butler Ii)

Antes del inicio del torneo, Cherki había llamado la atención con una frase lanzada al micrófono de TF1: “No iremos al Mundial para ser favoritos, iremos a aplastar a todos”. Lo dijo con el tono desenfadado que lo define, y la profecía se cumplió de forma literal: Francia ha dominado sus partidos con tanta comodidad que el margen para que un jugador de su perfil intervenga y marque diferencias quedó reducido al mínimo.

Pep Guardiola, su entrenador en el Manchester City, ya había anticipado que la gestión de sus minutos podría ser un desafío. En la selección, esa previsión se confirma partido a partido.

Pese a todo, Cherki tomó la palabra esta semana a través de un video publicado por la selección francesa. “Esta clasificación es magnífica, estamos en los octavos de final del Mundial. Tenemos hambre, muchísima hambre. Quien gana sigue, quien pierde, que disfrute las vacaciones. Ahora mismo creo que la gente no lo ve, pero tenemos un hambre salvaje", afirmó el jugador, en declaraciones difundidas por la cuenta oficial del equipo y recogidas por Goal.

El próximo desafío de Les Bleus será el sábado en Filadelfia, ante Paraguay, que llegó a los octavos tras eliminar a Alemania en los penales. Para Cherki, será otra oportunidad de sumar minutos, en un partido de eliminación directa donde el margen de error se reduce a cero.

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