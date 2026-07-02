Jornada financiera: el riesgo país bajó por cuarta rueda seguida y tocó un nuevo mínimo desde 2018

Los activos argentinos operaron positivos pese a la falta de tendencia de Wall Street.

Las acciones argentinas operaron con mayoría de ganancias tanto en la plaza local como en el exterior, a la vez los bonos soberanos en dólares ganaron un 0,2% en promedio y el riesgo país encadenó la cuarta caída consecutiva. Se trató de un desempeño muy favorable si se considera que los indicadores de Wall Street reaccionaron dispares a los datos de empleo en los EEUU.

El índice de riesgo país de JP Morgan cayó siete unidades para la Argentina, en los 415 puntos básicos, un nivel mínimo desde el 24 de abril de 2018 (403 puntos).

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“La reclasificación a ‘B-’ abre un potencial de compresión adicional de entre 80-100 puntos básicos; preferimos convexidad en el tramo largo con GD35 complementado con AO27 para gestión de volatilidad. Evitamos los bonos 2029-2030 dado su escaso atractivo relativo”, consideraron los analistas de IOL.

Los índices de Wall Street evolucionaron mixtos, con una ganancia de 1.1% para el Dow Jones de Industriales, en nuevo récord histórico de 52.899 puntos, y una caída de 0,8% para el panel tecnológico Nasdaq, que se aleja de sus máximos de un mes atrás.

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En este marco, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ascendió 1,1% a 3.157.091 puntos, mientras que entre los ADR y acciones de empresas argentinas negociados en dólares en Nueva York se impusieron las subas encabezadas por Globant (+3,7%), Banco Supervielle (+3,6%) y Loma Negra (+3,5%).

Los precios del petróleo exhibieron escasas oscilaciones. El barril de crudo Brent del Mar del Norte subió 0,1%, a USD 71,60 el barril para entregar en septiembre, mientras que el crudo intermedio de Texas en los EEUU cedió 0,1%, a USD 68,49 en los contratos para entregar en agosto.

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Las acciones argentinas del sector negociaron negativas, como el caso de Vista Energy (-3,7%), YPF (-1,4%) y Tenaris (-0,3%).

“La creación de empleo privada fue la que arrastró al dato general con una creación de 49.000 nuevos puestos (se esperaba 107.000) y con datos de mayo que se revisaron a la baja hacia 97.000 desde 120.000 reportados inicialmente. Sin embargo, la tasa de desempleo cayó a 4,2% desde 4,3% el mes anterior y la tasa de participación laboral se redujo de 61,8% a 61,5%”, resumió un reporte de Balanz.

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“Mientras sigue cerca de los máximos históricos, Wall Street retoma un mejor tono a partir de la floja lectura del reporte de empleos, ya que lecturas ‘macro’ más débiles podrían ir inclinando a la Fed hacia una postura menos hawkish (agresiva en cuanto al endurecimiento monetario) mientras busca luchar contra la inflación“, señaló el economista Gustavo Ber.

El dólar negoció estable

El dólar mayorista negoció estable este jueves, con un monto en el segmento de contado que alcanzó los USD 558 millones, en un buen nivel, aunque unos USD 260 millones por debajo del volumen diario registrado entre el lunes y el miércoles de esta semana, en máximos del año. Gustavo Quintana, operado de PR Corredores de Cambio, advirtió que el “feriado de mañana en los EEUU anticipa cierto impacto en el nivel de actividad local”, lo que explicaría esta merma.

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El dólar mayorista cedió un peso, a $1.488, tras haber anotado en la sesión anterior el precio más alto desde el 24 de octubre del año pasado ($1.492, récord nominal). El tipo de cambio oficial interrumpió así una serie de tres alzas consecutivas con volumen de negocios por encima de los USD 800 millones en el spot.

“En una rueda que nuevamente mostró una demanda sostenida, llegó a alcanzar máximos intradiarios de $1.494, nivel en el que encontró resistencia. A partir de allí apareció una mayor oferta que permitió descomprimir la cotización”, afirmó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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El BCRA fijó un techo para las bandas cambiarias en los $1.809,35, cifra que dejó al dólar mayorista aún a 321,35 pesos o 21,6% de ese umbral para la intervención.

En el mercado de dólar futuro se negoció el equivalente en pesos a más de USD 1.400 millones, un importante volumen que refleja a la vez la participación del BCRA con venta de contratos para fijar la expectativa de precios, puntualmente en las posiciones de vencimiento más próximo, pues las posturas para el cierre de julio se movieron apenas un peso o 0,1%, a 1.508 pesos.

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El interés abierto superó los USD 3.500 millones, pero aún deja un margen muy amplio para una eventual intervención del BCRA en esta plaza, cuyo límite se estableció en el equivalente a USD 9.000 millones -pues las operaciones de dólar futuro se pactan en pesos-.

En las últimas ruedas también había destacado el volumen operado en instrumentos dólar linked, lo que sugeriría ventas oficiales también en esta plaza, con muy relevantes montos de USD 1.137 millones el 25 de junio, USD 408 millones el 29, y USD 512 millones el 1 de julio.

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El dólar al público estuvo negociado sin variantes, a $1.510 para la venta en el Banco Nación, al igual que el dólar blue, que quedó estable a 1.525 pesos.

El BCRA compró USD 25 millones en el mercado, el 4,5% de la oferta privada. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 948 millones, a USD 48.004 millones, el monto más alto desde el 4 de junio.

En una sesión con alza de 1,2% en el precio del oro, a USD 4.131,60 la onza, el incremento de reservas se debió a “compras, cotizaciones y regreso de un remanente de los movimientos de fin de mes (de bancos) que se habían ido a fines de mes”, confiaron desde el BCRA.